Colombia

Federico Gutiérrez sobre socavación en el Metro de Medellín: “Estamos frente de la contingencia y pedimos paciencia”

El alcalde explicó que se adelantan obras de mitigación y planes de movilidad alternos para restablecer el servicio lo antes posible, priorizando la seguridad de los usuarios

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre la emergencia que afectó la operación del Metro de Medellín, tras una socavación en la vía férrea que obligó a suspender el servicio entre las estaciones Poblado e Itagüí. La contingencia, detectada en el costado occidental de la línea A, generó importantes afectaciones en la movilidad del sur del Valle de Aburrá.

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Gutiérrez aseguró que la Administración Distrital está completamente involucrada en la atención del evento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Estamos al frente de la contingencia ocurrida en el Metro de Medellín”, expresó el mandatario, quien destacó que los equipos de EPM, el Metro y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá trabajan de manera conjunta para mitigar el daño.

El alcalde explicó que se iniciaron las obras de mitigación de inmediato, con el propósito de restablecer el servicio en el menor tiempo posible. “Iniciamos las obras de mitigación para restablecer el servicio lo más pronto posible.”, señaló.

Además, Gutiérrez anunció la puesta en marcha de un plan de movilidad alternativo que busca facilitar los desplazamientos de los ciudadanos afectados por la suspensión parcial del servicio. “Habilitamos rutas de buses para facilitar la movilidad de la ciudadanía y realizaremos un cierre temporal una zona de la Avenida Regional para facilitar el trabajo operativo”, explicó el alcalde.

Federico Gutiérrez pidió paciencia a
Federico Gutiérrez pidió paciencia a la ciudadanía y destacó que las medidas adoptadas buscan garantizar la seguridad de todos. - crédito @FicoGutierrez/X

Cierre en la Avenida Regional y medidas de apoyo

Dentro de las acciones inmediatas, Gutiérrez informó que se realizará un cierre temporal en un tramo de la Avenida Regional, entre las calles 4 Sur y 5 Sur, con el fin de permitir el ingreso de maquinaria pesada y facilitar los trabajos operativos.

El mandatario explicó que esta medida se adopta como parte del plan de mitigación que lideran de forma conjunta la Alcaldía, EPM, el Metro de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Trabajamos articulados con EPM, Metro de Medellín y Área Metropolitana del Valle de Aburrá”, reiteró Gutiérrez en su publicación, subrayando la importancia de la coordinación institucional para atender la emergencia.

El alcalde también hizo un llamado a la comprensión ciudadana frente a las molestias temporales que genera la contingencia.

Le pedimos paciencia a nuestra gente, entendemos las molestias ocasionadas pero esto es por la seguridad de todos”, señaló en su mensaje.

Miles de usuarios afectados por
Miles de usuarios afectados por la suspensión temporal de tres estaciones del Metro de Medellín tras detectar una anomalía en la infraestructura - crédito @metrodemedellin

Rutas de apoyo sin costo y ajustes operativos

Como parte del plan de movilidad alternativo, el Metro de Medellín dispuso rutas gratuitas de buses Metroplús para los usuarios afectados por la suspensión entre Poblado e Itagüí. Estos buses operan entre las estaciones Aguacatala y Poblado, con una frecuencia aproximada de seis minutos y paradas en la glorieta de Las Vegas, junto al Politécnico Jaime Isaza Cadavid, y en la glorieta de La Aguacatala con Las Vegas.

El Área Metropolitana también autorizó la extensión temporal de algunas rutas integradas hacia el sector de El Poblado y el centro de la ciudad, con el fin de reducir los tiempos de desplazamiento de los usuarios habituales del sistema férreo.

Gutiérrez precisó que estas medidas buscan minimizar el impacto sobre la movilidad del sur del Valle de Aburrá y permitir que los ciudadanos cuenten con alternativas seguras de transporte mientras se adelantan los trabajos técnicos.

