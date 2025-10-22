Colombia

Gobierno Petro apoyó la idea de restituir la mesada 14, pero descartó su aplicación universal por razones fiscales: por qué

El proyecto de ley que busca restablecer el pago adicional a cerca de 60.000 profesores jubilados avanza en el Congreso, tras años de reclamos por parte del sector educativo y sindicatos de pensionados

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

El proyecto de ley busca
El proyecto de ley busca restituir la mesada 14 para 60.000 docentes pensionados en Colombia - crédito Reuters

El debate sobre la restitución de la mesada 14 para los pensionados en Colombia ha cobrado fuerza tras la reciente aprobación en primer debate de un proyecto de ley en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Esta iniciativa, presentada en agosto de 2025, propone que cerca de 60.000 docentes oficiales reciban nuevamente este pago adicional, un beneficio que en el pasado se extendía a todos los jubilados del país, pero que fue eliminado para aliviar la presión sobre las finanzas públicas.

La propuesta legislativa, impulsada por la representante a la Cámara, Piedad Correal, busca que los profesores del Estado, tanto quienes ya disfrutan de su pensión como aquellos que la obtendrán en el futuro, así como sus beneficiarios, sean reconocidos por su labor, especialmente en contextos de difícil acceso.

Según el texto del proyecto, “avalar esta mesada 14 de pensión es también un reconocimiento para los profesores que han contribuido con la formación de los colombianos”.

La iniciativa fue aprobada en
La iniciativa fue aprobada en primer debate y reconoce el aporte de los profesores al sistema educativo nacional - crédito Visuales IA/Imagen Ilustrativa Infobae

El documento subraya que este pago adicional resultaría esencial para fortalecer la estabilidad financiera de los docentes retirados, que, a juicio de los autores, merecen que se les restituya este derecho.

El alcance de la iniciativa es limitado: la mesada 14 no se restablecería para todos los jubilados ni para todos los trabajadores al momento de su retiro.

El proyecto enfatiza que la extensión universal del beneficio supondría un desafío fiscal considerable para el Estado, motivo por el cual la propuesta se restringe a un grupo específico de beneficiarios.

Actualmente, la mesada 14 solo se otorga a ciertos jubilados, como los miembros de las fuerzas militares y de la Policía, tras la eliminación del beneficio generalizada en años anteriores para reducir el gasto público.

