Petro lanzó pulla al expresidente Álvaro Uribe por irregularidades en el proceso de paz con paramilitares: “La verdad silenciada”

El regreso de los antiguos jefes paramilitares a Valledupar, Cesar, marca un momento de alto simbolismo en la historia reciente de Colombia, al representar el primer esfuerzo institucional serio por cerrar el ciclo inconcluso del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), iniciado hace dos décadas en Santa Fe de Ralito.

Bajo la política de Paz Total impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, este encuentro presencial, que se extenderá hasta el viernes 24 de octubre de 2025, busca definir la hoja de ruta y los compromisos que regirán el papel de estos excomandantes como gestores de paz.

El evento, coordinado por el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz (OCCP), logró reunir a 14 de los 16 exjefes paramilitares designados como gestores de paz, gracias a las gestiones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que facilitó su traslado desde diferentes cárceles del país.

Petro está reunido con ex jefes paramilitares que ahora son gestores de paz - crédito @petrogustavo/X

Entre los asistentes figuran Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), Carlos Mario Jiménez (alias Macaco), Edwar Cobos (alias Diego Vecino), Fredy Rendón (alias El Alemán), Martín Llanos y Juan Francisco Prada Márquez (alias Juancho Prada), así como Hernán Giraldo Serna, Luis Eduardo Cifuentes (alias El Águila), Arnubio Triana (alias Botalón), Héctor José Buitrago (alias El Patrón) y Manuel de Jesús Pirabán (alias Pirata), entre otros. Solo Ramiro Vanoy (alias Cuco Vanoy) y Diego Fernando Murillo Bejarano (alias Don Berna) permanecen ausentes, ya que ambos continúan en Estados Unidos cumpliendo condenas por narcotráfico tras su extradición.

El jefe de Estado sostuvo que tiene intenciones de que Colombia sepa la verdad sobre el origen de estos grupos armados - crédito @petrogustavo/X

Tras la reunión, el presidente Petro publicó una foto en sus redes sociales en la que compartía con los exparamiltares, además señaló que tiene intenciones de que sean piezas clave en el proceso de paz de Colombia con el fin de que se sepa la verdad.

De igual manera, señaló que durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez se impidió que los ahora gestores de paz hablaran sobre el conflicto armado, por lo que los extraditaron a Estados Unidos.

“Aquí está la verdad silenciada sobre la gobernanza paramilitar en Colombia. Quiero terminar este proceso de paz que empezó Uribe, pero que quedó interrumpido con la extradición de los participantes” escribió el mandatario en su cuenta de X.

