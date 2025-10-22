Exparticipante del ‘Desafío The Box’ denunció que un motociclista la atacó mientras trotaba: “Me agarró la nalga”

La exconcursante de Desafío The Box 2022 relató que un motociclista la agredió mientras trotaba, logró grabar la placa del vehículo y criticó la reacción de las autoridades tras pedir ayuda en el sector - crédito captura video Desafío The Box

La deportista Grecia Gutiérrez, reconocida por su participación en el programa Desafío The Box 2022, denunció haber sido víctima de acoso sexual mientras realizaba ejercicio en la mañana del lunes.

Según relató la exconcursante en un video difundido en redes sociales, el incidente tuvo lugar hacia las 6:00 a.m., cuando salió a trotar por su ruta habitual.

Gutiérrez explicó que fue agredida por un hombre que se movilizaba en una motocicleta, quien se le acercó y la tocó sin su consentimiento. “Yo no entiendo la necesidad de los manes de acosarlo a uno y quitarle la paz”, dijo Gutiérrez en sus redes sociales.

La deportista detalló que logró reaccionar y conseguir el número de placa del vehículo. Pese a esto, el sujeto regresó minutos después, lo que le generó un ataque de pánico y una sensación de inseguridad durante el resto de su trayecto.

“Esta mañana, muy 6 a.m. salgo a trotar y resulta que me gané un acosador, iba trotando y me agarra la nalga, veo que pasa derecho, yo veo la plata XTP 091G, la grito y sigo trotando y se devuelve el man”, explicó.

En el video compartido por Grecia, se ve que el hombre que usa un pantalón oscuro y una polo vino tinto se estaciona a unos metros de ella solo a mirarla sin bajarse de la moto, a lo que la deportista le grita: “Mírenlo, es este asqueroso, mírenlo bien… acosador”, en ese momento el hombre se aproxima a ella.

En el video, Gutiérrez identifica y enfrenta a su agresor frente a la cámara, evidenciando la sensación de inseguridad que sufrió durante el trayecto - crédito @greciadesafiothebox/ TikTok

En busca de ayuda, Grecia Gutiérrez acudió a un ciudadano cercano, quien la acompañó hasta una caseta de vigilancia con la esperanza de obtener orientación policial. Ante la falta de instrucciones claras, optó por regresar a su vivienda, describiendo el regreso como “uno de los momentos más traumáticos de su vida” ante el temor de cruzarse nuevamente con el agresor.

Según el relato de la víctima, más tarde pasó una patrulla de la Policía por el sector, pero los oficiales le preguntaron si tenía el número de cédula del agresor, hecho que la deportista criticó, ya que se trataba de una persona desconocida.

La ex participante del reality manifestó su indignación por la falta de seguridad y la respuesta de las autoridades, señalando la impunidad con la que actúan muchos agresores. Gutiérrez remarcó la importancia de que las mujeres puedan desplazarse por las calles sin miedo, y llamó la atención sobre la necesidad de acciones efectivas para prevenir y sancionar este tipo de conductas.

Este es el hombre que habría acosado a la exconcursante - crédito @greciadesafiothebox/ TikTok

El momento también desató una ola de apoyo en sus redes sociales, donde internautas lamentaron el episodio. “Qué mierda que esto siga pasando en 2025”, “hagan famoso a ese hijueputa”, “qué miedo salir sola”, “cada vez más enfermos”, “tienes que cambiar las rutas por donde trotas”, dicen algunos de los mensajes.

Así fue el papel de Grecia en el Desafío the Box 2022

La deportista Grecia Gutiérrez Díaz se hizo conocida en el panorama nacional colombiano tras su participación en el programa de competencia Desafío The Box 2022. Originaria de Cúcuta, compitió como representante de la región de Santander y rápidamente captó la atención del público gracias a su fortaleza física, resistencia y disciplina, cualidades que había trabajado previamente como atleta de crossfit.

Grecia Gutiérrez, representante de Santander en Desafío The Box 2022, sobresalió por su fortaleza y constancia durante las exigentes pruebas del reality - crédito @grecia.gutierrezz/ Instagram

Durante su paso por el reality, Grecia Gutiérrez se incorporó al equipo Beta en una de las reorganizaciones, compartiendo retos de alto nivel físico junto a participantes experimentados como Andrea Olaya “Valkyria” y Moisés Sanmartín. Los circuitos y desafíos de la competencia la pusieron a prueba en escenarios adversos, y su desempeño consistente la convirtió en una de las mujeres más fuertes y estratégicas de la temporada. Fue pieza fundamental en distintas pruebas colectivas, aportando no solo desde lo físico sino también por su liderazgo en las dinámicas grupales.

A pesar de su destacado rendimiento, la atleta cucuteña fue eliminada en fases individuales al enfrentarse a pruebas de eliminación que, en ocasiones, dependían tanto del desempeño físico como de factores estratégicos dentro del grupo. Su salida del programa generó muestras de respaldo y mensajes de admiración de seguidores que valoraron su actitud competitiva y su capacidad para inspirar a mujeres deportistas en todo el país.

Más allá de las pruebas físicas, Grecia tuvo eco en la audiencia por compartir abiertamente aspectos personales, incluida la reconstrucción de la relación con su padre - crédito @grecia.gutierrezz/ Instagram

Fuera del contexto deportivo, Grecia Gutiérrez también compartió aspectos significativos de su vida personal, estableciendo una conexión profunda con la audiencia. En distintas entrevistas y publicaciones en redes sociales, relató experiencias familiares complejas, como el abandono de su padre cuando era niña y el proceso posterior de reconstrucción de la relación.