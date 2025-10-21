Colombia

Melissa Gate reveló su cambio de look tras cirugía estética: “Me opero, porque quiero verme mejor”

La finalista de ‘La casa de los famosos’ mostró su transformación en redes sociales y sostuvo que su decisión está motivada por razones personales, defendiendo la cirugía como una forma de potenciar su belleza

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
Melissa Gate compartió detalles de
Melissa Gate compartió detalles de su rinoplastia en Instagram, respondió a sus críticos. También resaltó que su intervención no responde a inseguridades ni presiones sociales, sino a un deseo genuino de cambio - crédito @team_meligate/ Instagram - cortesía Canal RCN

La creadora de contenido, Melissa Gate, sorprendió a sus más de un millón de seguidores en Instagram al mostrar un drástico cambio de look tras someterse a una intervención estética.

Reconocida por su participación en La casa de Los famosos y por mantenerse activa alrededor de temas de entretenimiento y figuras públicas, la influencer paisa generó conversación entre sus fans al revelar los motivos personales detrás de su transformación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En una serie de publicaciones recientes, Gate abordó de manera directa los comentarios y rumores en torno a su nueva imagen. A través de historias y videos, confirmó que se realizó una rinoplastia y aprovechó para enviar un mensaje a quienes suelen criticarla en redes sociales. “Ya todos lo saben ¿Y quién dijo que me opero porque soy fea? Me opero porque quiero verme mejor”, señaló, enfatizando que su decisión es resultado de una convicción personal y no de presiones externas.

La influencer remarcó que la cirugía plástica, en su caso, fue una elección consciente para potenciar su propia versión de belleza.

La finalista de La casa de los famosos Colombia aseguró que se operó por gusto y no por inseguridad - crédito @yespinoza07/ TikTok

“Yo me opero porque quiero verme mejor. Hay una diferencia entre operarse por gusto o por necesidad, hay niveles de niveles”, precisó ante sus seguidores. Así, dejó claro que su búsqueda estética nada tiene que ver con inseguridades ni con la opinión de detractores.

En sus mensajes, Gate defendió la opción de la cirugía siempre que se realice bajo supervisión profesional. Reveló que el responsable de su procedimiento fue el doctor Luis Devoz, miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, lo que consideró fundamental para garantizar resultados seguros.

El cambio de apariencia de Melissa Gate generó una ola de comentarios en redes sociales. Si bien muchos seguidores mostraron apoyo y festejaron su sinceridad, no faltaron respuestas críticas que la acusaron de caer en prácticas que antes cuestionaba, o que señalaban la necesidad de cambios personales más allá del aspecto físico.

La exparticipante del reality ha
La exparticipante del reality ha presumido el avance de su operación en redes sociales - crédito @team_meligate/ Instagram

“La ciencia médica es su peor enemigo”, “ni operada tiene arreglo”, “mejor se operaba esa boca llena de bótox mal hecho”, “linda Meli como siempre”, “ya quiero ver cómo quedó”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

“Hay que destruirlas sin piedad”: Melissa Gate publica video y critica a Yina Calderón por su desempeño en Stream Fighters 4

La controversia generada tras la pelea de Stream Fighters 4 entre Yina Calderón y Andrea Valdiri alcanzó un nuevo pico cuando Melissa Gate reavivó la polémica a través de sus redes sociales. Gate no dudó en compartir un fragmento de uno de sus más recordados enfrentamientos con Calderón en el reality, dejando clara su postura ante la actuación de la influenciadora en el cuadrilátero.

El 18 de octubre, el Coliseo MedPlus de Bogotá fue escenario de un evento esperado por el público digital, pero la pelea estelar duró menos de 20 segundos después de que Calderón, sorprendiendo a todos, pidiera al juez detener el combate tras recibir el primer intercambio de golpes. El desenlace agitó los foros digitales y motivó todo tipo de reacciones entre creadores de contenido y seguidores del evento organizado por Westcol.

Melissa Gate sentenció que “a
Melissa Gate sentenció que “a personas como estas no se les puede dar segundas oportunidades”, en clara alusión a Yina Calderón - crédito @meligate_oficial/Instagram

Entre las voces más firmes, Melissa Gate decidió volver a su pasado televisivo con Yina Calderón, difundiendo en su cuenta de Instagram un video del reality en el que le había dirigido críticas con tono irónico y contundente. “Hoy cuando me iba a vestir, una de mis compañeras me hizo: ‘¡ush! Ahora te lo devuelvo, querida. ¡Ush! Terrible tu vestido. Y cuidado, te mueves muy duro que de pronto me chuzas un ojo con una de tus mangas, querida. Eres como un domingo en la escuela, sin clase, sin estilo, sin glamour. ¿Okey? Espero que te quede muy claro”, afirmó Gate en lo que fue uno de los momentos más tensos del programa.

