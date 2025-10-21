Empresario de Barranquilla denuncia agresiones físicas por parte del director regional de la SAE

Jaime Avendaño Camacho, director de la SAE en el Caribe - crédito redes socailes

Una denuncia penal presentada este lunes por Gabriel Morillo Rodríguez ha puesto en el centro de la atención a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y a su director regional, Jaime Avendaño Camacho, tras un procedimiento de desalojo en el barrio La Concepción, en el norte de Barranquilla.

Morillo, que afirma ser el poseedor legítimo de una bodega desde hace 14 años, acusa al funcionario de haberlo agredido físicamente durante el operativo, pese a la existencia de un fallo judicial que, según su relato, protege su permanencia en el inmueble.

De acuerdo con la información proporcionada por Morillo Rodríguez a Zona Cero, el incidente ocurrió el sábado a las 2:00 p. m. en la intersección de la carrera 68 con la calle 74. Funcionarios de la SAE acudieron al lugar con la intención de desalojar la bodega, la cual había estado involucrada en un proceso de extinción de dominio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, Morillo sostiene que una sentencia judicial de 2011 retiró el predio de dicho proceso y ordenó la suspensión de todas las medidas cautelares sobre el mismo.

“Soy el poseedor, real, pacífico y tranquilo e ininterrumpido”, declaró Morillo Rodríguez a Zona Cero.

El empresario relató que, tras solicitar una revisión y actuación administrativa ante la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, el folio del inmueble fue bloqueado.

Morillo se declaró víctima de las acciones del director regional de la SAE y exigió respeto por la decisión de la jueza séptima laboral del circuito de Barranquilla, Alicia Elvira García Osorio, quien había decretado como medida cautelar la suspensión de la ejecución de la orden de desalojo voluntario emitida por la entidad oficial.

Según la denuncia, cuando Morillo mostró el fallo judicial a Avendaño Camacho, este lo sujetó por el cuello, lo levantó y lo arrojó contra un vehículo, todo ello en presencia de los inquilinos de la bodega.

“Sufrí lesiones graves en mi integridad física, específicamente en la región cervical, torácica y lumbosacra, con traumas contusos, cefalea occipital, dolor intenso en el cuello y espalda, y síntomas asociados como náuseas y vértigo”, detalló Morillo ante la Fiscalía, según recogió Zona Cero. Estas lesiones fueron diagnosticadas y tratadas en la Clínica Semin (Servicios Médicos Integrales del Norte S.A.S. I.P.).

La denuncia penal presentada por Morillo Rodríguez ante la Fiscalía incluye los delitos de lesiones personales agravadas, fraude a resolución judicial, prevaricato por acción y violación de domicilio.

El denunciante manifestó además su temor por la seguridad personal tras el incidente, subrayando que el propio Avendaño Camacho encabezó el procedimiento, algo que calificó como un comportamiento inusual para un funcionario de ese rango.

Morillo también afirmó haber tenido conocimiento de que, pese al amparo judicial vigente, el director regional de la SAE se presentó en dos ocasiones adicionales frente a las bodegas, donde grabó videos del lugar.