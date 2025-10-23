Lotería del Valle resultados del último sorteo miércoles 22 de octubre de 2025

La Lotería del Valle publicó los resultados ganadores de su último sorteo realizado este miércoles 22 de octubre de 2025.
Este popular sorteo entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.
Resultados de la Lotería del Valle
Fecha del sorteo: miércoles 22 de octubre de 2025.
Número de sorteo: 4819
Premio mayor
Número ganador: 3967
Serie: 297
Premio de 500 millones
Número ganador: 5494
Serie: 130
Premio de 100 millones
Número ganador: 0017
Serie: 295
Número ganador: 1486
Serie: 148
Premio de 60 millones
Número ganador: 7468
Serie: 222
Número ganador: 3564
Serie: 111
Número ganador: 3694
Serie: 207
Número ganador: 5590
Serie: 189
Premio de 30 millones
Número ganador: 2936
Serie: 234
Número ganador: 9778
Serie: 265
Número ganador: 9304
Serie: 264
Número ganador: 2178
Serie: 071
Número ganador: 9541
Serie: 259
Número ganador: 1886
Serie: 011
Número ganador: 6158
Serie: 261
Número ganador: 9650
Serie: 143
Número ganador: 7147
Serie: 242
Número ganador: 2069
Serie: 211
Número ganador: 5732
Serie: 079
Número ganador: 5500
Serie: 056
Número ganador: 5349
Serie: 113
Número ganador: 8582
Serie: 023
Número ganador: 6910
Serie: 126
Número ganador: 2683
Serie: 003
Número ganador: 6961
Serie: 066
Número ganador: 4631
Serie: 249
Número ganador: 4219
Serie: 213
Número ganador: 3762
Serie: 285
Número ganador: 9692
Serie: 186
Número ganador: 5753
Serie: 098
Número ganador: 3274
Serie: 286
Número ganador: 9404
Serie: 049
Número ganador: 2950
Serie: 218
A qué hora se juega la Lotería del Valle
La Lotería del Valle sólo lleva a cabo un juego semanal, todos los miércoles. Prueba tu suerte y puedes varios miles de millones de pesos en premios.
Nueva lista de premios
La Lotería del Valle ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que suman más de 22.000 millones de pesos, que son los siguientes:
Un premio mayor de 9.000 millones de pesos.
Un seco de 500 millones de pesos.
Dos secos de 100 millones de pesos.
Tres secos de 60 millones de pesos.
Un seco de 40 millones de pesos.
25 secos de 30 millones de pesos.
A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Valle que entrega por diferentes aproximaciones.
¿Cuánto tiempo se tiene para cobrar un premio de la lotería?
No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.
Para reclamar el premio, puede hacerlo en cualquier punto autorizado, siempre y cuando no supere los 20 millones, de lo contrario tienes que acudir a las oficinas de la Lotería del Valle.
Recuerde que tiene un lapso de 12 meses, una vez finalizado el sorteo, para ir por tu premio.
¿Qué diferencias hay entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Valle?
Las diferencias principales entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Valle se encuentran principalmente en el monto y la cantidad de ganadores.
El premio mayor es un único premio grande que asciende a 9.000 millones de pesos colombianos y se entrega a un solo billete ganador en el sorteo semanal, representando el premio más alto y exclusivo que ofrece esta lotería.
Por otro lado, los premios secos son múltiples premios secundarios que se distribuyen entre varios ganadores con montos menores pero aún significativos.
En la Lotería del Valle, hay más de 30 premios secos que van desde los 30 millones hasta los 500 millones de pesos, incluyendo premios como un seco de 500 millones, dos secos de 100 millones, tres de 60 millones, uno de 40 millones y 25 de 30 millones. Estos premios secos aumentan las oportunidades de que más personas resulten ganadoras en cada sorteo.
Mientras el premio mayor se otorga a la combinación exacta del número y la serie ganadora única del sorteo, los premios secos reconocen otras combinaciones con premios menores.
El plan de premios total de la lotería suma más de 22.000 millones de pesos, combinando el premio mayor, los secos y otros premios por aproximaciones, lo que permite una mayor diversidad y cantidad de ganadores en cada sorteo semanal de la Lotería del Valle.