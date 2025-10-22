⁠Andrea Valdiri reapareció en redes para celebrar su triunfo en el ‘Stream Fighters 4’: contó cómo se ha beneficiado de la pelea

La creadora de contenido Andrea Valdiri celebró su triunfo en Stream Fighters 4 y expuso en redes sociales los beneficios profesionales y personales que ha obtenido tras su victoria en el evento de boxeo digital.

Tres días después del combate en el que superó a Yina Calderón en menos de 20 segundos, la barranquillera detalló el impacto inmediato que la exposición del evento tuvo sobre su carrera.

Según relató en su cuenta oficial de Instagram, la pelea le permitió consolidarse en el ring y, al mismo tiempo, multiplicar su alcance digital, descubrir nuevas oportunidades laborales y fortalecer el vínculo con su comunidad.

Yina Calderón y Andrea Valdiri sellaron en Medellín su pacto de irse a los golpes en vivo como parte de la cuarta versión de Stream Fighters de Westcol - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Tras su victoria en Bogotá, Valdiri se posicionó como tendencia en distintas plataformas. Durante los días posteriores al evento, reveló que sumó cerca de trescientos mil nuevos seguidores en Instagram y que la audiencia en sus historias alcanza los cinco millones de vistas por publicación.

“Bienvenido, mi amor, a esos nuevos seguidores. Trescientos mil seguidores nuevos, Machi, que están hoy aquí conmigo”, expresó la influencer.

Este crecimiento la acerca a los diez millones de seguidores en la red social, consolidándola entre los principales creadores de contenido de Colombia.

Más allá de las cifras de seguidores, la barranquillera destacó el alcance de las oportunidades laborales generadas después del evento.

“Yo no sabía que este tipo de evento abría tanto las puertas y oportunidades, te lo juro, de negocios exquisitos. O sea, yo quedé loca. Mira, las historias a uno le aumentan un montón, quedan como en cinco millones de vistas, los contratos es una cosa loca”, afirmó Valdiri.

Yina Calderón mostró avances en su entrenamiento de boxeo para el combate contra Andrea Valdiri en Stream Fighters 4 - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Aunque no especificó detalles sobre los acuerdos, dejó claro que las propuestas recibidas han representado un cambio importante en su carrera en redes y que se siente “feliz y motivada” con los nuevos retos.

El apoyo de su comunidad digital también se reflejó en mensajes de respaldo y anécdotas personales que la animaron a continuar. Valdiri compartió que recibió “mensajes, párrafos, así, una cosa espectacular”.

Además, agregó: “Yo tengo que darlas todas por mi Colombia, todas”, recordando también cómo algunos seguidores le aseguraron que habían apostado dinero al resultado de la pelea, como la “plata del semestre, de la universidad” o la de la quincena.

La Valdiri llegó al peso de 63 kilos que exige el evento para poder pelear con Yina Calderón - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

Sobre el resultado del enfrentamiento y la decisión de Yina Calderón de retirarse del combate, Valdiri explicó que mantiene una perspectiva optimista.

“De pronto la oportunidad no era esta, pero la de más adelante es una vaina espectacular. Por eso yo siempre he dicho que las oportunidades, Machi, no se pueden desaprovechar”, señaló la creadora de contenido en sus redes sociales.

Adicionalmente, anunció el próximo lanzamiento de un documental en el que mostrará todo su proceso, desde los entrenamientos hasta los momentos previos y posteriores a la pelea.

Las creadoras de contenido tuvieron una fuerte pelea en el pesaje de Stream Fighters - crédito @stream_fighters/ Instagram

La actitud de Calderón sorprendió tanto a asistentes como a usuarios y organizadores, tema sobre el que Valdiri también hizo comentarios en sus canales digitales. Pese a que el combate fue breve, destacó que para ella lo más importante ha sido aprovechar la exposición conseguida.

“La exposición no tiene nada que ver con la reputación, mami. Son dos cosas diferentes, mi reina linda. Y aprovechen el tiempo, los segundos, porque en veinte, en diez, yo hice maravillas, mi amor”, dijo en un mensaje reciente.

Andrea Valdiri concluyó alentando a su público a seguir conectados y disfrutando de los momentos de esparcimiento junto a ella.

“Ahora vamos a salir a comer bacano, porque por cuerpo no es, porque me quedó más divino, hermana”, compartió, transmitiendo la energía festiva que ha marcado sus publicaciones ante el respaldo de sus seguidores y el inicio de una nueva etapa profesional.