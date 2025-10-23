Ex de Andy Rivera reveló cómo es la relación de su hija con la nueva novia del cantante: “Nunca hemos cruzado una palabra”

Danniela Duque habla con honestidad sobre su relación con la novia de Andy Rivera y el emotivo concierto familiar - crédito @dannieladuqu y @andyrivera/IG

Danniela Duque, expareja del cantante Andy Rivera y madre de su hija Hellen, se refirió por primera vez a la asistencia al concierto del artista el pasado 18 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá, así como a la relación que tiene su hija con Ximena Castaño, más conocida como Ximemua, actual pareja del cantante.

A través de sus redes sociales, la influencer respondió preguntas de sus seguidores y habló sobre lo vivido esa noche y sobre cómo maneja la convivencia emocional alrededor de su núcleo familiar.

Ante la insistente pregunta sobre si tiene trato con la novia actual de Andy Rivera, Duque respondió lo que ha pasado entre las dos mujeres y también aprovechó para involucrar a su hija.

“Les voy a responder esta pregunta, porque está muy repetida (como se la lleva con Ximemua). Realmente es que no tengo como contacto con ella, cero. Nunca hemos cruzado una palabra. Pero mi hija sí. Y se llevan superbién y hablan superbién y eso es lo único importante. Quizás más adelante, no sé, se pueda dar la oportunidad de que me la presente o yo presentarme o que ella se presente, bueno", respondió Duque.

Con tono tranquilo, aseguró que no existe ningún tipo de confrontación ni cercanía, pero tampoco una negativa a que eso pueda cambiar en el futuro, mientras también revelaba que durante el concierto tuvo la oportunidad de verla personalmente, pues estaban ubicadas en la misma zona, pero no interactuaron.

“Que si la vi, sí la vi, y que si ella me vio, no sé. (ríe) Pero sí, no sé, no sé, yo creo que la oportunidad estará ahí”, aseguró la mamá de la hija de Andy Rivera.

Sobre su presencia en el concierto del hijo del cantante Jhonny Rivera, al que asistió junto a su hija Hellen, Duque lo describió como un momento emotivo y familiar, pues contó que, pese a estar separada sentimentalmente del joven artista desde hace muchos años, mantiene una relación de respeto y cariño con sus seres queridos y él.

“Ay, superbién. Vean, esa noche fue una noche muy especial. Se cumplió un sueño, se compartió en familia, pero a mí también ellos son como mi familia, ellos me han visto crecer a mí. Yo solo tengo cosas muy lindas para decir de ellos. Todo muy, muy lindo", expresó Danniela entre sonrisas y con evidente alegría.

En la publicación también recordó con nostalgia los años compartidos con la familia Rivera, las situaciones que han vivido y destacando el vínculo que se mantiene.

“Es que son tantos años que si yo les contara... (ríe) Ellos a mí me conocieron desde que yo era una peladita del colegio. Y super agradecida por tenerme en cuenta para poder vivir con ellos ese día tan especial”, puntualizó la creadora de contenido.

Las declaraciones de Danniela han sido bien recibidas por los seguidores de Andy Rivera, quienes destacan su madurez y la importancia que le da al bienestar emocional de su hija.

En cuanto a la duda de tener una relación con Ximemua, la influencer dejó claro que, aunque no tiene trato directo actualmente con la pareja del cantante, lo más importante para ella es que Hellen se sienta cómoda y querida en ambos hogares.

Con estas palabras, la creadora de contenido reafirmó su compromiso de mantener un ambiente pacífico y respetuoso alrededor de su hija, dejando abierta la posibilidad de que, con el tiempo, pueda haber una presentación oficial con la actual pareja del artista.

Aunque por varios meses se rumoraba que Andy Rivera estaba sosteniendo una relación con Ximena, ninguno de los dos había salido a confirmar esa información, hasta que en la noche del 18 de octubre oficializaron su vínculo, pues el cantante de reguetón confesó que Ximemua (como la conocen las redes sociales) le había ayudado a llevar a cabo su presentación.

Además, indicó que es una persona importante para él y la terminó subiendo al escenario para dedicarle frente a todos los asistentes la canción que ella protagoniza en el video oficial, Dame un beso, para lugar terminar dándose un beso con el que sellaron su amor.