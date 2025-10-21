Petro reveló que quiere condecorar a Karol G con la Cruz de Boyacá, pero confesó un resentimiento

Petro propuso entregar la Cruz de Boyacá a Karol G por sus aportes al arte - crédito @infopresidencia/X

La entrevista del presidente Gustavo Petro con el periodista Daniel Coronell causó revuelo, especialmente por las declaraciones del mandatario sobre la reguetonera paisa Carolina Giraldo, más conocida como Karol G, y su participación en un evento en el Vaticano.

Mientras el presidente planteaba la posibilidad de entregar la medalla de la Cruz de Boyacá a varias figuras, incluidas voluntarias que viajaron a Gaza y la activista Greta Thunberg, Petro no pudo evitar expresar su malestar por no ser invitado a la Plaza de San Pedro, donde Karol G cantó junto al tenor Andrea Bocelli.

En un tono que muchos interpretaron como resentido, el presidente aprovechó la ocasión para criticar el trato que, en su opinión, se le da a la cultura colombiana en el ámbito internacional.

Petro mencionó que le gustaría entregar la Cruz de Boyacá a Karol G por su transformación artística y su capacidad para trascender las fronteras de la cultura 'miamiense' - crédito Presidencia - @karolg/Instagram

Durante la conversación, el presidente Petro se mostró visiblemente molesto, mencionando que no solo quería reconocer a los voluntarios humanitarios, sino a figuras como Karol G, a quienes consideraba merecedores de la Cruz de Boyacá por sus contribuciones al arte y la cultura. No obstante, su descontento fue claro al referirse al evento en el que la cantante paisa brilló junto a Bocelli en la emblemática plaza vaticana.

“Karol G es una cantante que proviene de un mundo que la quería encasillar en la cultura ‘miamiense’, pero ella hizo un giro importante y fue invitada por el papa a cantar en el Vaticano”, dijo Petro, al tiempo que reconoció el talento de la artista.

Sin embargo, lo que realmente destacó en sus palabras fue la crítica a su ausencia en ese evento. “Ningún colombiano ni colombiana ha llegado a ese grado”, insistió, al referirse al prestigioso acto de la Plaza de San Pedro, al destacar que Colombia no celebraba el jubileo ni una expresión cultural de ese tipo desde hacía años.

Karol G and Andrea Bocelli cantaron en el Vaticano en un acto de paz desde la Iglesia católica - crédito Ciro De Luca/Reuters

Petro no se limitó a expresar su frustración por no haber sido parte de un evento que considera significativo para la cultura colombiana. Su discurso también apuntó hacia lo que él ve como una subvaloración del arte colombiano, que, según su visión, sigue siendo marginado frente a la cultura europea.

“¿El arte es solo europeo? No. Pero hay que llevar la cultura colombiana, no como mercancía allá en Miami, sino como arte”, aseveró, comparando el arte del país con el porro, el jazz del Caribe y la música popular de Medellín.

“Y ha sido capaz de cantar al lado de Andrea Bocelli, que vino aquí a Colombia y la empresa que hizo eso con codicia no invitó al presidente. Y yo quería conocer a Andrea Bocelli, porque es arte, discusión en la cultura”, comentó Petro, al destacar su deseo de entablar una conversación cultural sobre el arte y se le fue negado.

El presidente criticó duramente cómo se ve la cultura colombiana en el escenario global, destacando que el arte colombiano no debería ser tratado como una "mercancía", por lo que destacó el crecimiento de Karol G crédito - @karolg / Instagram

En medio de esta narrativa, Petro continuó su defensa de la Cruz de Boyacá, al mencionar que le gustaría entregársela a figuras como las jóvenes Manuela Bedoya y Luna Barreto, que formaron parte de la Flotilla Global Sumud y fueron detenidas por Israel mientras llevaban ayuda humanitaria a Gaza.

“Quiero ponérsela a ellas, porque hicieron un acto heroico”, afirmó, extendiendo su propuesta a Greta Thunberg, la activista sueca que también estuvo involucrada en la misión.

A lo largo de la conversación, el presidente hizo un paralelo entre los méritos de estas personas y la dificultad que ha tenido para otorgar la medalla, acusando a la Cancillería y otros sectores del gobierno de obstaculizar sus intenciones. “Ni a los defensores de derechos humanos ni a las madres de los desaparecidos les he podido poner la Cruz de Boyacá”.

Petro quiere condecorar a Manuela Bedoya y Luna Barreto, que participaron en una misión humanitaria internacional - crédito @manuela_bedoya_j/Instagram

El énfasis en la falta de invitación a la Plaza de San Pedro y la comparación con la oportunidad de Karol G de cantar al lado de Bocelli refleja, más que una queja sobre un simple evento, un reclamo por la invisibilidad de la cultura colombiana en el escenario mundial.

“¿Qué tiene que ver Disney con eso?”, bromeó Petro, sugiriendo que los derechos de autor del evento podrían haber sido una excusa para no transmitirlo en los medios nacionales. Esto, a su juicio, representa una muestra de cómo las figuras colombianas son excluidas en eventos de gran relevancia cultural, mientras que se sobrevaloran otros artistas.