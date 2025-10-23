Colombia

La Iglesia Adventista negó haber expulsado a JH de la Cruz por su participación en ‘Stream Fighters 4′

A través de un comunicado, la denominación cristiana se refirió a los comentarios emitidos por el influenciador en los días posteriores a su participación en el evento organizado por WestCol

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Luego de los comentarios de JH de la Cruz, la Iglesia Adventista emitió un comunicado negando que el influenciador hubiese sido expulsado por su participación en 'Stream Fighters 4' - crédito @jhde.la.cruz777/Instagram

La Iglesia Adventista del Séptimo Día negó haber expulsado a JH de la Cruz, influenciador con millones de seguidores en TikTok, tras la controversia generada por sus declaraciones luego de participar en Stream Fighters 4 afirmando que fue expulsado de la comunidad religiosa.

En un comunicado emitido el jueves 23 de octubre y difundido por el programa Lo Sé Todo, la institución religiosa afirmó que De la Cruz “hasta el momento no ha sido expulsado ni separado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día”, desmintiendo así las versiones difundidas en medios y redes sociales.

Según se expresó en el documento, hasta ahora se viene sosteniendo un diálogo con De la Cruz, “en un ambiente de respeto y acompañamiento, como parte del cuidado espiritual que brindamos a todos nuestros feligreses”. Además, la iglesia reiteró que su misión es “orientar, no excluir; acompañar, no señalar”, subrayando que cada creyente debe reflejar su fe conforme a sus convicciones personales.

La Iglesia Adventista remarcó que vienen manteniendo diálogos con JH, aunque sin profundizar en detalles - crédito @losetodocol/Instagram

El comunicado cerró invitando a los medios de comunicación y las redes sociales “a acudir a los canales oficiales de la iglesia cuando deseen confirmar información relacionada con nuestra comunidad”, añadiendo que “valoramos el trabajo periodístico responsable y confiamos en que el diálogo respetuoso contribuirá siempre a una comunicación veraz y edificante”.

Declaraciones de JH de la Cruz y controversia en redes sociales

El influenciador contó durante un directo que debido a su presencia en 'Stream Fighters 4' el pastor de la iglesia decidió sacarlo de la congregación - crédito @jh.de.la.cruz.777/TikTok

La polémica surgió a raíz de una transmisión en vivo realizada por JH de la Cruz en su cuenta de TikTok, donde el influenciador aseguró que fue expulsado de la congregación por decisión del pastor, tras su participación en Stream Fighters 4.

De la Cruz expresó su desconcierto y dolor ante la supuesta medida: “Desde los 16 años hasta ahora soy adventista y da un poco de dolor que la iglesia tenga que tomar decisiones de eliminarlo a uno, en el sentido de que le digan a uno que ya no pertenece a la iglesia, por lo que estoy haciendo. Entonces eso duele; sigo sin entender, porque no estamos haciendo lo que Jesús nos dijo”.

El propio De la Cruz, que cuenta con 6,5 millones de seguidores en TikTok y es conocido por predicar su fe en redes sociales, defendió que su labor digital busca transmitir mensajes religiosos y no contradice los valores de la iglesia. “Dios no me va a mandar al infierno porque me saquen de la iglesia. (...) Yo no estoy matando, yo estoy haciendo un ambiente del mundo para predicar y para hablar de Dios, pero la iglesia no entiende eso”, manifestó en la citada transmisión. El influenciador también señaló que, pese a la situación, no tiene intención de hablar mal de la congregación y que continuará asistiendo como visitante y orando.

En la grabación, JH lamentó que, aunque el público digital valore su labor, la iglesia haya mostrado desaprobación: “Es triste que el mundo está feliz por lo que hago, pero la iglesia está enojada y furiosa. No puedo aceptar que me eliminen, me tienen que dar argumentos sólidos”, afirmó.

JH y su próximo combate tras ‘Stream Fighters 4‘

JH de la Cruz venció a Cristo Rata en 'Stream Fighters 4' - crédito @jhde.la.cruz777/Instagram

El episodio se desencadenó tras la participación de De la Cruz en Stream Fighters 4, un evento de boxeo organizado por WestCol el 18 de octubre de 2025 en el coliseo Medplus de Bogotá. Durante la velada, el influenciador subió al ring acompañado de Saray Guzmán y Cintia Cossio, y aprovechó la ocasión para predicar ante miles de asistentes y millones de espectadores en la transmisión en vivo.

En el combate, derrotó al peruano Cristo Rata, lo que le valió elogios en redes y propuestas para futuros eventos, incluyendo su participación en la Velada de las Estrellas 3, un evento similar al de WestCol que tendrá lugar en Nicaragua. Allí se medirá a un creador de contenido local, La Liendra Nica, el 6 de diciembre en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua.

