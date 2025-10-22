Colombia

Brayan Campo, asesino de la pequeña Sofía Delgado, negó haber confesado a compañero de celda el crimen de Erika Sepúlveda: “Busquen en la Fiscalía”

Alias el Señor de la Soga, como se identifica el compañero de celda de Ocampo en la cárcel de Cómbita, aseguró que le había confesado el crimen de otra menor de edad

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

El confeso asesino de la pequeña Sofía Delgado aseguró que la versión de su antiguo compañero de celda no coincide con las fechas de reclusión en Cómbita y Valledupar - crédito Red Social Facebook/Imagen Ilustrativa Infobae

Luis Gregorio Ramírez Maestre, conocido como alias el Señor de la Soga, aseguró en septiembre de 2025 que Brayan Schneider Campo, su compañero de celda en la cárcel de máxima seguridad de La Tramacúa, le confesó su participación en crímenes como el de Erika Sepúlveda, una adolescente de 16 años asesinada en agosto de 2022 en el municipio de Villa Rica, Cauca.

El determinado asesino de Sofía Delgado, que por ese crimen fue sentenciado a 58 años de prisión, rechazó categóricamente esas acusaciones del “Señor de la Soga” durante una entrevista concedida al pódcast Conducta delictiva.

El recluso negó cualquier vínculo con la muerte de Sepúlveda y desmintió haber mantenido una relación cercana con Ramírez Maestre, que según su versión, le había confesado el asesinato mientras jugaban una partida de parqués.

Yo nunca tuve ninguna amistad con él (“Señor de la Soga”), porque ese señor era ya como de edad, y yo siempre mantenía era con personas de mi edad. Ellos me mencionaron unas fechas que el señor había dicho: que en junio había hablado conmigo, y que me había dado consejos”, declaró Brayan Campo desde el penal de máxima seguridad donde se realizó la entrevista.

Brayan Campo fue condenado a 58 años de prisión por el asesinato de la adolescente Sofía Delgado, ocurrido en octubre de 2024 en Candelaria, Valle del Cauca - crédito Leidy Zuñiga/Facebook

El relato de Ramírez Maestre sostiene que la supuesta confesión de Campo ocurrió durante una partida de parqués en la cárcel La Tramacúa, en Valledupar. No obstante, Campo argumentó que en la fecha señalada, junio de 2022, él ya había sido trasladado al penal de Cómbita.

“Ahí se le cayó la mentira, porque yo en junio ya estaba acá. A mí me trasladaron en mayo a esta cárcel (de Cómbita). Entonces, no sé por qué dice que en junio, si yo en junio estaba acá.“, insistió el condenado durante la conversación.

Campo añadió que solo tuvo conocimiento del caso de Sepúlveda cuando los medios difundieron las declaraciones de Ramírez Maestre: “Yo me vine a dar cuenta de ese caso ahorita que ese señor hizo la entrevista. No tengo conocimiento sobre el porqué (dijo eso). Uno saca la hipótesis de que fue por ganar fama, o de pronto ganar dinero a través de esa fama”, expresó Campo en la misma entrevista.

Brayan Campo aseguró a la madre de Érika Sepúlveda que él no tuvo nada que ver con el asesinato de la adolescente - crédito Freepik

“Si no me creen, busquen en la Fiscalía”, dijo Brayan Ocampo

El nombre de Erika Sepúlveda, según Campo, le era completamente desconocido hasta que la prensa retomó las afirmaciones de Ramírez Maestre. Incluso, el recluso invitó a las autoridades a verificar su versión o, en su defecto, contrastar pruebas, como imágenes de cámaras de seguridad.

“Si no creen en mis palabras, busquen en la Fiscalía o en la Policía si hay alguna investigación sobre eso. Y si hay una investigación, vengan y me pregunten que estoy abierto a responderles. O que miren las cámaras para ver si yo salgo ese día en Jamundí. Los invito a que miren cámaras porque no sé cómo más desmentir la noticia”, afirmó con contundencia el recluso durante la conversación con Conducta delictiva.

Esta fue la primera imagen de Brayan Campo, confeso asesino de Sofía Delgado, en la cárcel La Tramacúa de Valledupar - crédito Inpec

En el transcurso de la entrevista, Campo dirigió un mensaje a Leidy Sepúlveda, madre de la víctima, quien desde hace más de dos años exige justicia por el asesinato de su hija y de su amiga Tatiana Trujillo, ambas halladas sin vida en un cañaduzal de Villa Rica.

“Esté tranquila de que yo no fui, se lo puedo jurar por mi hija, que es lo más valioso que tengo en este momento. Yo no cometí ese feminicidio. Señora Leidy Sepúlveda, con la mano en el corazón y con toda la sinceridad le digo que no tengo nada que ver con eso que están diciendo. Yo esta entrevista la doy es pensando en usted, porque sé que es muy duro que le remuevan ese caso. La quiero invitar a que siga buscando, que no se rinda, porque la verdad, yo no tuve nada que ver”, aseguró el recluso en el diálogo con Conducta delictiva.

