Colombia

Colectivo feminista en Colombia arremetió contra la AFA por cuenta de la publicación que se hizo como homenaje en el Día de las Madres en Argentina: “Se quedan con la madre que frita milanesa”

Laura Gutiérrez, periodista colombiana, arremetió en contra de la Asociación del Fútbol Argentino

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
crédito @somosjacarandas | AFA
crédito @somosjacarandas | AFA

La polémica estalló en redes sociales luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicara una imagen para homenajear a las madres con motivo del Día de la Madre, celebrado el domingo 19 de octubre.

El homenaje, que consistió en una milanesa creada mediante inteligencia artificial y acompañada del mensaje “Nada como el cariño de mamá”, desató críticas inmediatas por reproducir estereotipos que, de acuerdo con colectivos feministas, permanecen arraigados en el fútbol argentino.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La reacción de la Fundación Somos Jacarandas, difundida a través de su cuenta de Instagram, marcó el tono del debate y posicionó a la periodista Laura Gutiérrez, coordinadora de movilización social del colectivo, en el centro de la discusión.

En su video, Gutiérrez lamentó la superficialidad del tributo preparado por la AFA para la ocasión.

“¡Ay, vean qué lindos los de la Asociación de Fútbol Argentino celebrando el Día de la Madre! Con una milanesa hecha con inteligencia artificial, porque según ellos, nada como el cariño de mamá. Son ridículos, ¿no? Porque claro, para la AFA las mamás solo sirven para cocinarles a los jugadores”, expresó. Su intervención se viralizó en redes, con usuarios y usuarias debatiendo el rol que reciben las mujeres dentro de la narrativa oficial del fútbol.

Según la visión de Laura Gutiérrez, el mensaje de la AFA reduce el papel de las madres al espacio doméstico, invisibilizando su aporte en los múltiples frentes en los que las mujeres participan activamente dentro del fútbol.

crédito @somosjacarandas/IG

Para la periodista, la acción oficial deja de lado historias y experiencias que enriquecen la cultura y han modificado la relación entre mujeres y deporte.

“Tanta historia por contar entre las madres y el fútbol. Y ellos se quedan con la madre que frita la milanesa. Podrían haber hablado de las mamás que llevan a sus hijos al entrenamiento y las que sostienen sus sueños. Las madres que también juegan, arbitran o dirigen. O aquellas muchas otras que cuentan el fútbol desde adentro”, sostuvo en su declaración citada por la Fundación Somos Jacarandas.

La crítica enfatiza que ámbitos como el fútbol femenino y la gestión deportiva siguen siendo ignorados en los homenajes institucionales, a pesar de contar con figuras destacadas que encarnan la multiplicidad de roles ocupados por las mujeres. “Ahí está Vanina Preininger, jugadora de la selección y mamá. O Vanina Correa, arquera, madre y referencia también. O incluso Lucía Barbuto, una de las pocas mujeres y madres que llegó a la mesa directiva de la AFA”, mencionó Gutiérrez, citando casos donde maternidad, liderazgo y profesionalismo confluyen sin que por ello reciban reconocimiento público en igual medida que los varones vinculados al deporte.

La publicación, además, utiliza una recreación digital de una milanesa, elemento que también fue objeto de burla y desconcierto.

“Decidieron homenajear a Messi en el Día de la Madre. Pero es que esa imagen nos dice todo. Para ellos, mamá sigue siendo la que le cocina a los campeones”, apuntó Gutiérrez.

Para la periodista, este tipo de construcciones refuerzan una visión tradicionalista en la que la madre se reduce a labores culinarias y de cuidado, invisibilizando la participación activa y los logros de mujeres dentro del universo futbolístico y deportivo.

El reclamo de la Fundación Somos Jacarandas se suma a un proceso más amplio de demandas provenientes de agrupaciones y referentes feministas, quienes piden a la AFA y a otras instituciones del deporte argentino avanzar hacia representaciones menos estereotipadas y más inclusivas del rol femenino.

“Parece que homenajear a las mujeres por lo que son y no por lo que hacen para ellos, les queda grandes a estos futbolistas. Porque si algo no tiene que ver con el cariño de mamá es repitiendo estereotipos viejos con un brochazo de inteligencia artificial”, sentenció Laura Gutiérrez al cierre de su video.

Distintos usuarios remarcaron que la selección de mujeres referentes, madres y profesionales vinculadas al fútbol argentino permitiría construir un mensaje más diverso e integrador.

Temas Relacionados

AFADía de las madresHomenaje con una milanesaCríticas a la AFASomos JacarandasLaura GutiérrezColombia-Noticias

Más Noticias

Abren licitación por $20.000 millones para rehabilitar la vía Panorama entre Riofrío y Bolívar

La intervención contempla la mejora del pavimento, labores de mantenimiento y nueva señalización en un corredor vital para la movilidad y la economía del norte del Valle del Cauca

Abren licitación por $20.000 millones

Autoridades investigan falsos panfletos del ELN usados para extorsionar en el Magdalena Medio

La Policía descartó que los panfletos que circulan en Cimitarra y otros municipios del Magdalena Medio sean del ELN y señaló que grupos delincuenciales estarían detrás de las extorsiones

Autoridades investigan falsos panfletos del

Rescatan sanos y salvos a dos pescadores desaparecidos en Cartagena tras 48 horas de naufragio

Gustavo Enrique González Moncaris y Hainer José Jiménez Moncaris lograron regresar desde el mar, luego de que una falla en el motor los dejara a la deriva sin agua potable y con recursos limitados

Rescatan sanos y salvos a

Carlos Fernando Motoa advierte que el dragado de Buenaventura quedó fuera del presupuesto 2026

El senador Carlos Fernando Motoa alertó que el proyecto de dragado del puerto de Buenaventura no fue incluido en el Presupuesto General de la Nación y anunció una demanda ante la Corte Constitucional

Carlos Fernando Motoa advierte que

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Barranquilla este miércoles

El estado del tiempo en Barranquilla cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Prepárase antes de salir: Este
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Fans en Colombia lanzan tendencia

Fans en Colombia lanzan tendencia “Queremos Twice en nuestros cines” tras quedar fuera del estreno del documental

Las 10 producciones más populares de Disney+ en Colombia de esta semana

Interacción de Karina García y La Jesuu en medio de ‘Stream Fighters’ generó preguntas en redes sociales

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Karina García y Karely Ruiz protagonizan nueva polémica por foto viral tras Stream Fighters 4: “¿Qué te duele?”

Deportes

Cuándo se volverán a reunir

Cuándo se volverán a reunir los jugadores de la selección Colombia sub-20: tienen un nuevo torneo

Millonarios también se quedaría sin cupo a la Copa Sudamericana 2026: así va la reclasificación

Referente de la selección sub-20 reveló que fue contactado por James Rodríguez: “Me invitó a su casa”

Millonarios desplegó un ‘tifo’ en homenaje a Miguel Ángel Russo previo al partido ante Bucaramanga: “Todo se cura con amor”

Bucaramanga dejó a Millonarios al borde de la eliminación: empate 1-1 en El Campín por la Liga BetPlay