Colombia

Polémica oferta laboral de Luisa Postres habría sido una “jugada” de marketing, aseguró un influencer: se hizo publicidad sin necesidad de pagar

Los 683 aspirantes tuvieron que grabar un video para Luisa Lafaurie Cabal, la propietaria de la famosa repostería e hija de la precandidata presidencial María Fernanda Cabal

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
La creadora de contenido Joha
La creadora de contenido Joha Castel aseguró que pronto se verán en redes a los usuarios que no quedaron para el puesto ofertado por Luisa Postres, contando sus experiencias - crédito @joha.castel/IG | @luisapostres/IG

La controversia alrededor de Luisa Lafaurie, hija de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal (Centro Democrático), se intensificó en redes sociales a raíz de una dinámica generada por el proceso de selección de personal para su emprendimiento Luisa Postres.

El tema cobró relevancia cuando la influencer colombiana Joha Castel publicó un video dirigido a sus seguidores para exponer los pormenores del caso, cuya repercusión superó el ámbito del negocio y se convirtió en asunto de debate público sobre la ética en recursos humanos y marketing digital.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Luisa Lafaurie, conocida en redes sociales por su emprendimiento de repostería, lanzó una convocatoria para sumar talento a su equipo.

Su anuncio buscaba, según sus palabras, un perfil versátil para asumir funciones diversas, aunque desde un comienzo aclaró que no tenía del todo claro qué tipo de experto requería su negocio.

Esta falta de especificidad, señaló Castel, impulsó críticas que apuntaron a la exigencia de demasiadas habilidades en una sola persona, pero no impidió la recepción de casi setecientas postulaciones.

De acuerdo con la explicación brindada por Joha Castel, el proceso que siguió Luisa Postres demandó a quienes respondieron la convocatoria realizar pasos adicionales poco habituales en el mercado laboral.

crédito @joha.castel/IG

La “jugada” de Luisa Postres: esto explicó la creadora de contenido

La creadora de contenido explicó en su video: “¿Recuerdan a Luisa Postres? Sí, la que estaba buscando un experto en no sé qué para su negocio de postres. Y digo no sé qué, porque ella misma dice que no sabe bien qué es lo que está buscando y fue duramente criticada porque estaba buscando cinco cargos en una misma persona y, a pesar de toda la controversia, mucha gente aplicó para el cargo”.

El siguiente paso para los 683 aspirantes fue recibir un formulario donde se les solicitó la elaboración de un video, orientado a crear contenido promocional gratuito, como destaca la influencer.

“A todas las personas que aplicaron para el cargo les llegó un formulario en el cual decía que para continuar con el proceso debían realizar un video de muestra, una publicidad gratis y, de acuerdo a los resultados de ese video que tú hicieras, ella decidía si tú eras apto para el cargo o no”.

La consecuencia directa fue que varias plataformas, en especial Tiktok, se saturaron de creaciones en las que personas recomendaban consumir los productos de Luisa Postres, buscando superar el filtro de selección.

“Actualmente encontramos ahora Tiktok inundado de personas recomendando consumir en Luisa Postres porque están haciendo este video de prueba”, observó Castel. Este fenómeno digital permitió que Luisa Lafaurie obtuviera alta visibilidad y promoción gratuita de su marca en un corto lapso.

crédito @luisapostres/IG

Uno de los aspectos más cuestionados, según señala Joha Castel, es si la exigencia de este material se justifica laboralmente o responde a una estrategia de marketing basada en aprovechar el interés de personas en busca de empleo.

La propia influencer comentó: “Lo que yo me pregunto es, si ella ya consiguió tener un montón de publicidad gratis, debía ser requisito para la selección de personal, como ya para qué va a necesitar alguien que cree ese contenido si ya todo el mundo se lo creó gratis”.

Castel sugiere que, desde la perspectiva de marketing digital, la maniobra fue eficaz en cuanto a resultados inmediatos, pero advierte sobre el posible efecto contrario a mediano plazo.

“Si yo lo veo desde la parte de marketing digital, diría que fue una buena estrategia por parte de ella, que ha logrado llegar a mucha gente por medio de estos videos. Pero a largo plazo no fue una decisión muy inteligente porque cuando toda esta gente que le está haciendo su publicidad gratis se dé cuenta que no van a ser contratados, ya ustedes se imaginarán la ola de videos que vamos a ver sobre ellos contando su experiencia de cómo le trabajaron gratis a Luisa Postres”, argumentó la usuaria en redes.

Esta fue la famosa oferta laboral - crédito @luisapostres/TikTok

Qué tan legal es esta práctica en medio de los procesos de selección

Respecto a la legalidad de esta práctica, la influencer detalla que no es ilegal pedir una muestra de trabajo, aunque sí existen estándares laborales que suelen reconocer económicamente ese esfuerzo.

