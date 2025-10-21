Esto le puede pasar si no participa en el Simulacro Nacional 2025 en su conjunto residencial

La participación en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2025 es obligatoria para conjuntos residenciales en Colombia - crédito composición fotográfica

La participación en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2025 se convierte en una obligación legal para los conjuntos residenciales en Colombia.

Las administraciones y copropietarios deben ejecutar el ejercicio según las disposiciones establecidas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Ignorar esta obligación puede resultar en sanciones administrativas y económicas, lo que provocó inquietud entre residentes y administradores.

Obligaciones legales de los conjuntos residenciales

La legislación colombiana exige que conjuntos residenciales implementen y actualicen un plan de emergencia, además de realizar simulacros de evacuación periódicamente. La normativa aclara que estos ejercicios no dependen de la voluntad de los residentes o de la administración, sino que constituyen una responsabilidad legal de la copropiedad.

Un conjunto residencial debe contar con un comité de gestión del riesgo encargado de coordinar la elaboración del plan y organizar los simulacros. Este comité lidera la capacitación de los habitantes y documenta cada ejercicio.

Las administraciones deben documentar y registrar el simulacro para evitar sanciones legales y económicas - crédito Colprensa

Además, la administración debe disponer de evidencia escrita y fotográfica del desarrollo del simulacro, en caso de requerimiento por parte de las autoridades locales.

La Ungrd y entidades municipales poseen la facultad de imponer multas o exigir medidas correctivas ante el incumplimiento. Las sanciones pueden incluir exigencia de implementar el simulacro en un plazo determinado o la imposición de penalizaciones económicas, variables según la ciudad y la gravedad de la infracción.

¿Por qué es obligatorio el simulacro?

La razón central para exigir estos simulacros radica en garantizar la seguridad de los residentes ante emergencias como sismos, incendios, inundaciones o deslizamientos. De acuerdo con datos de la Ungrd, los ejercicios buscan que cada habitante conozca las rutas de evacuación y aprenda cómo actuar en situaciones críticas.

La obligatoriedad del simulacro responde a la necesidad de fortalecer la cultura de prevención y reducir la vulnerabilidad ante desastres. Si una copropiedad omite los simulacros y sucede una emergencia real sin protocolos vigentes, la administración se expone a posibles líos legales adicionales.

El Simulacro Nacional 2025 se realizará el 22 de octubre en los 32 departamentos del país - crédito Colprensa

Simulacro Nacional 2025: fechas, horarios y desarrollo

El Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2025 está programado para el miércoles 22 de octubre. El ejercicio iniciará a las 9:00 a. m. en la mayoría de las regiones, mientras que en Bogotá, la jornada arrancará a las 10:30 a. m., como informó el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger).

Este simulacro será simultáneo en los 32 departamentos del país, y la participación abarca entidades públicas, colegios, empresas privadas, hospitales y todo tipo de conjuntos residenciales.

La duración estimada del simulacro es de 30 a 60 minutos, aunque puede variar según la entidad y el tamaño de la comunidad. En conjuntos residenciales, suele desarrollarse en menos de 40 minutos, incluyendo la evacuación y el posterior retorno a los hogares.

¿Cómo evitar sanciones por el simulacro?

Para eludir multas o llamados de atención por parte de la autoridad, la administración del conjunto debe asegurar la inscripción y el registro oficial del simulacro.

En Bogotá, este trámite se realiza a través del portal de Idiger (www.simulacro.idiger.gov.co), en el que se genera una constancia digital de la participación. En otras ciudades, el proceso se coordina a través de las alcaldías o los consejos municipales de gestión del riesgo.

La evidencia documental, como fotografías y reportes escritos, resulta indispensable, ya que la autoridad puede solicitarla para verificar el cumplimiento. Esta medida evita sanciones y acredita que la copropiedad sigue la normativa nacional establecida.

La normativa exige la creación de un comité de gestión del riesgo en cada conjunto residencial - crédito Colprensa

Recomendaciones y aspectos prácticos del simulacro

Expertos sugieren a los residentes familiarizarse con las rutas de evacuación y puntos de encuentro definidos en sus edificaciones.

Contar con una mochila de emergencia equipada con agua, linterna y documentos importantes, así como seguir al pie de la letra las indicaciones del comité de emergencia del conjunto, facilita la ejecución del simulacro y contribuye al fortalecimiento de la seguridad colectiva.

Durante el simulacro, no está permitido utilizar ascensores y se recomienda actuar de manera ordenada para no generar alertas innecesarias. Cada municipio puede adaptar la jornada a las amenazas predominantes en la región, como sismos o inundaciones.

La realización de estos ejercicios ya no es un simple trámite, sino una responsabilidad que implica consecuencias legales para la administración y para los residentes que no participen según lo exige la norma.