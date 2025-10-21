Revelan hallazgos en el cuerpo de la creadora de contenido ‘Baby Demoni’: nuevos datos para la investigación

La DJ pide que se esclarezcan los hechos a la mayor brevedad por parte de las autoridades - crédito @toxinews/TikTok

Las recientes revelaciones públicas sobre huellas de asfixia encontradas en el cuerpo de la influencer María Alejandra Esquín, conocida como “Baby Demoni”, podrían dar un giro en la investigación sobre las circunstancias de su muerte.

Aunque la autopsia oficial no ha sido divulgada por los entes forenses, fue la empresaria y creadora de contenido Yina Calderón la que compartió en redes sociales que “le encontraron huellas de asfixia. O sea, una cosa muy rara. Ojalá este caso no se quede impune. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver quién lo hizo, cómo fue. Ayúdenme a estar detrás de este caso porque es muy raro”.

Esta declaración surge mientras las autoridades continúan sin descartar ni confirmar la hipótesis de un hecho violento o un posible suicidio.

Todavía se desconoce si fue un suicidio, un feminicidio o una mala praxis de una cirugía plástica - crédito @baby_demoni_/Instagram

El relato de los allegados a Esquín se ha transformado en un elemento clave para las pesquisas policiales. Por otra parte, la DJ y empresaria de fajas enfatizó que la joven, dos días antes de ser encontrada sin vida, “estaba superfeliz, estaba supercontenta con la cirugía. Eso está muy raro”, al referirse a la intervención estética a la que recientemente se había sometido.

El testimonio de Robin Alexis Parra Gamboa, amigo cercano de la víctima, expuso que la noche de los hechos, “Baby Demoni” se mostró alterada luego de una disputa con su pareja, identificada como “Samor”.

Según narró Parra en un video difundido en redes sociales, “ella estaba peleando con ‘Samor’. Colgamos y me siguió enviando audios llorando, diciéndome muchas cosas, que no sabía qué hacer. Llamé a su hermana para advertirle que estaba muy mal y que podría atentar contra su vida”.

Cercanos a Alejandra Esquín aseguran que la joven se mostró feliz tras intervenirse quirúrgicamente, aunque después presentó graves complicaciones, lo que añade interrogantes al proceso de investigación y a su entorno personal - crédito @baby_demoni_/ Instagram

Minutos después de esa conversación, fue contactado por una vecina que le informó que Esquín había sido hallada sin vida.

Agregó que “me dijeron que se escucharon gritos, que estaban discutiendo y que vieron sangre, pero que no tenía nada en el cuello”. Fue allí, donde el entorno de la joven también dejó ver el clima de tensión tras el suceso.

En una publicación posterior, Parra expresó preocupación por su seguridad personal: “Yo no le estoy echando la culpa a nadie, solo estoy contando lo que pasó. En el hospital hubo un encontrón con una persona que me pidió bajar los videos, pero no lo voy a hacer”.

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación han tomado las riendas de la investigación, realizando entrevistas a vecinos, familiares y amigos, así como la recolección de pruebas en el lugar del fallecimiento, mientras se permanece a la espera de los resultados definitivos de la necropsia.

Otra de las líneas que indaga la policía apunta a posibles complicaciones derivadas de una cirugía estética. Según el relato de un amigo de la joven, identificado como ‘@ChinchePB’ en TikTok, “Baby Demoni” se sometió a una liposucción poco antes de su muerte.

Cuando Claudia Calderón se encontró con Baby Demoni estaba con Juliana y Yina Calderón - crédito @claudiacalderon5735/IG

El joven relató que durante el procedimiento la influencer “tuvo dos paros cardiovasculares” y, posteriormente, la bomba de dolor instalada para el posoperatorio “no estaba funcionando de forma correcta”, por lo que la joven estaba sufriendo.

A lo que añadió que “ella estaba aguantando todo el dolor y no era cualquier cirugía, era una liposucción. Imagínese uno aguantar ese dolor”.

Al momento, tanto la causa exacta de la muerte como la posible vinculación entre las lesiones encontradas y los hechos reportados siguen bajo análisis de las autoridades judiciales y de medicina legal, mientras la opinión pública y el entorno digital continúan atentos a nuevos desarrollos.

Mientras las autoridades aclaran los hechos sobre la muerte de la creadora de contenido, sus seguidores siguen lamentando su muerte y a la espera de que den con los responsables del caso.