“No es ilegal que las empresas pidan como una muestra de trabajo siempre y cuando no se lucren de esa muestra de trabajo. Es por esto que en cualquier empresa que tú entras y te dicen: ‘No, vas a tener una semana de inducción, dos semanas de inducción’, igual te las pagan. No de la misma manera como ganan los empleados que ya están contratados, pero sí te hacen un reconocimiento económico por ese tiempo de prueba”, agregó Castel.

En el caso de Luisa Postres, los videos generados por los postulantes terminaron publicados en redes sociales sin remuneración.

“Aquí, obviamente con los videos de Luisa Postres, nadie está teniendo un reconocimiento económico y por tratarse de alguna prueba en la cual ellos tienen que publicar sus videos de manera pública, hablando de lo ricos que son los postres, obviamente ella sí se está lucrando de esto”, sostuvo la influencer.

Joha Castel aclaró que habría sido diferente si el video solicitado para el proceso de selección se hubiera enviado de forma privada y no expuesto al público como material promocional. La situación, desde su mirada ética, resulta problemática.

La colombiana siguió con su reflexión: “Desde lo ético diré que esto es superlamentable, que se aprovechen de una necesidad de un montón de personas, la necesidad de tener trabajo para un beneficio propio y anhelo de verdad que nosotros los colombianos valoremos nuestras profesiones y a lo que nos dedicamos lo suficientemente como para no trabajarle gratis a este tipo de personas”

Ahora, la conversación en redes continúa abierta entre quienes critican la estrategia y quienes consideran legítima la solicitud de pruebas laborales en procesos de selección.

Temas Relacionados

Luisa PostresOferta laboralLuisa LafaurieHija de María Fernanda CabalAspirantes al cargoGrabación de un videoCríticas de influencerProceso de selecciónPublicidad gratuitaPrecarización laboralColombia-Noticias

Más Noticias

Por cuenta de los anuncios del presidente Trump en contra del Gobierno Petro, en redes se volvió a hacer viral un video de Jaime Garzón: “Los gringos tienen la rabia de paja y la nariz empolvada”

El video se revivió en redes a raíz de la suspensión de las ayudas económicas por parte de los EE. UU. en la lucha antidrogas de Colombia, causada por el enfrentamiento entre los dos mandatarios

Por cuenta de los anuncios

Colombia vs. Costa de Marfil: hora y dónde ver el partido de la Tricolor en la fecha 2 de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2025

La selección Colombia femenina está obligada a ganar para seguir con vida en el certamen internacional, en el que clasifican a las finales las dos mejores de cada grupo y cuatro mejores terceras

Colombia vs. Costa de Marfil:

El Sena ofrece empleo para colombianos en España: ofrecen salarios de hasta $18 millones

Empleadores que están conectados con el Sena ofrecen oportunidades laborales en Santa Cruz de Tenerife (España) para lincenciados en Medicina

Infobae

María José Pizarro se pronunció después del fallo en segunda instancia de Álvaro Uribe: “Está condenado ante la historia”

La senadora del Pacto Histórico expresó que, pese a la decisión judicial, el expresidente sigue siendo señalado, según ella, en la memoria colectiva; anunció que las víctimas buscarán la casación ante la Corte Suprema de Justicia

María José Pizarro se pronunció

María Fernanda Cabal aseguró que insistirán a Álvaro Uribe para que sea fórmula vicepresidencial en 2026 tras el fallo que lo absolvió: “Volveremos a ganar”

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático afirmó que el expresidente también puede ser candidato al Senado y que su caso fue “una persecución judicial sin precedentes”

María Fernanda Cabal aseguró que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Esto fue lo que hallaron

Esto fue lo que hallaron en el cuerpo de la creadora de contenido conocida como ‘Baby Demoni’, hallada muerta en extrañas circunstancias

Así reaccionó The Grefg al reto de JH para pelear el próximo año en boxeo: “Eso no es de Dios”

Ganador de ‘Yo me llamo’ casi se quiebra por dejar su personaje e iniciar su carrera como solista: “Llevaba un año sin trabajar”

El conflicto por las regalías de Darío Gómez: hermanos y exesposa llevan la pelea a los tribunales: “Quiere prohibirnos y eso solo lo hace Dios”

Vicky Hernández dio sentido discurso en las exequias de Gustavo Angarita y en redes recordaron la entrevista en que él le contó cómo quería morirse

Deportes

Los dos nombres que Carlos

Los dos nombres que Carlos Antonio Vélez pidió de la selección Colombia Sub-20 para la próxima convocatoria del equipo de mayores

La lista Clinton en Colombia: estos son los equipos colombianos que han estado vinculados

Esto se sabe sobre la supuesta inversión económica de Iago Falque en el América de Cali

Leonel Álvarez podría dirigir a Atlético Nacional, reveló contactos con el equipo verde: “No había tenido tanta cercanía como hoy”

Presidente del Fenerbahce calificó de “falsas” las noticias sobre la salida de Jhon Jader Durán