Llega a Bogotá Tamagochi: el show de Silvia de Frente que revive la nostalgia noventera

La propuesta escénica que se presenta este jueves 23 de octubre en el 23 de octubre en BrewPub explora la vida de quienes crecieron entre tecnología emergente y cultura pop en los años noventa

Por Sergio Ramírez

La nostalgia de los años noventa y el humor generacional se reunirán en Bogotá con el regreso de Silvia de Frente, quien presentará su espectáculo “Tamagochi: una comedia millennial” este jueves 23 de octubre en BrewPub.

La nostalgia de los años noventa y el humor generacional se reunirán en Bogotá con el regreso de Silvia de Frente, quien presentará su espectáculo “Tamagochi: una comedia millennial” este jueves 23 de octubre en BrewPub. La comediante colombiana, reconocida por su estilo directo y su capacidad para conectar con el público a través de experiencias cotidianas, vuelve a su país natal tras una gira internacional, con una propuesta que transforma recuerdos en risas.

El show, titulado “Tamagochi: una comedia millennial”, ofrece un recorrido humorístico por las vivencias de quienes crecieron entre el internet de conexión lenta, los primeros teléfonos móviles y los icónicos juguetes digitales. Silvia de Frente utiliza un lenguaje cercano y una agudeza característica para abordar temas que van desde los discmans y Messenger hasta las comedias románticas que marcaron a toda una generación. La artista propone una hora de humor internacional, dirigida especialmente a los millennials que buscan reírse de sí mismos y de los cambios acelerados que han experimentado a lo largo de los años.

Trayectoria internacional y perfil de Silvia de Frente

Formada en Teatro y Artes Escénicas en la Universidad Complutense de Madrid, inició su carrera en el stand-up por curiosidad, para luego profundizar en la teoría del humor y perfeccionar su estilo.

Silvia de Frente se ha consolidado en distintos escenarios internacionales. Formada en Teatro y Artes Escénicas en la Universidad Complutense de Madrid, inició su carrera en el stand-up por curiosidad, para luego profundizar en la teoría del humor y perfeccionar su estilo. Actualmente radicada en México, ha presentado su comedia en más de diez ciudades de ese país y fue invitada especial en la celebración de los diez años de carrera de Alex Fernández en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México, donde actuó ante más de 3.000 personas.

En 2023, Silvia fue invitada por Spotify para participar en la segunda temporada de “El Podcast de Stand Up de Spotify”, compartiendo espacio con figuras reconocidas del humor latinoamericano. En 2025, la artista logró dos funciones con localidades agotadas en el 139 Comedy Club, uno de los espacios más importantes de la comedia en Ciudad de México. Además, ha representado a Colombia en festivales de stand-up en Costa Rica y Canadá, compartiendo escenario con otros destacados comediantes nacionales.

Nostalgia millennial y propuesta del espectáculo

El espectáculo “Tamagochi: una comedia millennial” se apoya en la complicidad generacional y la evocación de elementos que definieron la infancia y adolescencia de quienes crecieron en los ochenta y noventa.

El espectáculo “Tamagochi: una comedia millennial” se apoya en la complicidad generacional y la evocación de elementos que definieron la infancia y adolescencia de quienes crecieron en los ochenta y noventa. Silvia de Frente explora con humor la transición de una época analógica a la hiperconectividad actual, abordando desde la perspectiva millennial temas como la llegada de las redes sociales, la influencia de la cultura pop y la necesidad de desaprender patrones heredados de las comedias románticas. El show se presenta como una experiencia ideal tanto para quienes vivieron esa época como para quienes desean comprender el espíritu de una generación marcada por la adaptación constante.

La cita para disfrutar de este espectáculo será el jueves 23 de octubre en BrewPub, un espacio que se ha consolidado como punto de encuentro para propuestas innovadoras dentro de la escena humorística de la capital colombiana. Las entradas están disponibles a través de la plataforma www.mitaquilla.com.co.

Para Silvia de Frente, la función representa un espacio de catarsis colectiva, donde el público podrá reírse de los retos y rarezas que han definido a los millennials.

Para Silvia de Frente, la función representa un espacio de catarsis colectiva, donde el público podrá reírse de los retos y rarezas que han definido a los millennials, desde los Tamagochis hasta los primeros pasos en las redes sociales.

