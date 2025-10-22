Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 16: Millonarios en crisis y tres equipos clasificados

Millonarios FC enfrentó a Atlético Bucaramanga, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2025 de la fecha 16, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín - crédito Colprensa - Cristian Bayona

El empate 1-1 entre Millonarios y Atlético Bucaramanga en el estadio Nemesio Camacho El Campín dejó como saldo principal el regreso del conjunto ‘leopardo’ al primer lugar de la Liga BetPlay II-2025 con 31 puntos, de acuerdo a lo informado tras la jornada 16.

Millonarios, con este resultado, permanece en la décima quinta posición con 18 unidades.

Durante casi la totalidad del encuentro, fue el equipo local el que controló la posesión, aunque careció de profundidad para concretar jugadas peligrosas, mientras que Atlético Bucaramanga optó por una estrategia basada en el contragolpe y apenas inquietó el arco rival.

El desarrollo del primer tiempo ofreció pocas emociones, lo que llevó a que ambos conjuntos se retiraran al descanso con el marcador en cero.

Bucaramanga logró el empate ante Millonarios con anotación de Fabián Sambueza al minuto 86 - crédito Atlético Bucaramanga

En la etapa complementaria, el ritmo del choque no varió sustancialmente, aunque fue Millonarios quien consiguió romper el equilibrio inicial.

David Macalister Silva ejecutó un tiro de esquina, ocasión en la que Beckham David Castro anotó de cabeza al minuto 73, estableciendo la ventaja parcial para los locales.

A Bucaramanga lo acompañan en lo más alto de la tabla de posiciones Junior FC e Independiente Medellín, también con 31 unidades y el cupo a las semifinales asegurado.

Millonarios hace cuentas para clasificar

Millonarios tiene que ganar todos los partidos que le quedan para clasificar - crédito Colprensa - Cristian Bayona

Las aspiraciones de Millonarios para acceder al grupo de los ocho clasificados en la Liga BetPlay II-2025 permanecen limitadas, al contabilizar solo 18 puntos tras 16 jornadas. El equipo capitalino se ve obligado a sumar la totalidad de los puntos disponibles en las cuatro fechas restantes, condición indispensable para mantener posibilidades matemáticas de clasificación, según la información difundida.

En cuanto al calendario, Millonarios afrontará compromisos de alta dificultad, tanto en condición de local como visitante. El conjunto ‘embajador’ recibirá en Bogotá a Once Caldas en la Fecha 18. Por fuera de casa, tendrá tres salidas decisivas: primero enfrentará a Independiente Santa Fe en el tradicional clásico capitalino por la Fecha 17, y posteriormente deberá medirse ante Envigado Fútbol Club en la Fecha 19 y Boyacá Chicó Fútbol Club en la Fecha 20.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Atlético Bucaramanga, liderado por Fabian Sambueza, es líder del campeonato - crédito Colprensa - Cristian Bayona

Atlético Bucaramanga: 31 puntos / +14 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Independiente Medellín: 31 puntos / +12 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Junior FC: 31 puntos / +11 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Atlético Nacional: 28 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Fortaleza CEIF: 28 puntos / +5 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Deportes Tolima: 26 puntos / +6 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Llaneros FC: 25 puntos / +2 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 21 puntos / +2 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Águilas Doradas: 21 puntos / -1 diferencia de gol / 16 partidos jugados. América de Cali: 20 puntos / +1 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Alianza FC: 20 puntos / -2 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Deportivo Cali: 20 puntos / -3 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Once Caldas: 19 puntos / -5 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Deportivo Pereira: 19 puntos / -2 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Millonarios: 18 puntos / -5 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Unión Magdalena: 16 puntos / -6 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Envigado FC: 18 puntos / -4 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Deportivo Pasto: 13 puntos / -6 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Boyacá Chicó: 13 puntos / -12 diferencia de gol / 16 partidos jugados. La Equidad: 11 puntos / -15 diferencia de gol / 16 partidos jugados.