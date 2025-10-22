Mujer aseguró que trataron de drogarla durante un viaje en moto de aplicación en Bogotá: “Me tiré de la moto”

La pasajera experimentó síntomas de intoxicación tras percibir un olor extraño en el casco - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

La denuncia de una mujer en el norte de Bogotá por una nueva modalidad de robo durante un viaje solicitado a través de una aplicación de transporte generó preocupación y alerta entre usuarios.

Una joven relató que fue expuesta presuntamente a una sustancia psicoactiva en medio su trayecto que pidió por plataforma digital, situación que según ella comenzó tras percibir un intenso olor al colocarse el casco proporcionado por el conductor de la motocicleta.

La mujer contó que el incidente ocurrió el viernes 17 de octubre, cuando al finalizar su jornada laboral y ante la imposibilidad de conseguir taxis por las lluvias, optó por solicitar una moto mediante una app en la zona T.

La afectada aseguró a Noticias RCN que pese a que el perfil del conductor mostraba una calificación baja de 3.7 tras más de 1.600 viajes: “Acepté ese servicio porque la persona tenía como 1.600 viajes y tenía una calificación baja, de 3.7, pero, ya llevaba mucho tiempo esperando”.

La víctima relató que el conductor tenía baja calificación y un historial de 1.600 viajes- crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

Durante el trayecto, los síntomas se hicieron presentes en pocos minutos, según su testimonio. La joven describió: “Empiezo a sentir mareo y el segundo síntoma fue hormigueo en las manos. Entonces le digo al conductor que se detuviera porque quería acomodarme el casco y apenas frenó. Me tiré prácticamente de la moto, le tiré el casco y me fui hacia adelante, donde había una pareja”, relató al medio mencionado.

La víctima destacó que durante la huida no fue perseguida ni despojada de sus pertenencias por el conductor.

Tras huir y recibir auxilio inmediato de la pareja cercana, la joven fue trasladada a un centro médico. Allí, los especialistas constataron signos de intoxicación, aunque los exámenes de sangre no detectaron ninguna sustancia, algo que, según su explicación, se debería tanto al tipo de droga como al corto tiempo de exposición.

“Me dijeron que era evidente que estaba drogada por todos los síntomas que tenía, que podía no salir nada en la sangre porque en urgencias solo analizan tres tipos de drogas y que podría ser una diferente. Segundo, porque estuve muy poco tiempo expuesta a la droga”, señaló la joven a Noticias RCN.

Los exámenes médicos confirmaron signos de intoxicación, aunque no se detectaron drogas específicas - crédito Colprensa

Aunque no sufrió robo ni fue seguida por el conductor, la afectada aún no ha formalizado una denuncia ante las autoridades. Sin embargo, insistió en la importancia de compartir su experiencia para advertir a otros pasajeros sobre los riesgos y pedir vigilancia en la operación de este tipo de servicios ofrecidos a través de aplicaciones digitales.

Mujer fue drogada y robada en un vehículo que solicitó por famosa aplicación en Bogotá

La identificación de movimientos inusuales en la cuenta bancaria y la aparición de solicitudes de crédito a nombre de la víctima encendieron las alarmas en un caso reciente de delincuencia asociado a servicios de transporte por aplicación en Bogotá.

Según el relato de la afectada a City Tv, tras tomar un vehículo solicitado a través de la aplicación Yango, la experiencia rápidamente se tornó peligrosa cuando la conductora, también mujer, alteró la ruta establecida y dirigió el coche hacia una zona apartada en obras por el Metro.

Al percatarse del desvío, la usuaria confrontó a la conductora: “Yo le hago el reclamo a la señora: ‘no voy a la dirección correcta, vamos hacia un caño, no es la vía, y eso está cerrado, porque son la obras del metro’”, contó la mujer al medio regional.

La víctima aseguró que todavía le están llegando créditos bancarios preaprobados, que los delincuentes solicitaron a su nombre - crédito AFP

Tras ese momento, manifestó no recordar más hasta su llegada al conjunto residencial donde reside. Fue después de reencontrarse con su esposo que ambos revisaron el historial del trayecto a través de la geolocalización de Google, evidenciando distintos desvíos y múltiples paradas no autorizadas.

En particular, la víctima observó registros en lugares estratégicos para el acceso bancario, como el aeropuerto y el parque de diversiones Mundo Aventura, “creo que porque ahí hay varios cajeros que están afuera, y tres cajeros más”, precisó.

Todos estos puntos parecen haber formado parte del intento de los delincuentes de vaciar sus cuentas, lo que se suma al hecho de que, hasta el momento, continúan llegando a su nombre aprobaciones de créditos solicitados por los autores del delito.

Durante el trayecto, la mujer sufrió golpes en el rostro, por lo que acudió a un centro médico para ser valorada. Allí, los exámenes determinaron que no presentaba fracturas severas en la nariz, aunque describió su estado de confusión: “Me golpean la nariz, por eso tenía sangre, pero no es ninguna fractura, es un golpe, o un manotón, pero no sé por qué no tengo noción”.

Los exámenes toxicológicos revelaron además la presencia de una sustancia en su organismo similar a la escopolamina. La víctima relató que, según le explicaron en el centro médico, “es como un poco de escopolamina, pero no en alto grado, lo que hacen es una pequeña dosis para que uno pueda hacer ciertas cosas”. Popularmente conocida como “el llamado polvo del diablo”, esta droga suele emplearse para doblegar la voluntad de las víctimas, dejándolas vulnerables y con lagunas de memoria.

La afectada notificó el caso a la plataforma Yango para la activación de los protocolos de investigación y seguimiento internos. Esta aplicación, de reciente expansión en Colombia y similar a servicios como Uber o Didi, conecta a usuarios con conductores de manera digital. La víctima también entregó los antecedentes del caso a las autoridades locales, mientras se mantiene alerta ante nuevos intentos de fraude financiero cometidos mediante la información robada que aún circula.