Brayan Campo negó que hubiera confesado otros asesinatos y provocó la reacción de la madre de la pequeña Sofía Delgado

Durante una entrevista desde prisión, el sentenciado rechazó señalamientos sobre otros asesinatos, mientras la madre de Sofía volvió a referirse a la tragedia de su hija

Por Camila Castillo

Brayan Campo fue imputado con
Brayan Campo fue imputado con cargos por los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, secuestro simple tentado agravado; y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio - crédito Pixabay y @XaviGuty94/X

La reciente entrevista concedida por Brayan Campo desde la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, ha reavivado el dolor de la familia de Sofía Delgado, la niña de 12 años de edad que fue asesinada en el Valle del Cauca.

En esta ocasión, la madre de la menor, Leidy Zuñiga, expresó públicamente su indignación y realizó una petición directa al responsable del crimen, luego de que este mencionara nuevamente el nombre de su hija durante su intervención en el pódcast Conducta delictiva.

Durante la conversación, Campo abordó los señalamientos realizados por otro interno, Luis Gregorio Ramírez Maestre, conocido como alias el Señor de la soga, quien lo vinculó con la muerte de las adolescentes Erika Sepúlveda y Tatiana Trujillo en agosto de 2022.

El entrevistado negó de manera enfática cualquier implicación en esos hechos y sostuvo que no existen pruebas en su contra.

Brayan Campo en una reciente
Brayan Campo en una reciente entrevista con el podcast 'Conducta criminal' - crédito YouTube

“Si no creen en mis palabras, busquen en la Fiscalía, en la Policía, si hay alguna investigación sobre eso. Y si hay una investigación que vengan y me pregunten que yo estoy abierto a responderles. O que miren las cámaras para ver si yo salgo ese día en Jamundí. Porque yo creo que si fue en Jamundí o Villa Rica, tiene que haber cámaras por ahí”, afirmó Campo en el pódcast Conducta delictiva.

No obstante, la mención reiterada de Sofía Delgado durante la entrevista provocó una reacción inmediata de su madre. A través de su cuenta en la red social Facebook, Leidy Zuñiga solicitó de manera categórica que el nombre de su hija no vuelva a ser pronunciado por el asesino.

“Lo primero que les dije a los que iban a entrevistar a este tipo, que no quería que nombraran el nombre de mi hija y este tipejo es lo primero que hizo. Si algún familiar está leyendo esto, que no mencioné el nombre de mi hija, ni para bien, ni para mal. Primero, por respeto a la familia, y segundo, por respeto a la memoria de Sofía. Él no tiene ningún derecho de mencionarla. Mentiroso, desgraciado, qué más se le puede decir a este cínico y el perdón que se lo pida a Dios, primeramente”, manifestó Zuñiga.

Madre de Sofía Delgado -
Madre de Sofía Delgado - crédito captura de pantalla Más allá del Silencio

Campo cumple una condena de 58 años por el asesinato de Sofía Delgado, cuyo cuerpo fue hallado en un cañaduzal de la vía Candelaria-Florida, en el Valle del Cauca. La familia de la víctima ha insistido en que se respete la memoria de la menor y ha reiterado su rechazo a cualquier intento del condenado de referirse a ella en espacios públicos.

Así fue el crimen de Sofía Delgado

El asesinato de Sofía Delgado, una niña de 12 años, conmocionó al Valle del Cauca y al país entero el pasado 29 de septiembre. Brayan Campo, vecino de la víctima y principal sospechoso, confesó el crimen tras su captura y permanece recluido en la cárcel La Tramacua de Valledupar.

De acuerdo con la investigación liderada por la Sijín de Cali, Ocampo engañó a Sofía y, luego de cerrar la reja del establecimiento, la agredió con una pala usada para alimento de perros, causándole la muerte en el acto. Después, envolvió el cuerpo en dos costales y lo trasladó en motocicleta hacia su vivienda. Posteriormente, el cuerpo fue abandonado en un cañaduzal entre Candelaria y Florida, donde fue hallado tras semanas de búsqueda.

La familia y comunidad de
La familia y comunidad de Sofía Delgado reciben la sentencia como un acto de justicia - crédito Leidy Zuñiga/Facebook

El intendente Nader Jiménez, investigador del caso, relató en el pódcast Más allá del silencio con el periodista Rafel Poveda que existen indicios de que Ocampo regresó al sitio donde dejó el cuerpo, dado que parte de las pertenencias de la menor, como chanclas y ropa, aparecieron incineradas. Las autoridades continúan reconstruyendo el recorrido del agresor y las circunstancias que rodearon la desaparición y asesinato de la menor.