Junto a la publicación del video, Melissa Gate dejó un mensaje directo: “A personas como estas no se les puede dar segundas oportunidades, hay que destruirlas sin piedad”. Ese mensaje avivó el debate entre quienes consideran que Yina Calderón es reincidente en actitudes polémicas y quienes defendieron la repercusión que logró con su presencia, pese a bajarse del ring.

La reacción dividió de inmediato a la audiencia digital y sirvió para reactivar un viejo enfrentamiento televisivo, ahora recontextualizado a la luz del desenlace de Stream Fighters 4 y la polémica que generó la actitud de Calderón tanto dentro como fuera del evento.

Temas Relacionados

Melissa GateMelissa Gate se operóLa casa de los famososOperación Melissa GateColombia-NoticiasColombia-Entremetimiento

Más Noticias

Juan Manuel Santos se pronunció sobre absolución a Uribe: “Los fallos de la justicia se acatan siempre, no según la conveniencia ni el cálculo político”

El exmandatario indicó que las decisiones judiciales deben recibirse “con respeto” y afirmó que la independencia de la rama judicial es un factor fundamental en la democracia

Juan Manuel Santos se pronunció

Esto fue lo que hallaron en el cuerpo de la creadora de contenido conocida como ‘Baby Demoni’, hallada muerta en extrañas circunstancias

Las autoridades analizan si la muerte de la ‘influencer’ María Alejandra Esquín se debió a un hecho violento, un suicidio o complicaciones posquirúrgicas, tras revelarse indicios de asfixia

Esto fue lo que hallaron

Influencer explicó por qué la polémica oferta laboral de Luisa Postres habría sido una “jugada” de marketing para hacerse publicidad sin necesidad de pagar

Los 683 aspirantes tuvieron que grabar un video para Luisa Lafaurie Cabal, la propietaria de la famosa repostería e hija de la precandidata presidencial María Fernanda Cabal

Influencer explicó por qué la

Los dos nombres que Carlos Antonio Vélez pidió de la selección Colombia Sub-20 para la próxima convocatoria del equipo de mayores

El próximo partido de la selección Colombia de mayores será ante Nueva Zelanda en la fecha Fifa de noviembre, de cara a la preparación para la Copa Mundial 2026

Los dos nombres que Carlos

Exfiscal celebró que Álvaro Uribe fue absuelto y recordó su incidencia en archivar el caso por la inocencia del expresidente

Francisco Barbosa destacó el sentimiento que lo embargaba en ese momento y afirmó que, a pesar de estar fuera de la Fiscalía, asegura que su trabajo tuvo relación con la decisión final del tribunal

Exfiscal celebró que Álvaro Uribe
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Esto fue lo que hallaron

Esto fue lo que hallaron en el cuerpo de la creadora de contenido conocida como ‘Baby Demoni’, hallada muerta en extrañas circunstancias

Así reaccionó The Grefg al reto de JH para pelear el próximo año en boxeo: “Eso no es de Dios”

Ganador de ‘Yo me llamo’ casi se quiebra por dejar su personaje e iniciar su carrera como solista: “Llevaba un año sin trabajar”

El conflicto por las regalías de Darío Gómez: hermanos y exesposa llevan la pelea a los tribunales: “Quiere prohibirnos y eso solo lo hace Dios”

Vicky Hernández dio sentido discurso en las exequias de Gustavo Angarita y en redes recordaron la entrevista en que él le contó cómo quería morirse

Deportes

Los dos nombres que Carlos

Los dos nombres que Carlos Antonio Vélez pidió de la selección Colombia Sub-20 para la próxima convocatoria del equipo de mayores

La lista Clinton en Colombia: estos son los equipos colombianos que han estado vinculados

Esto se sabe sobre la supuesta inversión económica de Iago Falque en el América de Cali

Leonel Álvarez podría dirigir a Atlético Nacional, reveló contactos con el equipo verde: “No había tenido tanta cercanía como hoy”

Presidente del Fenerbahce calificó de “falsas” las noticias sobre la salida de Jhon Jader Durán