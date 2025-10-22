Colombia

Representante de Estados Unidos rechazó recorte de ayudas a Colombia y nuevos aranceles anunciados por Trump: “Amenazan”

El congresista Jim McGovern advirtió sobre las afectaciones en el progreso positivo que ha tenido el país en materia de paz y lucha contra el narcotráfico

Carol Salazar

Por Carol Salazar

El representante Jim McGovern pidió al Congreso rechazar las acciones de Donald Trump contra Colombia - crédito Elizabeth Frantz/Reuters

El representante demócrata de Estados Unidos Jim McGovern salió en defensa de la ciudadanía colombiana, que debe hacer frente a las tensiones diplomáticas existentes entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario norteamericano Donald Trump.

Este último decidió hacer recortes a las ayudas económicas que destina a programas de cooperación que funcionan en el territorio colombiano y anunció la imposición de nuevos aranceles a los productos nacionales que se exporten a suelo estadounidense. Todo esto, indicando que el presidente Petro es un “líder del narcotráfico”.

Sin embargo, estas decisiones no gustaron entre algunos políticos estadounidenses. El representante Jim McGovern se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, advirtiendo serias consecuencias ante los recortes económicos y la imposición de aranceles.

Donald Trump señaló al presidente Gustavo Petro de ser el líder del narcotráfico - crédito Eduardo Munoz/Reuters

Según explicó, la población colombiana espera continuar teniendo a Estados Unidos como un aliado para luchar contra el tráfico de estupefacientes y alcanzar la paz. Estos objetivos y la manera como se ha avanzado en ellos se verían afectados por las sanciones de Donald Trump.

En consecuencia, instó al Congreso de Estados Unidos a rechazar estas acciones que perjudican a Colombia.

“El pueblo colombiano quiere que Estados Unidos le ayude a implementar los acuerdos de paz, reformar el poder judicial, combatir el narcotráfico y apoyar a las comunidades marginadas. Los recortes de ayuda y los aranceles de Trump amenazan todo el progreso positivo. El Congreso debería rechazar este enfoque imprudente”, escribió el congresista.

El representante Jim McGovern cuestionó recorte de ayudas a Colombia - crédito @RepMcGovern/X

En una publicación alineada con esta, rechazó las acciones ofensivas del Ejército estadounidense, ordenadas por Donald Trump, que se están llevando a cabo en aguas del Caribe, donde embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico están siendo bombardeadas por las tropas.

De acuerdo con el congresista, McGovern, los ataques a las lanchas son ilegales y el hecho de que el presidente Trump esté dando luz verde a los bombardeos está afectando las relaciones con Colombia.

Estados Unidos no está en guerra con Colombia. Los ataques con drones militares contra embarcaciones que matan personas son ilegales según el derecho estadounidense e internacional. Las acciones de Trump están dañando enormemente las relaciones entre Colombia y Estados Unidos”, indicó.

El representante Jim McGovern rechazó el bombardeo de lanchas en el Caribe - crédito @RepMcGovern/X

¿Lanchas colombianas atacadas por Estados Unidos?

Aunado a ello, el primer mandatario colombiano denunció que, presuntamente, al menos una de las lanchas que han sido bombardeadas en el Caribe es colombiana. Esta premisa se reforzó con una denuncia pública que hizo una familia colombiana en Santa Marta sobre la desaparición de un allegado que estaba en una de las embarcaciones atacadas por las tropas estadounidenses.

Se trata de Alejandro Carranza, pescador de 40 años, aproximadamente. Según explicó Audenis Manjarrés, prima hermana del ciudadano, su familia no estaba vinculado al narcotráfico. Previo al bombardeo, al parecer, había salido del sector de La Guajira para pescar, pero su lancha tuvo una falla y terminó a la deriva junto con otros compañeros. Luego, ocurrió el ataque y hasta el momento se desconoce su paradero.

“Alejandro Carranza es pescador, somos criados de familia pescadora y es el que está ahí, porque es una persona curiosa. Está ahí, con los motores varados, y pues no es justo que lo hayan bombardeado de esa manera, unas personas inocentes, que salen a buscar el pan de cada día. No es justo lo que estamos viviendo”, dijo la ciudadana al Sistema de Medios Públicos de Colombia, Rtvc.

Donald Trump dijo que “tres narcoterroristas de Venezuela” murieron tras un ataque en el Caribe - crédito Redes sociales

El presidente Donald Trump informó en una rueda de prensa que el bombardeo se perpetró porque en la embarcación estaban transportando cocaína y fentanilo y que había pruebas de ello. Sin embargo, el mandatario Gustavo Petro pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar al respecto.

Alerta a la fiscalía general de la Nación. Le solicito actuar de inmediato. Otorgar protección inmediata a los familiares víctimas y asociarlas, si quieren, a las víctimas de Trinidad y Tobago para iniciar acciones judiciales en el mundo y en la justicia de los EEUU (sic)”, escribió en X.

A pesar de que no hay información oficial por parte de las autoridades, el mandatario asumió que el connacional murió por culpa de los ataques de Estados Unidos - crédito @petrogustavo/X

Posteriormente, Trump anunció los recortes en la ayuda económica que recibe Colombia y anunció la imposición de los aranceles.

