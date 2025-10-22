Carlos Fernando Motoa advierte que el dragado de Buenaventura quedó fuera del presupuesto 2026

Carlos Fernando Motoa, senador de la república - crédito Prensa Senado

El senador vallecaucano Carlos Fernando Motoa advirtió que el dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura volvió a quedar por fuera del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, lo que, según dijo, afecta la competitividad del principal puerto sobre el Pacífico colombiano. La denuncia fue publicada por Revista Semana, que recogió el llamado de atención del congresista sobre la exclusión de esta obra estratégica.

De acuerdo con Motoa, del 4,8 % que corresponde al Valle del Cauca dentro del regionalizado del PGN —equivalente a $4,2 billones—, el mayor porcentaje está destinado al sector Transporte, con cerca de $1 billón para proyectos como la doble calzada Buga–Buenaventura, la vía Mulaló–Loboguerrero y el corredor férreo del Pacífico.

FOTO DE ARCHIVO. Una vista desde un dron muestra el puerto marítimo de Buenaventura, Colombia, 28 de junio, 2025. REUTERS/Javier Andrés Rojas

Sin embargo, el dragado de Buenaventura, clave para mantener la operatividad portuaria, no fue incluido nuevamente.

“Demuestra el poco compromiso del Gobierno con el Valle del Cauca”

El congresista señaló que la exclusión del proyecto evidencia la falta de prioridad del Gobierno Nacional frente a la competitividad del Pacífico. “Llama la atención que la profundización al canal de acceso vuelva a quedarse por fuera del listado. Es una decisión que no sólo afecta la competitividad del puerto más importante del país en el litoral Pacífico, sino que demuestra el poco compromiso del presidente Petro con un departamento que confió en él”, expresó Motoa.

FOTO DE ARCHIVO. Vista general del puerto marítimo de Buenaventura, en el océano Pacífico, en Colombia, 28 de junio, 2025. REUTERS/Luis Jaime Acosta

El senador añadió que esta situación limita el desarrollo de una zona que concentra una parte esencial del comercio exterior del país y que depende de la modernización de su infraestructura marítima.

Motoa demandará el Presupuesto General de la Nación

El parlamentario anunció que interpondrá una demanda ante la Corte Constitucional contra el Presupuesto General de la Nación de 2026, argumentando la existencia de vicios en su trámite y aprobación. Explicó que el Senado aprobó el texto de la Cámara de Representantes sin un debate riguroso sobre la distribución de recursos.

Corte Constitucional - crédito Colprensa

“El texto reduce los recursos de sectores clave como vivienda y agricultura, además de recortar el pago de la deuda y otras obligaciones del país. ¡Ni hablar de los vicios en los que incurrió la plenaria! En virtud de eso, presentaré una demanda el día lunes”, aseguró el legislador.

Reducción de recursos para las regiones

Motoa también criticó que el Gobierno Nacional haya incrementado su participación dentro del presupuesto regionalizado, pasando del 21 % en 2025 al 24 % en 2026, lo que representa una disminución de $3,6 billones para las regiones. Según su análisis, esta variación centraliza los recursos y limita la autonomía fiscal de los departamentos.

“Esto evidencia un Gobierno Central que no cree en la descentralización ni en la autonomía fiscal. Lo más grave es que buena parte de esos recursos en manos de la Nación rara vez se ejecutan o terminan en proyectos que realmente impacten a la población”, afirmó Motoa.

Finalmente, insistió en que la exclusión del dragado del canal de Buenaventura profundiza la brecha de inversión en el Valle del Cauca y deja en duda la prioridad que el Gobierno otorga a las obras estratégicas del Pacífico.