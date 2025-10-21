Técnico de Air-e fue atacado con palo y machete por usuario moroso en Barranquilla

Técnico de la compañía Air-e es atacado por ciudadano moroso - crédito Air-e

Un técnico de la empresa Air-e Intervenida fue atacado con un palo y un machete por un usuario moroso al que se le iba a suspender el servicio de energía eléctrica, en hechos ocurridos en el barrio Betania, al norte de Barranquilla.

Según informó Blu Radio, el trabajador se encontraba en la carrera 38C con calle 75C cuando fue sorprendido por un hombre sin camisa que lo golpeó con un palo, mientras otro individuo salió del inmueble con un machete amenazando con agredirlo.

El ataque fue grabado por un ciudadano que presenció la escena y difundió el video en redes sociales. En las imágenes se observa el momento en que uno de los agresores intenta alcanzar al técnico, mientras los transeúntes alertan a las autoridades.

La rápida intervención de la Policía evitó una tragedia

Una patrulla de la Policía Metropolitana de Barranquilla llegó de inmediato al lugar y logró controlar la situación. Uno de los uniformados desenfundó una pistola eléctrica tipo táser, obligando a los atacantes a soltar el machete y el palo.

En el registro audiovisual se aprecia cuando los agentes inmovilizan a los agresores y recuperan el control del área. La rápida acción policial permitió evitar lesiones de mayor gravedad al funcionario de Air-e, quien logró refugiarse tras la agresión.

De acuerdo con la información obtenida por Blu Radio, la deuda del usuario ascendía a aproximadamente 800.000 pesos, razón por la cual el equipo técnico había acudido al inmueble para proceder con la suspensión del servicio.

Captura del agresor y antecedentes judiciales

La empresa Air-e Intervenida confirmó que uno de los responsables, identificado como Alex Alberto Valest García, fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de lesiones personales.

Fuentes consultadas por Blu Radio indicaron que Valest García presenta otras denuncias activas por amenazas, violencia intrafamiliar y lesiones personales. Pese a ello, en ocasiones anteriores habría recuperado su libertad luego de ser procesado por comportamientos similares.

La compañía eléctrica lamentó el nuevo hecho de violencia contra su personal operativo y reiteró su llamado a la ciudadanía para evitar confrontaciones durante los procedimientos de corte o revisión del servicio.

Air-e pide respeto y empatía hacia sus trabajadores

En un comunicado, la empresa manifestó que “se debe priorizar el diálogo, la empatía y la corresponsabilidad ciudadana, reafirmando el compromiso de la compañía con garantizar el bienestar de trabajadores y usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira”.

Air-e destacó que los ataques a su personal se han vuelto recurrentes en distintas zonas de la región Caribe, pese a las campañas de sensibilización que promueven el respeto por la labor técnica.

La compañía reiteró que los procedimientos de suspensión por mora se realizan conforme a la normativa vigente y que cualquier reclamo debe ser tramitado a través de los canales oficiales de atención.

Crecen los casos de violencia contra técnicos en la Costa

En los últimos meses, se han reportado varios casos de agresiones a trabajadores de empresas de servicios públicos en el Caribe colombiano. Las autoridades locales han advertido sobre el aumento de estos hechos, especialmente en zonas donde los usuarios acumulan deudas prolongadas o reclaman fallas en el suministro eléctrico.

La Policía del Atlántico señaló que continuará acompañando los operativos de las cuadrillas técnicas para evitar nuevos ataques y garantizar la seguridad del personal en terreno.