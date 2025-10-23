La advertencia del Departamento de Estado a los extranjeros, y que incluye a los colombianos; podrían deportarlo por desear o celebrar “la muerte de estadounidenses”

- crédito Pexels | U.S. Department of State / sitio web

Una publicación que dejó en su cuenta de X el Departamento de Estado de EE. UU. y que pasó desapercibida, tiene en alerta a todos los ciudadanos extranjeros y migrantes que se encuentren en ese territorio, incluidos los colombianos.

Un mensaje, que ha sido replicado varios veces, deja en claro que “Estados Unidos no tiene ninguna obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte de estadounidenses”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al respecto, el departamento ejecutivo agregó en el mensaje que compartió en la misma red social que: “El Departamento de Estado sigue identificando a los titulares de visados que celebraron el atroz asesinato de Charlie Kirk”.

Adicional a lo anterior, se resaltaron con varios ejemplos que, tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, “defenderán nuestras fronteras, nuestra cultura y nuestros ciudadanos haciendo cumplir nuestras leyes de inmigración”.

crédito @StateDept/X

En otro apartado del mensaje, y que también puede ser tomado en cuenta para todos los migrantes colombianos (ya sea con situación migratoria legal o irregular), se resaltó: “Los extranjeros que se aprovechen de la hospitalidad de Estados Unidos mientras celebran el asesinato de nuestros ciudadanos serán expulsados”.

Algunos ejemplos que brindó el Departamento de Estado por mensajes celebrando muerte de norteamericanos

“Estos son solo algunos ejemplos de extranjeros que ya no son bienvenidos en Estados Unidos”, se destacó en otra de las publicaciones del Departamento de Estado, y en la que se utilizó como ejemplo el asesinato del activista político conservador, Charlie Kirk, con seis mensajes más como referencia:

“Un ciudadano argentino dijo que Kirk ‘dedicó toda su vida a difundir una retórica racista, xenófoba y misógina” y que merece arder en el infierno".

crédito @StateDept/X

“Un ciudadano sudafricano se burló de los estadounidenses que lamentan la pérdida de Kirk, diciendo que ‘les duele que el mitin racista haya terminado en un intento de martirio’ y alegando que ‘fue utilizado para crear artificialmente un movimiento de basura blanca nacionalista de remolque’”.

“Un ciudadano mexicano dijo que Kirk ‘murió siendo un racista, murió siendo un misógino’ y afirmó que ‘hay personas que merecen morir. Hay personas cuya muerte haría del mundo un lugar mejor’”.

crédito @StateDept/X

“Un ciudadano brasileño acusó que ‘Charlie Kirk fue la razón de un mitin nazi donde marcharon en homenaje a él’ y que Kirk ‘MURIÓ DEMASIADO TARDE’”.

“Un ciudadano alemán celebró la muerte de Kirk e intentó justificar su asesinato, escribiendo: ‘Cuando los fascistas mueren, los demócratas no se quejan’”.

“Un ciudadano paraguayo acusó que ‘Charlie Kirk era un hijo de p*** y murió según sus propias reglas’”.

En cada una de estas seis publicaciones, la frase final, y resultado de haber publicado estos mensajes, fue el mismo: “Visa revocada”.

crédito @StateDept/X