El Sena ofrece empleo para colombianos en España: ofrecen salarios de hasta $18 millones

Los interesados deben cumplir una serie de requisitos para hacer posible el sueño de ejercer su carrera profesional en otro país - crédito Composición con Freepik

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) publicó una nueva convocatoria laboral que puede representar un cambio en la carrera de algunos profesionales en Colombia.

El anuncio, disponible a través de la Agencia Pública de Empleo (APE), busca cubrir una demanda específica en Santa Cruz de Tenerife, España.

La oportunidad laboral que estará abierta hasta el 25 de octubre de 2025, ofrece condiciones de trabajo estables y competitivas con garantías legales que pueden llevar a los postulantes a adquirir la ciudadanía.

Los postulantes seleccionados accederán a contratos indefinidos con jornada completa y turnos rotativos, y el salario mensual ofertado puede ascender a 18 millones de pesos colombianos.

La oferta está dirigida exclusivamente a médicos que cuenten con el título de Licenciado en Medicina y la homologación profesional vigente para ejercer en España.

El reclutamiento está orientado al perfil de médico de urgencias, y dentro de los requisitos figura la acreditación de dos años de experiencia en servicios de nivel 3 y 4. También se valorará la trayectoria en cuidados intensivos.

Las funciones asignadas incluyen:

La asesoría a pacientes en prevención y cuidado.

Realización de exámenes médicos.

Interpretación de pruebas diagnósticas.

Coordinación con otros especialistas.

Valoraciones clínicas en diferentes áreas médicas.

Manejo de exámenes como TAC, radiografías y electrocardiogramas.

Tratar patologías en áreas como cardiología, neurología, traumatología y cuidados intensivos.

El proceso de aplicación se gestiona en línea por medio del portal de la Agencia Pública de Empleo, por lo que es necesario registrar la hoja de vida, buscar entre las vacantes internacionales la oferta correspondiente a Santa Cruz de Tenerife y seguir las instrucciones de postulación que provee el sistema.

Actualmente, el portal del Sena registra más de 43 mil ofertas laborales en diferentes departamentos de Colombia y 12 vacantes en España, todas dirigidas a médicos interesados en adquirir experiencia profesional en un entorno hispanohablante, lo que elimina la exigencia de un segundo idioma.

La convocatoria se presenta como una alternativa para quienes desean ejercer fuera del país y responde a la demanda internacional de personal médico calificado.

El Sena, entidad adscrita al Ministerio de Educación, mantiene así su política de facilitar la movilidad laboral y el desarrollo profesional, al tiempo que fortalece la formación técnica y tecnológica dentro y fuera de Colombia, por eso, las oportunidades en el extranjero están abiertas todo el año.