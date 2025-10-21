Segundo piso de restaurante colapsó en Punta Arena, Cartagena: hay 15 heridos y tres hospitalizados

Imagen de referencia. El accidente sucedió en las playas de Punta Arena, en la isla de Tuerrabomba - crédito Punta Arena, Cartagena/Facebook

Quince personas resultaron heridas tras el colapso del segundo piso de un restaurante en el sector de Punta Arena, isla de Tierrabomba, área insular de Cartagena.

El incidente tuvo lugar mientras un grupo de treinta personas oriundas de Barranquilla, en su mayoría integrantes de un club de motociclistas aficionados, almorzaba en el establecimiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Testigos narraron a medios locales que uno de los extremos de la estructura cedió de forma repentina, ocasionando que los presentes cayeran unos sobre otros.

“Estábamos esperando los almuerzos, cuando de repente colapsó uno de los extremos de la estructura. Nosotros caímos en forma diagonal quedando unos sobre otros. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, solamente lesiones considerables; en este momento tres compañeras todavía siguen hospitalizadas. Todos estábamos sentados cuando de repente sucedió el colapso”, relató Rafael Landero, uno de los motociclistas afectados, en declaraciones a La FM.

Incluso, detalló los hechos: “Colapsó una esquina del piso, que era de madera. Una compañera cayó de pie y sufrió una lesión en la columna. Hubo pánico, todos quedamos apilados unos encima de otros”.

De los quince lesionados, tres permanecen bajo observación médica en centros asistenciales. Dos reciben atención en el Nuevo Hospital de Bocagrande en Cartagena y uno fue remitido a Barranquilla por complicaciones.

“De las treinta personas que viajamos, quince resultaron hospitalizadas. Tres mujeres siguen en observación, dos en Cartagena y una trasladada a Barranquilla por la gravedad de sus lesiones”, describió Landeros en el diálogo con el medio periodístico.

Las personas hospitalizadas presentan fracturas en la columna vertebral, el hombro izquierdo y la cadera.

De acuerdo con los testigos, en el momento del desplome no había nadie en el piso inferior del establecimiento porque la mayoría ya se encontraba en la playa. El grupo había planeado la visita como parte de una rodada organizada por el club de motociclistas, siendo su primera experiencia de este tipo en Cartagena.

A diferencia de otras ocasiones, los propietarios del restaurante han brindado apoyo a los afectados, cubriendo parte de los gastos médicos y colaborando con el hospedaje de los heridos en la ciudad, conoció Caracol Radio.