Llamado a la calma y compromiso institucional

El alcalde de Medellín reiteró su compromiso con la atención de la emergencia y la pronta recuperación del sistema. En su mensaje subrayó que los equipos de las distintas entidades distritales y metropolitanas trabajan de manera continua en la zona afectada para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

El mandatario insistió en que la situación está siendo monitoreada de manera constante y que la ciudadanía puede confiar en la capacidad técnica de las entidades involucradas.

La zona afectada por la
La zona afectada por la socavación hace parte del costado occidental de la línea A del Metro, donde se adelantan obras de estabilización del terreno. - crédito Empresa Metro de Medellín y Colprensa

Contexto de la emergencia

De acuerdo con el Metro de Medellín, la socavación se presentó cerca del puente de la 4 Sur, producto de la pérdida de material bajo los rieles tras las fuertes lluvias registradas en la noche del domingo. Como medida preventiva, los trenes prestan servicio únicamente entre Niquía y Poblado, y entre Aguacatala y La Estrella, mientras continúan los estudios técnicos.

Las labores de reparación podrían extenderse durante siete a ocho días, dependiendo de las condiciones climáticas. En ese tiempo, las autoridades recomendaron planificar los desplazamientos y seguir las actualizaciones oficiales para conocer las rutas y horarios habilitados.

Con su mensaje, Federico Gutiérrez buscó enviar un mensaje de tranquilidad y confianza a los ciudadanos, recordando que la atención a la emergencia se realiza con la máxima prioridad, coordinación y transparencia.

Temas Relacionados

Federico GutiérrezMetro de Medellínsocavación Metroemergencia Medellínsuspensión del servicio Metroobras de mitigaciónmovilidad MedellínColombia-Noticias

Más Noticias

Gobierno nacional evalúa cinco uniformados para reemplazar al general Carlos Triana en la dirección de la Policía Nacional

El relevo en la dirección de la Policía Nacional, tras la salida del general Carlos Fernando Triana, genera movimientos internos en la cúpula. El presidente Gustavo Petro analiza perfiles

Gobierno nacional evalúa cinco uniformados

Falla en Nequi y Bancolombia: pasos para acceder a su dinero mientras se restablece el servicio

Millones de usuarios en Colombia se vieron afectados por la caída global de Amazon Web Services (AWS), lo que dejó fuera de funcionamiento a plataformas bancarias como Nequi, Bancolombia y Daviplata

Falla en Nequi y Bancolombia:

Universidad regional sorprende y supera a los Andes y la Nacional en el ranking de mejores universidades de Colombia 2026

La Universidad de la Costa destacó por su avance en investigación y proyección internacional, consolidándose como un nuevo referente académico para la región Caribe y el país

Universidad regional sorprende y supera

Clima hoy en Colombia: temperaturas para Cali este 21 de octubre

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima hoy en Colombia: temperaturas

¿Cómo estará el clima en Barranquilla?

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

¿Cómo estará el clima en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Estas son las canciones que

Estas son las canciones que están de moda hoy en Apple Colombia

Lina Tejeiro se burló de Yina Calderón tras el fugaz combate en ‘Stream Fighters 4′: “Gayina”

Juanes fue elegido como el artista más influyente del rock latino del siglo XXI

“Yo no soy bruta”, revelan frase que dijo Yina Calderón a su entrenador tras abandonar la pelea con Andrea Valdiri

Top 10 Netflix Colombia: “Nadie nos vio partir” encabeza el listado de las series más vistas del momento

Deportes

Bajo un torrencial aguacero, Medellín

Bajo un torrencial aguacero, Medellín y Santa Fe igualaron 1-1 en el Atanasio: el Poderoso es líder de la Liga Betplay

Colombia se ubica entre las selecciones más valiosas del mundial 2026: este es su lugar en prestigioso ranking

Dayro Moreno salió al paso tras críticas por ausencia con Once Caldas: “Mucho morbo, mucha maric...”

Jhon Jader Durán volvió a los entrenamientos con el Fenerbahce: podría regresar a la acción frente a poderoso equipo alemán

Javier Fernández, ‘El cantante del gol’, se destapó tras su polémica salida de RCN: “No tengo reemplazo”