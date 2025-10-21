El abogado Iván Cancino criticó a Iván Cepeda después de que Álvaro Uribe fuera absuelto: “No se les olvide a la hora de votar”

El abogado Iván Cancino criticó al senador Cepeda luego de que el Tribunal Superior de Bogotá anulara la condena contra Uribe por falta de pruebas, instando a los votantes a recordar el caso en elecciones - crédito Colprensa

El Tribunal Superior de Bogotá anuló este martes 21 de octubre la sentencia que responsabilizaba al exmandatario Álvaro Uribe Vélez por soborno en el ámbito penal, dentro de la investigación asociada al exparamilitar Carlos Enrique Vélez Ramírez, y por fraude procesal.

La resolución se basó en la insuficiencia de elementos demostrativos que situaran a Uribe como instigador del ilícito y en la carencia de intención dolosa, puntualizaron los magistrados.

Uno de los argumentos centrales del fallo fue la ausencia de pruebas concluyentes para sustentar la acusación.

Tras conocerse la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, el abogado Iván Cancino criticó públicamente al senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, quien es reconocido como víctima en el proceso contra el expresidente, a través de su cuenta de X, donde expresó: “No se les olvide a la hora de votar”.

Cancino responsabilizó a Cepeda de intentar encarcelar al exmandatario. Por eso, en su publicación en X, instó a los ciudadanos a recordar dicho episodio en las próximas elecciones, resaltando el papel de Uribe en la política colombiana.

“No se les Olvide a la hora de Votar que @IvanCepedaCast fue el hombre que quiso encarcelar al hombre político, que tanto ha hecho por Colombia @AlvaroUribeVel”, aseveró el abogado en un mensaje en su cuenta de la red social X.

No solo Iván Cancino expresó su descontento tras la absolución de Álvaro Uribe. El concejal de Bogotá Daniel Briceño, miembro del Centro Democrático —colectividad liderada por Uribe—, también lanzó una crítica hacia Iván Cepeda, recordando que varios sectores habían propuesto su posible candidatura luego del fallo en primera instancia contra el expresidente. Briceño cuestionó el futuro político de Cepeda y afirmó: “Iván Cepeda se quedó sin plan de gobierno”.

El mensaje publicado por Iván Cancino recibió respuesta del influencer y candidato al Congreso conocido como Me dicen Wally, quien cuestionó la interpretación del abogado acerca del proceso judicial entre Álvaro Uribe e Iván Cepeda. Wally dijo que fue el propio Uribe quien inició acciones legales contra Cepeda y explicó que la Corte Suprema determinó archivar la denuncia del expresidente, abriendo en cambio una investigación en su contra.

El candidato al Congreso subrayó que, en las próximas elecciones, la ciudadanía deberá tener presente quién actuó defendiendo la verdad y quién buscó utilizar el sistema judicial para sus propios intereses.

“Cancino, revise bien el expediente antes de tuitear. Fue Uribe quien denunció a Cepeda, chillando por haberlo mencionado en un debate de control político. Y la Corte no solo archivó esa denuncia, sino que abrió proceso contra Uribe. Así que sí, a la hora de votar lo recordaremos: a @IvanCepedaCast, por no dejarse intimidar por el poder, y a Uribe, por intentar usar la justicia como arma política. A la hora de votar no olvidaremos quién persiguió la verdad y quién quiso torcerla”, escribió en su mensaje de su cuenta de la red social X el creador de contenido.

En lo relativo al fallo en segunda instancia, la determinación del Tribunal Superior de Bogotá implicó rechazar las peticiones de nulidad, modificar algunos apartados de la sentencia inicial para eliminar las pruebas obtenidas a través de escuchas telefónicas y declarar exento de responsabilidad a Álvaro Uribe Vélez por los cargos de soborno en procedimiento penal y fraude procesal. La sala también aclaró que está habilitada la vía del recurso extraordinario de casación.

De acuerdo con lo resuelto por el tribunal, la Fiscalía no consiguió acreditar la responsabilidad de Álvaro Uribe en los cinco episodios que motivaron la investigación, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la sede central dirigida actualmente por Luz Adriana Camargo. Los magistrados consideraron que la jueza Sandra Heredia, encargada de dictar la sentencia inicial, incurrió en diversas fallas al analizar los elementos probatorios y no realizó una revisión adecuada de las evidencias del caso.