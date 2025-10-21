Melissa Gate reveló su cambio de look tras cirugía estética: “Me opero, porque quiero verme mejor”

Melissa Gate compartió detalles de su rinoplastia en Instagram, respondió a sus críticos. También resaltó que su intervención no responde a inseguridades ni presiones sociales, sino a un deseo genuino de cambio - crédito @team_meligate/ Instagram - cortesía Canal RCN

La creadora de contenido, Melissa Gate, sorprendió a sus más de un millón de seguidores en Instagram al mostrar un drástico cambio de look tras someterse a una intervención estética.

Reconocida por su participación en La casa de Los famosos y por mantenerse activa alrededor de temas de entretenimiento y figuras públicas, la influencer paisa generó conversación entre sus fans al revelar los motivos personales detrás de su transformación.

En una serie de publicaciones recientes, Gate abordó de manera directa los comentarios y rumores en torno a su nueva imagen. A través de historias y videos, confirmó que se realizó una rinoplastia y aprovechó para enviar un mensaje a quienes suelen criticarla en redes sociales. “Ya todos lo saben ¿Y quién dijo que me opero porque soy fea? Me opero porque quiero verme mejor”, señaló, enfatizando que su decisión es resultado de una convicción personal y no de presiones externas.

La influencer remarcó que la cirugía plástica, en su caso, fue una elección consciente para potenciar su propia versión de belleza.

La finalista de La casa de los famosos Colombia aseguró que se operó por gusto y no por inseguridad - crédito @yespinoza07/ TikTok

“Yo me opero porque quiero verme mejor. Hay una diferencia entre operarse por gusto o por necesidad, hay niveles de niveles”, precisó ante sus seguidores. Así, dejó claro que su búsqueda estética nada tiene que ver con inseguridades ni con la opinión de detractores.

En sus mensajes, Gate defendió la opción de la cirugía siempre que se realice bajo supervisión profesional. Reveló que el responsable de su procedimiento fue el doctor Luis Devoz, miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, lo que consideró fundamental para garantizar resultados seguros.

El cambio de apariencia de Melissa Gate generó una ola de comentarios en redes sociales. Si bien muchos seguidores mostraron apoyo y festejaron su sinceridad, no faltaron respuestas críticas que la acusaron de caer en prácticas que antes cuestionaba, o que señalaban la necesidad de cambios personales más allá del aspecto físico.

La exparticipante del reality ha presumido el avance de su operación en redes sociales - crédito @team_meligate/ Instagram

“La ciencia médica es su peor enemigo”, “ni operada tiene arreglo”, “mejor se operaba esa boca llena de bótox mal hecho”, “linda Meli como siempre”, “ya quiero ver cómo quedó”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

“Hay que destruirlas sin piedad”: Melissa Gate publica video y critica a Yina Calderón por su desempeño en Stream Fighters 4

La controversia generada tras la pelea de Stream Fighters 4 entre Yina Calderón y Andrea Valdiri alcanzó un nuevo pico cuando Melissa Gate reavivó la polémica a través de sus redes sociales. Gate no dudó en compartir un fragmento de uno de sus más recordados enfrentamientos con Calderón en el reality, dejando clara su postura ante la actuación de la influenciadora en el cuadrilátero.

El 18 de octubre, el Coliseo MedPlus de Bogotá fue escenario de un evento esperado por el público digital, pero la pelea estelar duró menos de 20 segundos después de que Calderón, sorprendiendo a todos, pidiera al juez detener el combate tras recibir el primer intercambio de golpes. El desenlace agitó los foros digitales y motivó todo tipo de reacciones entre creadores de contenido y seguidores del evento organizado por Westcol.

Melissa Gate sentenció que “a personas como estas no se les puede dar segundas oportunidades”, en clara alusión a Yina Calderón - crédito @meligate_oficial/Instagram

Entre las voces más firmes, Melissa Gate decidió volver a su pasado televisivo con Yina Calderón, difundiendo en su cuenta de Instagram un video del reality en el que le había dirigido críticas con tono irónico y contundente. “Hoy cuando me iba a vestir, una de mis compañeras me hizo: ‘¡ush! Ahora te lo devuelvo, querida. ¡Ush! Terrible tu vestido. Y cuidado, te mueves muy duro que de pronto me chuzas un ojo con una de tus mangas, querida. Eres como un domingo en la escuela, sin clase, sin estilo, sin glamour. ¿Okey? Espero que te quede muy claro”, afirmó Gate en lo que fue uno de los momentos más tensos del programa.

Junto a la publicación del video, Melissa Gate dejó un mensaje directo: “A personas como estas no se les puede dar segundas oportunidades, hay que destruirlas sin piedad”. Ese mensaje avivó el debate entre quienes consideran que Yina Calderón es reincidente en actitudes polémicas y quienes defendieron la repercusión que logró con su presencia, pese a bajarse del ring.

La reacción dividió de inmediato a la audiencia digital y sirvió para reactivar un viejo enfrentamiento televisivo, ahora recontextualizado a la luz del desenlace de Stream Fighters 4 y la polémica que generó la actitud de Calderón tanto dentro como fuera del evento.