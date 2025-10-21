Colombia

Petro reveló que quiere condecorar a Karol G con la Cruz de Boyacá, pero confesó un resentimiento

El presidente compartió su deseo de condecorar a la reguetonera paisa y a las jóvenes que viajaron a Gaza llevando ayuda humanitaria, aunque destacó que no se lo han permitido, lanzando varias pullas

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
Petro propuso entregar la Cruz de Boyacá a Karol G por sus aportes al arte - crédito @infopresidencia/X

La entrevista del presidente Gustavo Petro con el periodista Daniel Coronell causó revuelo, especialmente por las declaraciones del mandatario sobre la reguetonera paisa Carolina Giraldo, más conocida como Karol G, y su participación en un evento en el Vaticano.

Mientras el presidente planteaba la posibilidad de entregar la medalla de la Cruz de Boyacá a varias figuras, incluidas voluntarias que viajaron a Gaza y la activista Greta Thunberg, Petro no pudo evitar expresar su malestar por no ser invitado a la Plaza de San Pedro, donde Karol G cantó junto al tenor Andrea Bocelli.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un tono que muchos interpretaron como resentido, el presidente aprovechó la ocasión para criticar el trato que, en su opinión, se le da a la cultura colombiana en el ámbito internacional.

Petro mencionó que le gustaría
Petro mencionó que le gustaría entregar la Cruz de Boyacá a Karol G por su transformación artística y su capacidad para trascender las fronteras de la cultura 'miamiense' - crédito Presidencia - @karolg/Instagram

Durante la conversación, el presidente Petro se mostró visiblemente molesto, mencionando que no solo quería reconocer a los voluntarios humanitarios, sino a figuras como Karol G, a quienes consideraba merecedores de la Cruz de Boyacá por sus contribuciones al arte y la cultura. No obstante, su descontento fue claro al referirse al evento en el que la cantante paisa brilló junto a Bocelli en la emblemática plaza vaticana.

“Karol G es una cantante que proviene de un mundo que la quería encasillar en la cultura ‘miamiense’, pero ella hizo un giro importante y fue invitada por el papa a cantar en el Vaticano”, dijo Petro, al tiempo que reconoció el talento de la artista.

Sin embargo, lo que realmente destacó en sus palabras fue la crítica a su ausencia en ese evento. “Ningún colombiano ni colombiana ha llegado a ese grado”, insistió, al referirse al prestigioso acto de la Plaza de San Pedro, al destacar que Colombia no celebraba el jubileo ni una expresión cultural de ese tipo desde hacía años.

Karol G and Andrea Bocelli
Karol G and Andrea Bocelli cantaron en el Vaticano en un acto de paz desde la Iglesia católica - crédito Ciro De Luca/Reuters

Petro no se limitó a expresar su frustración por no haber sido parte de un evento que considera significativo para la cultura colombiana. Su discurso también apuntó hacia lo que él ve como una subvaloración del arte colombiano, que, según su visión, sigue siendo marginado frente a la cultura europea.

“¿El arte es solo europeo? No. Pero hay que llevar la cultura colombiana, no como mercancía allá en Miami, sino como arte”, aseveró, comparando el arte del país con el porro, el jazz del Caribe y la música popular de Medellín.

“Y ha sido capaz de cantar al lado de Andrea Bocelli, que vino aquí a Colombia y la empresa que hizo eso con codicia no invitó al presidente. Y yo quería conocer a Andrea Bocelli, porque es arte, discusión en la cultura”, comentó Petro, al destacar su deseo de entablar una conversación cultural sobre el arte y se le fue negado.

El presidente criticó duramente cómo
El presidente criticó duramente cómo se ve la cultura colombiana en el escenario global, destacando que el arte colombiano no debería ser tratado como una "mercancía", por lo que destacó el crecimiento de Karol G crédito - @karolg / Instagram

En medio de esta narrativa, Petro continuó su defensa de la Cruz de Boyacá, al mencionar que le gustaría entregársela a figuras como las jóvenes Manuela Bedoya y Luna Barreto, que formaron parte de la Flotilla Global Sumud y fueron detenidas por Israel mientras llevaban ayuda humanitaria a Gaza.

