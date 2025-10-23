Lotería del Valle resultados del último sorteo miércoles 22 de octubre de 2025

Lotería del Valle (Foto: Jovani Pérez/Infobae)

La Lotería del Valle publicó los resultados ganadores de su último sorteo realizado este miércoles 22 de octubre de 2025.

Este popular sorteo entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Valle

Fecha del sorteo: miércoles 22 de octubre de 2025.

Número de sorteo: 4819

Premio mayor

Número ganador: 3967

Serie: 297

Premio de 500 millones

Número ganador: 5494

Serie: 130

Premio de 100 millones

Número ganador: 0017

Serie: 295

Número ganador: 1486

Serie: 148

Premio de 60 millones

Número ganador: 7468

Serie: 222

Número ganador: 3564

Serie: 111

Número ganador: 3694

Serie: 207

Número ganador: 5590

Serie: 189

Premio de 30 millones

Número ganador: 2936

Serie: 234

Número ganador: 9778

Serie: 265

Número ganador: 9304

Serie: 264

Número ganador: 2178

Serie: 071

Número ganador: 9541

Serie: 259

Número ganador: 1886

Serie: 011

Número ganador: 6158

Serie: 261

Número ganador: 9650

Serie: 143

Número ganador: 7147

Serie: 242

Número ganador: 2069

Serie: 211

Número ganador: 5732

Serie: 079

Número ganador: 5500

Serie: 056

Número ganador: 5349

Serie: 113

Número ganador: 8582

Serie: 023

Número ganador: 6910

Serie: 126

Número ganador: 2683

Serie: 003

Número ganador: 6961

Serie: 066

Número ganador: 4631

Serie: 249

Número ganador: 4219

Serie: 213

Número ganador: 3762

Serie: 285

Número ganador: 9692

Serie: 186

Número ganador: 5753

Serie: 098

Número ganador: 3274

Serie: 286

Número ganador: 9404

Serie: 049

Número ganador: 2950

Serie: 218

A qué hora se juega la Lotería del Valle

La Lotería del Valle sólo lleva a cabo un juego semanal, todos los miércoles. Prueba tu suerte y puedes varios miles de millones de pesos en premios.

Nueva lista de premios

La Lotería del Valle ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que suman más de 22.000 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 9.000 millones de pesos.

Un seco de 500 millones de pesos.

Dos secos de 100 millones de pesos.

Tres secos de 60 millones de pesos.

Un seco de 40 millones de pesos.

25 secos de 30 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Valle que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cuánto tiempo se tiene para cobrar un premio de la lotería?

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Para reclamar el premio, puede hacerlo en cualquier punto autorizado, siempre y cuando no supere los 20 millones, de lo contrario tienes que acudir a las oficinas de la Lotería del Valle.

Recuerde que tiene un lapso de 12 meses, una vez finalizado el sorteo, para ir por tu premio.

¿Qué diferencias hay entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Valle?

Las diferencias principales entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Valle se encuentran principalmente en el monto y la cantidad de ganadores.

El premio mayor es un único premio grande que asciende a 9.000 millones de pesos colombianos y se entrega a un solo billete ganador en el sorteo semanal, representando el premio más alto y exclusivo que ofrece esta lotería.

Por otro lado, los premios secos son múltiples premios secundarios que se distribuyen entre varios ganadores con montos menores pero aún significativos.

En la Lotería del Valle, hay más de 30 premios secos que van desde los 30 millones hasta los 500 millones de pesos, incluyendo premios como un seco de 500 millones, dos secos de 100 millones, tres de 60 millones, uno de 40 millones y 25 de 30 millones. Estos premios secos aumentan las oportunidades de que más personas resulten ganadoras en cada sorteo.

Mientras el premio mayor se otorga a la combinación exacta del número y la serie ganadora única del sorteo, los premios secos reconocen otras combinaciones con premios menores.

El plan de premios total de la lotería suma más de 22.000 millones de pesos, combinando el premio mayor, los secos y otros premios por aproximaciones, lo que permite una mayor diversidad y cantidad de ganadores en cada sorteo semanal de la Lotería del Valle.