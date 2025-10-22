Colombia

Mujer aseguró que trataron de drogarla durante un viaje en moto de aplicación en Bogotá: “Me tiré de la moto”

Una pasajera reportó síntomas de intoxicación tras percibir un olor extraño en el casco durante un trayecto en moto que pidió por una plataforma digital

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
La pasajera experimentó síntomas de
La pasajera experimentó síntomas de intoxicación tras percibir un olor extraño en el casco - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

La denuncia de una mujer en el norte de Bogotá por una nueva modalidad de robo durante un viaje solicitado a través de una aplicación de transporte generó preocupación y alerta entre usuarios.

Una joven relató que fue expuesta presuntamente a una sustancia psicoactiva en medio su trayecto que pidió por plataforma digital, situación que según ella comenzó tras percibir un intenso olor al colocarse el casco proporcionado por el conductor de la motocicleta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La mujer contó que el incidente ocurrió el viernes 17 de octubre, cuando al finalizar su jornada laboral y ante la imposibilidad de conseguir taxis por las lluvias, optó por solicitar una moto mediante una app en la zona T.

La afectada aseguró a Noticias RCN que pese a que el perfil del conductor mostraba una calificación baja de 3.7 tras más de 1.600 viajes: “Acepté ese servicio porque la persona tenía como 1.600 viajes y tenía una calificación baja, de 3.7, pero, ya llevaba mucho tiempo esperando”.

La víctima relató que el
La víctima relató que el conductor tenía baja calificación y un historial de 1.600 viajes- crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

Durante el trayecto, los síntomas se hicieron presentes en pocos minutos, según su testimonio. La joven describió: “Empiezo a sentir mareo y el segundo síntoma fue hormigueo en las manos. Entonces le digo al conductor que se detuviera porque quería acomodarme el casco y apenas frenó. Me tiré prácticamente de la moto, le tiré el casco y me fui hacia adelante, donde había una pareja”, relató al medio mencionado.

La víctima destacó que durante la huida no fue perseguida ni despojada de sus pertenencias por el conductor.

Tras huir y recibir auxilio inmediato de la pareja cercana, la joven fue trasladada a un centro médico. Allí, los especialistas constataron signos de intoxicación, aunque los exámenes de sangre no detectaron ninguna sustancia, algo que, según su explicación, se debería tanto al tipo de droga como al corto tiempo de exposición.

“Me dijeron que era evidente que estaba drogada por todos los síntomas que tenía, que podía no salir nada en la sangre porque en urgencias solo analizan tres tipos de drogas y que podría ser una diferente. Segundo, porque estuve muy poco tiempo expuesta a la droga”, señaló la joven a Noticias RCN.

Los exámenes médicos confirmaron signos
Los exámenes médicos confirmaron signos de intoxicación, aunque no se detectaron drogas específicas - crédito Colprensa

Aunque no sufrió robo ni fue seguida por el conductor, la afectada aún no ha formalizado una denuncia ante las autoridades. Sin embargo, insistió en la importancia de compartir su experiencia para advertir a otros pasajeros sobre los riesgos y pedir vigilancia en la operación de este tipo de servicios ofrecidos a través de aplicaciones digitales.

Mujer fue drogada y robada en un vehículo que solicitó por famosa aplicación en Bogotá

La identificación de movimientos inusuales en la cuenta bancaria y la aparición de solicitudes de crédito a nombre de la víctima encendieron las alarmas en un caso reciente de delincuencia asociado a servicios de transporte por aplicación en Bogotá.

Según el relato de la afectada a City Tv, tras tomar un vehículo solicitado a través de la aplicación Yango, la experiencia rápidamente se tornó peligrosa cuando la conductora, también mujer, alteró la ruta establecida y dirigió el coche hacia una zona apartada en obras por el Metro.

Al percatarse del desvío, la usuaria confrontó a la conductora: “Yo le hago el reclamo a la señora: ‘no voy a la dirección correcta, vamos hacia un caño, no es la vía, y eso está cerrado, porque son la obras del metro’”, contó la mujer al medio regional.

La víctima aseguró que todavía
La víctima aseguró que todavía le están llegando créditos bancarios preaprobados, que los delincuentes solicitaron a su nombre - crédito AFP

Tras ese momento, manifestó no recordar más hasta su llegada al conjunto residencial donde reside. Fue después de reencontrarse con su esposo que ambos revisaron el historial del trayecto a través de la geolocalización de Google, evidenciando distintos desvíos y múltiples paradas no autorizadas.

En particular, la víctima observó registros en lugares estratégicos para el acceso bancario, como el aeropuerto y el parque de diversiones Mundo Aventura, “creo que porque ahí hay varios cajeros que están afuera, y tres cajeros más”, precisó.

