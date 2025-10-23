Alí Bantú denunció que estarían retirando puestos de votación para la consulta del 26 de octubre y apuntó al ministro de Defensa

En entrevista con Infobae Colombia, el precandidato al Senado reveló que de parte del Ministerio de Defensa se estaría gestando un hecho grave para la realización del proceso electoral del 26 de octubre - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

El domingo 26 de octubre se llevará a cabo en el país la consulta del Pacto Histórico: que no solo elegirá candidato a la presidencia de la República, en medio de la discusión sobre si podrá o no hacer parte de lo que se denominó la consulta del Frente Amplio, que se efectuaría el 8 de marzo; sino porque además se determinará el orden de las listas al Senado y la Cámara de Representantes.

De cara a este proceso electoral, Alí Bantú Ashanti, que fue precandidato de esta colectividad al primer cargo de la nación, pero que posteriormente declinó su aspiración para fortalecer, según expresó, la propuesta de escoger a los candidatos de la cámara alta del órgano legislativo, denunció en Infobae Colombia su preocupación frente a la realización de esta jornada, debido a lo que serían situaciones anómalas.

El aspirante a un lugar en la lista senatorial expuso lo que sería, según informaciones que le llegaron en la jornada del jueves 23 de octubre, la reducción de puestos de votación; por lo que expresó su inquietud ante lo que considera un intento de autosabotaje institucional; pues la orden, al parecer, se gestó debido a la incapacidad del Ministerio de Defensa de garantizar la seguridad en algunas poblaciones.

“Ha venido un saboteo del mismo -tengo que decirlo- Gobierno, que me parece raro, que el ministro de Defensa (Pedro Sánchez) hoy esté quitando los puestos de votación que ya fueron aprobados por la Registraduría. Están reduciendo más de 4.000 mesas en puestos de votación. Es decir, es una cosa supremamente increíble y extraña. Yo no entiendo el comportamiento a veces del gobierno”, afirmó.

La grave denuncia de Alí Bantú que salpica a Pedro Sánchez, ministro de Defensa

La preocupación del líder afro se intensificó tras recibir reportes directos de comunidades afectadas, en especial de su municipio natal: Timbiquí (Cauca), en el que se habrían retirado las mesas habilitadas. “Mi pueblo, por ejemplo, no puede votar. Un pueblo que acaba de tener un precandidato presidencial, y cuenta con un aspirante al Senado, no puede votar porque el Ministerio de Defensa alega que es zona roja.

El precandidato cuestionó la justificación oficial sobre la imposibilidad de garantizar la seguridad en ciertas regiones, y criticó la ausencia histórica de la fuerza pública en estos territorios durante los procesos electorales. “La pregunta es: ¿cuándo el ejército de Colombia o la fuerza pública fue a uno de esos territorios alguna vez en su vida a garantizar seguridad para la votación? Nunca han ido. Nunca”, reiteró.

Y fue crítico que con lo que ha calificado como el pretexto de alterar el normal desarrollo de la contienda. “A la fuerza pública ya se le ve cuando va a realizar algún bombardeo. Nunca más se ve. Y entonces, hoy, con la excusa de sabotear la consulta, de sabotear para que la gente no salga a votar y darle a la extrema derecha... Más argumentos para salir a atacar a este proyecto que están quitando las mesas”, enfatizó.

La situación, según el precandidato, no se limita a un solo municipio. “En la ruralidad del país están quitando los puestos de votación ya autorizados por la Registraduría. Esto realmente no lo entiendo y no logro comprenderlo”, acoto Bantú Ashanti con Infobae Colombia, en la que se cuestionó sobre los motivos para impedir que los ciudadanos se expresen en la jornada presupuestada, considerada histórica para la izquierda.

Los interrogantes de Alí Bantú con el papel del ministro del Interior, Armando Benedetti

Al ser consultado sobre la actuación del titular de la cartera política, Armando Benedetti, el dirigente expresó dudas sobre su compromiso con la consulta. “No sé qué papel está jugando el ministro Armando Benedetti en todo esto. La verdad, no sé. Yo no he tenido ningún contacto con él. No sé si... Seguramente los del Comité del Pacto Histórico hayan tenido algún contacto, pero ya sabemos en qué anda el ministro del Interior", dijo.

Y fue incluso más allá. “Está haciendo política en favor de Roy Barreras y Daniel Quintero. Entonces, no sé si hay un interés genuino en defender esta consulta y que tenga los mejores resultados. A mí me deja mucho que decir tanto el comportamiento del ministro de Defensa como lo que ha venido aconteciendo en las declaraciones que ha dado el ministro del Interior”, sostuvo el precandidato al Senado del Pacto Histórico.

