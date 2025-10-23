Carlos Vives respondió a comentarios sobre imágenes de su “paquete” con una divertida canción: “Dejen la envidia, dejen los celos”

El samario no dudó en bromear sobre el tamaño de su paquete que se vio en una de las presentaciones que ofreció recientemente - crédito @carlosvivesfrases/TikTok

El cantante colombiano Carlos Vives volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital tras la viralización de un video suyo durante una presentación en vivo.

El clip, que circuló en distintas plataformas, mostraba al intérprete de La gota fría filmado desde un ángulo contrapicado, lo cual generó una ola de comentarios acerca de lo que varios internautas denominaron el “paquete” del artista.

Las imágenes impulsaron la tendencia “Carlos Vives” y el término “pack” en redes sociales, mientras miles de usuarios compartían opiniones y teorías sobre el aspecto del músico en escena.

Comentarios como “ya sabemos dónde está el cetro de Claudia Elena” surgieron haciendo referencia al paso de la exreina por el Concurso Nacional de Belleza, pues cada reina se lleva un cetro, anillo y corona, ampliando la viralidad, integrando detalles de la vida personal del artista.

El Tiny Desk de Carlos Vives: raíces, familia y mucha emoción en el escenario de NPR Music - crédito cortesía Carlos Andres Valencia

La reacción de Carlos Vives a la controversia no tardó en aparecer. En un video difundido en sus propias plataformas, el cantante, acompañado en la playa por su colega Gusi y con una guitarra, optó por responder de manera creativa a los comentarios y bromas surgidas a raíz del video viral.

A través de un verso improvisado, Vives ironizó sobre la situación y mostró actitud despreocupada ante la atención mediática generada.

Parte del verso dice:

“Que es una tranca del Vaticano

Que es monumento de Viernes Santo,

que son pañales, que son paperas,

que es un paquete de Servientrega,

que es una bola, que es puro velo.

Dejen la envidia, dejen los celos.

Dale zoom, dale zoom, dale zoom a este paquete.

Dale zoom, dale zoom. Mi reina ve ahí va un cohete.

Y dale zoom, dale zoom, la tranca del Vaticano.

Dale zoom, dale zoom, qué paquete tan bacano”.

El video ha dado de qué hablar en redes sociales - crédito @nayidsayed603/TikTok

Otro de los fragmentos que llamó la atención, fue que aparentemente periodistas habrían llamado a su esposa Claudia Elena para preguntar por la veracidad de las imágenes, con esta frase:

“Llamaron los periodistas preguntando por el fuete,

que querían una entrevista con el famoso paquete.

Claudia Elena se quedó pensando en este pereque

y le dijo: ¿cómo no? Eso le cuesta un billete.

Dale zoom, dale zoom”.

El episodio también contó con la inclusión de un pequeño fragmento haciendo referencia a una de sus canciones, Caballito, en la que Gusi bromea cambiando uno de los versos que dice:

“Se encojó, se encojó, se encojó mi caballito” por “se encogió, se encogió, se encogió mi paquetico”, desatando risas en los presentes por la ironía de la canción.

Canción oficial del Mundial 2026

La cadena estadounidense Telemundo confirmó que el artista colombiano, junto a Emilia, Wisin y Xavi, será el responsable de dar voz a Somos más, el tema que acompañará la cobertura del torneo en su señal.

Carlos Vives se convierte en el primer colombiano en liderar la banda sonora de un Mundial para Telemundo - crédito @telemundo/IG

Según información difundida por la cadena de televisión en Estados Unidos para el público latino, la canción será presentada al público el jueves 23 de octubre durante la gala de los Premios Billboard, donde los cuatro artistas interpretarán el sencillo en vivo.

“Billboard, la autoridad global en música, anunció la incorporación del panel La Música de la Copa Mundial y nuevos talentos a la Semana Billboard de la Música Latina 2025, la semana más prestigiosa y longeva dedicada a celebrar la música latina. El panel La Música del Mundial contará con la participación de Carlos Vives, Emilia Mernes y Wisin, y será moderado por Carlota Vizmanos, presentadora deportiva y conductora principal de la Premier League. Juntos analizarán la creación del himno oficial de la Copa Mundial 2026 de Telemundo“, indicó Billboard en el comunicado oficial.