Todos estos puntos parecen haber formado parte del intento de los delincuentes de vaciar sus cuentas, lo que se suma al hecho de que, hasta el momento, continúan llegando a su nombre aprobaciones de créditos solicitados por los autores del delito.

Durante el trayecto, la mujer sufrió golpes en el rostro, por lo que acudió a un centro médico para ser valorada. Allí, los exámenes determinaron que no presentaba fracturas severas en la nariz, aunque describió su estado de confusión: “Me golpean la nariz, por eso tenía sangre, pero no es ninguna fractura, es un golpe, o un manotón, pero no sé por qué no tengo noción”.

Los exámenes toxicológicos revelaron además la presencia de una sustancia en su organismo similar a la escopolamina. La víctima relató que, según le explicaron en el centro médico, “es como un poco de escopolamina, pero no en alto grado, lo que hacen es una pequeña dosis para que uno pueda hacer ciertas cosas”. Popularmente conocida como “el llamado polvo del diablo”, esta droga suele emplearse para doblegar la voluntad de las víctimas, dejándolas vulnerables y con lagunas de memoria.

La afectada notificó el caso a la plataforma Yango para la activación de los protocolos de investigación y seguimiento internos. Esta aplicación, de reciente expansión en Colombia y similar a servicios como Uber o Didi, conecta a usuarios con conductores de manera digital. La víctima también entregó los antecedentes del caso a las autoridades locales, mientras se mantiene alerta ante nuevos intentos de fraude financiero cometidos mediante la información robada que aún circula.

Temas Relacionados

Nueva modalidad robo BogotáDenuncia mujerMoto por aplicaciónAplicación de transporte BogotáCasco sustanciaSíntomas intoxicaciónBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Cabal pide que EE. UU. entregue declaraciones de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal sobre presunto financiamiento del régimen venezolano a la campaña de Petro

La senadora confirmó que acudirá a la Comisión de Acusaciones para que allí soliciten la información al gobierno norteamericano y que a partir de ahí se pueda denunciar a Gustavo Petro

Cabal pide que EE. UU.

Por orden de captura vigente por delitos sexuales, subcomandante de la Policía de La Guajira se entregó

Rodríguez Campos permanece bajo custodia en un centro asistencial de Riohacha, a la espera de las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento

Por orden de captura vigente

Lotería de la Cruz Roja resultados 21 de octubre: números ganadores del premio mayor de $7.000 millones

Este popular sorteo cuenta con un plan de premios que ofrece más de 50 premios principales. Aquí están los números ganadores de cada uno de ellos

Lotería de la Cruz Roja

Santa Fe emitió un duro comunicado pidiendo respeto por parte de los periodistas y medios de comunicación: “Sin maltratos a las personas”

El club bogotano publica un comunicado oficial tras los recientes comentarios críticos, defendiendo a su cuerpo técnico y jugadores, y subrayando la importancia de la objetividad y el respeto en la cobertura periodística del fútbol colombiano

Santa Fe emitió un duro

Gustavo Petro explicó por qué sacó a Carlos Fernando Triana de la dirección de la Policía Nacional: “Mala planificación”

El presidente recordó el ataque que sufrió la fuerza pública en Amalfi, Antioquia, que dejó trece policías muertos: “Si hay la sospecha, pues hermano, uno no aterriza en el sitio tan ingenuamente como aterrizaron”

Gustavo Petro explicó por qué
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

⁠Andrea Valdiri reapareció en redes

⁠Andrea Valdiri reapareció en redes y celebró su triunfo en el ‘Stream Fighters 4’: contó cómo se ha beneficiado de la pelea

Jorge Rausch arremete contra Ricardo Vesga, en medio de la celebración por su paso al top 9 de ‘MasterChef Celebrity’: “No sea ridículo”

Fans en Colombia lanzan tendencia “Queremos Twice en nuestros cines” tras quedar fuera del estreno del documental

Las 10 producciones más populares de Disney+ en Colombia de esta semana

Interacción de Karina García y La Jesuu en medio de ‘Stream Fighters’ generó preguntas en redes sociales

Deportes

Santa Fe emitió un duro

Santa Fe emitió un duro comunicado pidiendo respeto por parte de los periodistas y medios de comunicación: “Sin maltratos a las personas”

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Hernán Torres, técnico de Millonarios, y su reacción al empate ante Bucaramanga: “Amargura y tristeza”

Cuándo se volverán a reunir los jugadores de la selección Colombia sub-20: tienen un nuevo torneo

Millonarios también se quedaría sin cupo a la Copa Sudamericana 2026: así va la reclasificación