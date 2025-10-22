Shakira reveló cómo fue el proceso con Ed Sheeran y Beéle para nueva versión de ‘Hips Don’t Lie’: “Sabía que aportaría algo nuevo”

El británico se sumó a la colombiana para interpretar la nueva versión de "Hips Don't Lie" en la que también participa Beéle - crédito Spotify

Hace treinta años, Shakira consolidó su presencia en la industria musical latinoamericana con Pies descalzos, el álbum que no solo marcó un giro en su carrera, sino que también redefinió el pop en español con una fusión de sonidos que cruzaron fronteras.

Actualmente, la artista colombiana revisita su trayectoria y explica el motivo de sus nuevas colaboraciones anunciadas en sus redes sociales y plataformas musicales como Spotify.

En una entrevista concedida al portal Variety, la cantante abordó el aniversario de Pies descalzos y reveló las razones que la impulsaron a trabajar con Ed Sheeran y Beéle en la reinterpretación del sencillo Hips Don’t Lie.

“Creo que mis recuerdos de ‘Pies’ están grabados en mi cerebro con más claridad que la serie Oral Fixation”, compartió la artista inicialmente durante el diálogo por correo electrónico con el medio estadounidense.

Durante la conversación, Shakira reflexionó sobre la colaboración con Ed Sheeran.

Según relató la artista a Variety, ambos venían intercambiando ideas y explorando posibilidades creativas desde hace varios años.

“Ed y yo llevamos años hablando e intercambiando ideas, literalmente, y hemos trabajado en varias, pero nunca nos ha venido bien el momento”, destacando que en este ciclo finalmente lograron concretar dos proyectos conjuntos después de muchas conversaciones y evaluar cuál de todos sería el más indicado, uno de ellos la interpretación especial del tema que popularizó a nivel global.

La participación de Ed Sheeran en la nueva versión del himno que le dijo al mundo que las caderas de la colombiana no mienten, fue una decisión motivada tanto por la admiración mutua como por el enfoque musical que el británico aporta.

“Me encanta lo que hace con solo una guitarra y lo único que es, junto con sus arreglos vocales. Sabía que aportaría algo nuevo a ‘Hips’”, expresó Shakira.

Pero esto no fue lo único que llamó la atención en este abrebocas que presentó en redes sociales, pues hace algunas semanas se había hecho viral la artista bailando junto a Beéle, que apareció en esta primera entrega.

De acuerdo con la cantante, la elección del joven talento urbano, que tiene entre su cancionero temas como No tiene sentido, Morena Si mañana me muero, responde a una conexión local y generacional.

“Beéle es de mi pueblo, y parte de la nueva generación, y siendo esta canción la que puso a Barranquilla en el mapa en EE. UU., pensé que sería hermoso incorporar a otro artista de allá”, afirmó la colombiana. Shakira

Adicionalmente, la barranquillera resaltó el aporte distintivo que le imprime su compatriota y que sumó a la reinterpretación, al incorporar un fraseo y melodía autóctonos: “...y sobre todo ese fraseo y melodía autóctona que armamos para esto y que tan bien y con tanta alma canta”.

Por otra parte, la cantante colombiana decidió celebrar el 20 aniversario de la publicación de Oral Fixation (Vol. 1 & 2), uno de los más ambiciosos de su carrera y del que se desprendieron temas como Día de Enero, Las de la intuición, o Hips Don’t Lie, uno de los mayores éxitos de su carrera y elegido como himno oficial del Mundial de Alemania 2006.

Justamente esta es una de las nuevas versiones que más captura la atención de la fanaticada de la cantante, debido a que sumó como invitados a Ed Sheeran y Beéle.

Es así que a un día del estreno del episodio de Spotify Anniversaires (que incluye una charla con Shakira reflexionando sobre su proceso creativo y contando anécdotas de su carrera), la plataforma difundió unos pocos segundos de la nueva versión de Hips Don’t Lie.