Colombia

⁠Andrea Valdiri reapareció en redes para celebrar su triunfo en el ‘Stream Fighters 4’: contó cómo se ha beneficiado de la pelea

Superando a Yina Calderón, celebra el crecimiento de su audiencia, nuevos negocios y el posible estreno de un documental sobre su preparación y experiencia en el evento

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar

La creadora de contenido Andrea Valdiri celebró su triunfo en Stream Fighters 4 y expuso en redes sociales los beneficios profesionales y personales que ha obtenido tras su victoria en el evento de boxeo digital.

Tres días después del combate en el que superó a Yina Calderón en menos de 20 segundos, la barranquillera detalló el impacto inmediato que la exposición del evento tuvo sobre su carrera.

Según relató en su cuenta oficial de Instagram, la pelea le permitió consolidarse en el ring y, al mismo tiempo, multiplicar su alcance digital, descubrir nuevas oportunidades laborales y fortalecer el vínculo con su comunidad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Yina Calderón y Andrea Valdiri
Yina Calderón y Andrea Valdiri sellaron en Medellín su pacto de irse a los golpes en vivo como parte de la cuarta versión de Stream Fighters de Westcol - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Tras su victoria en Bogotá, Valdiri se posicionó como tendencia en distintas plataformas. Durante los días posteriores al evento, reveló que sumó cerca de trescientos mil nuevos seguidores en Instagram y que la audiencia en sus historias alcanza los cinco millones de vistas por publicación.

“Bienvenido, mi amor, a esos nuevos seguidores. Trescientos mil seguidores nuevos, Machi, que están hoy aquí conmigo”, expresó la influencer.

Este crecimiento la acerca a los diez millones de seguidores en la red social, consolidándola entre los principales creadores de contenido de Colombia.

Más allá de las cifras de seguidores, la barranquillera destacó el alcance de las oportunidades laborales generadas después del evento.

“Yo no sabía que este tipo de evento abría tanto las puertas y oportunidades, te lo juro, de negocios exquisitos. O sea, yo quedé loca. Mira, las historias a uno le aumentan un montón, quedan como en cinco millones de vistas, los contratos es una cosa loca”, afirmó Valdiri.

Yina Calderón mostró avances en
Yina Calderón mostró avances en su entrenamiento de boxeo para el combate contra Andrea Valdiri en Stream Fighters 4 - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Aunque no especificó detalles sobre los acuerdos, dejó claro que las propuestas recibidas han representado un cambio importante en su carrera en redes y que se siente “feliz y motivada” con los nuevos retos.

El apoyo de su comunidad digital también se reflejó en mensajes de respaldo y anécdotas personales que la animaron a continuar. Valdiri compartió que recibió “mensajes, párrafos, así, una cosa espectacular”.

Además, agregó: “Yo tengo que darlas todas por mi Colombia, todas”, recordando también cómo algunos seguidores le aseguraron que habían apostado dinero al resultado de la pelea, como la “plata del semestre, de la universidad” o la de la quincena.

La Valdiri llegó al peso
La Valdiri llegó al peso de 63 kilos que exige el evento para poder pelear con Yina Calderón - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

Sobre el resultado del enfrentamiento y la decisión de Yina Calderón de retirarse del combate, Valdiri explicó que mantiene una perspectiva optimista.

“De pronto la oportunidad no era esta, pero la de más adelante es una vaina espectacular. Por eso yo siempre he dicho que las oportunidades, Machi, no se pueden desaprovechar”, señaló la creadora de contenido en sus redes sociales.

Adicionalmente, anunció el próximo lanzamiento de un documental en el que mostrará todo su proceso, desde los entrenamientos hasta los momentos previos y posteriores a la pelea.

Las creadoras de contenido tuvieron
Las creadoras de contenido tuvieron una fuerte pelea en el pesaje de Stream Fighters - crédito @stream_fighters/ Instagram

La actitud de Calderón sorprendió tanto a asistentes como a usuarios y organizadores, tema sobre el que Valdiri también hizo comentarios en sus canales digitales. Pese a que el combate fue breve, destacó que para ella lo más importante ha sido aprovechar la exposición conseguida.

“La exposición no tiene nada que ver con la reputación, mami. Son dos cosas diferentes, mi reina linda. Y aprovechen el tiempo, los segundos, porque en veinte, en diez, yo hice maravillas, mi amor”, dijo en un mensaje reciente.

Andrea Valdiri concluyó alentando a su público a seguir conectados y disfrutando de los momentos de esparcimiento junto a ella.

“Ahora vamos a salir a comer bacano, porque por cuerpo no es, porque me quedó más divino, hermana”, compartió, transmitiendo la energía festiva que ha marcado sus publicaciones ante el respaldo de sus seguidores y el inicio de una nueva etapa profesional.

Temas Relacionados

Andrea ValdiriStream Fighters 4Yina CalderónReaparece Andrea ValdiriPelea Yina Calderón y Andrea ValdiriColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Valor de apertura del euro en Colombia este 22 de octubre de EUR a COP

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro

Dólar en Colombia hoy 22 de octubre: en cuánto amaneció el tipo de cambio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar en Colombia hoy 22

Flamengo vs. Racing: hora y dónde ver en Colombia a Jorge Carrascal y Duván Vergara por la semifinal de ida de la Copa Libertadores

Uno de los cupos para la gran final de la “gran conquista”, lo definirán dos equipos históricos del fútbol sudamericano y, además, protagonistas en los últimos años

Flamengo vs. Racing: hora y

Miguel Polo Polo contestó a la convocatoria de Gustavo Petro a la plaza de Bolívar: “¿Van a dar tamales otra vez?”

El representante opositor cuestionó la invitación del presidente a recolectar firmas para una Asamblea Constituyente, sugiriendo que se necesitarían incentivos y transporte para lograr una alta participación ciudadana

Miguel Polo Polo contestó a

Hombre muere en terminal de Medellín antes de reencuentro familiar

El hombre falleció inesperadamente, pese a los esfuerzos médicos, cuando llegó a la estación norte de la ciudad, donde su familia lo esperaba para reunirse con él

Hombre muere en terminal de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Shakira reveló cómo fue el

Shakira reveló cómo fue el proceso con Ed Sheeran y Beéle para nueva versión de ‘Hips Don’t Lie’: “Sabía que aportaría algo nuevo”

Fuerte regaño de Jorge Rausch a Ricardo Vesga, por celebración de su paso al top 9 de ‘MasterChef Celebrity’: “No sea ridículo”

Fans en Colombia lanzan tendencia “Queremos Twice en nuestros cines” tras quedar fuera del estreno del documental

Las 10 producciones más populares de Disney+ en Colombia de esta semana

Interacción de Karina García y La Jesuu en medio de ‘Stream Fighters’ generó preguntas en redes sociales

Deportes

EN VIVO Colombia vs. Costa

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Flamengo vs. Racing: hora y dónde ver en Colombia a Jorge Carrascal y Duván Vergara por la semifinal de ida de la Copa Libertadores

Por qué Santa Fe emitió duro comunicado dirigido a periodistas y medios de comunicación: “Sin maltratos a las personas”

Así reaccionó Hernán Torres, técnico de Millonarios, al empate ante Bucaramanga: “Amargura y tristeza”

Cuándo se volverán a reunir los jugadores de la selección Colombia sub-20: tienen un nuevo torneo