“Quiero ponérsela a ellas, porque hicieron un acto heroico”, afirmó, extendiendo su propuesta a Greta Thunberg, la activista sueca que también estuvo involucrada en la misión.

A lo largo de la conversación, el presidente hizo un paralelo entre los méritos de estas personas y la dificultad que ha tenido para otorgar la medalla, acusando a la Cancillería y otros sectores del gobierno de obstaculizar sus intenciones. “Ni a los defensores de derechos humanos ni a las madres de los desaparecidos les he podido poner la Cruz de Boyacá”.

Petro quiere condecorar a Manuela
Petro quiere condecorar a Manuela Bedoya y Luna Barreto, que participaron en una misión humanitaria internacional - crédito @manuela_bedoya_j/Instagram

El énfasis en la falta de invitación a la Plaza de San Pedro y la comparación con la oportunidad de Karol G de cantar al lado de Bocelli refleja, más que una queja sobre un simple evento, un reclamo por la invisibilidad de la cultura colombiana en el escenario mundial.

“¿Qué tiene que ver Disney con eso?”, bromeó Petro, sugiriendo que los derechos de autor del evento podrían haber sido una excusa para no transmitirlo en los medios nacionales. Esto, a su juicio, representa una muestra de cómo las figuras colombianas son excluidas en eventos de gran relevancia cultural, mientras que se sobrevaloran otros artistas.

Temas Relacionados

Gustavo PetroKarol GCruz de BoyacáAndrea BocelliKarol G en el VaticanoGreta ThunbergManuela BedoyaLuna BarretoColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO l Medellín vs. Santa Fe: los Cardenales buscan un resultado positivo en el Atanasio para pelear por la Liga Betplay

El equipo de Francisco López debe conseguir aunque sea un empate para sacar una diferencia importante con respecto a sus inmediatos perseguidores en el grupo de los ocho

EN VIVO l Medellín vs.

Resultados Chontico Día y Noche 20 de octubre de 2025: números ganadores de ambos sorteos

Esta popular lotería entrega miles de millones de pesos todos los días. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy

Resultados Chontico Día y Noche

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

En su declaración, el excongresista expuso detalles de una presunta red de intereses y alianzas que habría permitido a las AUC infiltrarse en instituciones públicas y desviar recursos en la costa Caribe

La JEP publicó video de

Abejas africanizadas obligaron a evacuar un asilo en Valledupar: 16 adultos mayores resultaron heridos

La emergencia movilizó a bomberos y personal médico, quienes actuaron con rapidez para proteger a los residentes y restablecer la seguridad en el barrio Los Mayales, en la capital cesarense

Abejas africanizadas obligaron a evacuar

Abogados de las víctimas de Felipe Rocha piden indagar a supuestos captadores de dinero de pirámide: “No ha indemnizado, es una canallada”

Jacques Simhon Rosenbaum desmintió que el condenado haya indemnizado completamente a los afectados, como sostiene su equipo defensor

Abogados de las víctimas de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Juanes fue elegido como el

Juanes fue elegido como el artista más influyente del rock latino del siglo XXI

“Yo no soy bruta”, revelan frase que dijo Yina Calderón a su entrenador tras abandonar la pelea con Andrea Valdiri

Top 10 Netflix Colombia: “Nadie nos vio partir” encabeza el listado de las series más vistas del momento

Karol G deslumbró con un ‘look’ muy diferente en la portada de Vogue México y Latinoamérica

Vicky Hernández se despachó contra la industria televisiva en Colombia por “abandonar” a Gustavo Angarita en su funeral

Deportes

EN VIVO l Medellín vs.

EN VIVO l Medellín vs. Santa Fe: los Cardenales buscan un resultado positivo en el Atanasio para pelear por la Liga Betplay

Dayro Moreno salió al paso tras críticas por ausencia con Once Caldas: “Mucho morbo, mucha maric...”

Jhon Jader Durán volvió a los entrenamientos con el Fenerbahce: podría regresar a la acción frente a poderoso equipo alemán

Javier Fernández, ‘El cantante del gol’, se destapó tras su polémica salida de RCN: “No tengo reemplazo”

Jóvenes en Barranquilla, inspirados en el Stream Fighters de Westcol, se retaron en una pelea: uno terminó muerto