Marcela Reyes se refirió a la relación de Yina Calderón con Andrea Valdiri y confesó que ha tratado de que se hablen

Marcela Reyes rompe el silencio sobre la verdadera relación entre Andrea Valdiri y Yina Calderón - crédito @marcelareyes/Instagram

A raíz del en vivo que la creadora de contenido Andrea Valdiri realizó junto al streamer Westcol, dos días antes de su pelea con la también influencer Yina Calderón en Stream Fighters 4, la DJ Marcela Reyes se pronunció públicamente sobre la relación entre ambas mujeres, ya que en esa conversación la mencionaron por tratar de buscar puentes de comunicación.

En sus declaraciones, Reyes confirmó que fue testigo y mediadora de varios intentos de reconciliación entre Valdiri y Calderón, asegurando que ambas, detrás de cámaras, son personas muy diferentes a las imágenes que proyectan en redes.

“Me llegó un clip de un live que hizo Andrea Valdiri con Westcol, donde Andrea contó una historia. Y yo quiero confirmarles que esa historia es verdad”, comenzó diciendo Reyes, mientras explicaba que ella misma intentó acercar a las dos creadoras de contenido para que limaran asperezas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Ustedes no saben cómo intenté que Yina Calderón y Andrea Valdiri hicieran las paces… porque a las dos las distingo. Las dos son colegas, personas que quiero, admiro un montón”, confesó Marcela.

La inesperada confesión de Marcela Reyes sobre su amistad con Andrea Valdiri y Yina Calderón - crédito @stream_fighters/ Instagram

Durante la transmisión en vivo en la que Marcela abordó el tema, también defendió la esencia personal de ambas figuras públicas, asegurando que muchas percepciones están basadas solo en lo que se ve en redes.

“Yina no es esa persona que ustedes ven por aquí en esa pantalla. Ella en persona es diferente, de verdad. Andrea… hay gente que tal vez se puede llevar una imagen errónea. Las dos son excelentes personas”, confirmó Reyes.

Lo que dijeron Andrea Valdiri y Westcol antes de la pelea y qué tiene que ver Marcela Reyes

En la conversación que desató la reacción de Marcela, Westcol le preguntó a Valdiri si, tras el combate, existía la posibilidad de una amistad con Yina Calderón, pero la influencer fue tajante y aseguró que no era una opción, pues ya lo había tenido en cuenta, incluso, hubo gente que trató de buscar esos espacios y hasta el momento no se había podido.

“No. No habría un abrazo ni nada. Un guantecito (chocar el puño con los guantes puestos)… y no, que te felicito porque te paraste y no te bajaste, tuviste cojones. Pero que haya una amistad… no, porque eso sería limar demasiadas asperezas”, expresó Andrea Valdiri.

Marcela Reyes revela detalles inéditos sobre la relación entre Andrea Valdiri y Yina Calderón - crédito @lauragaviriam/TikTok

Andrea también recordó que sí hubo un momento de cordialidad cuando Yina le pidió disculpas, e incluso contó una anécdota de fin de año cuando recibió un mensaje de admiración de parte de Calderón a través de un amigo en común.

Sin embargo, señaló que esa confianza se quebró posteriormente, especialmente por situaciones ocurridas durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2025.

“Tenía un amigo que se llama José Pareja, allá que es también influencer de Cartagena, y la llamó un 31 de diciembre y ella dijo: ‘Ay, mi José, ¿estás..?’, y él: ‘No, estoy con Validiri’, y ella: ‘Ay, me le manda saludos a ella, que Dios la bendiga, que la admiro, que no sé qué vainas’. Yo tengo el audio. Y yo dije: Oye, qué bacano la pelada, marica, la pelada ha cambiado. Dije yo y confié. Y ya después, en La casa de los famosos, la hermana tra. No joda... Entrego mi corazoncito y me lo parten en dos… Pensé que la vaina se podía llevar bien con la pelada”, dijo Andrea en el en vivo con Westcol.

Fue en medio de ese relato que mencionó a Marcela Reyes como alguien que le habló positivamente de Yina durante un vuelo compartido, la cual quiso buscar la manera de que las dos creadoras de contenido se amistaran, pero que entendió que no era una posibilidad.

“Marcela se me sentó en un avión… y me dijo: ‘Amiga, ¿por qué no te das el espacio para conocer a Yina? Ella es buena persona, lo que pasa es que es un papel en redes’”, contó Valdiri sobre lo que conversó con Reyes.

Fue por esa revelación que Marcela Reyes decidió hablar sobre la relación de Calderón y Valdiri y al final de sus declaraciones, quiso dejar claro que mantiene una amistad tanto con Yina como con Andrea, y que su intención siempre ha sido la de promover la paz entre ambas.