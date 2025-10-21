Iván Cepeda anunció recurso de casación ante la Corte Suprema contra fallo sobre Álvaro Uribe

El senador Iván Cepeda anuncia recurso de casación ante la Corte Suprema en el caso contra Álvaro Uribe Vélez - crédito Colprensa

Apenas culminada la exposición de la decisión judicial y la lectura del voto disidente de la magistrada Oviedo, el senador Iván Cepeda Castro comunicó que presentará declaraciones públicas acompañado por la bancada de víctimas involucradas en el proceso de absolución a Álvaro Uribe Vélez por el Tribunal Superior de Bogotá

A través de sus redes sociales, el congresista enfatizó la estrategia jurídica que emprenderán tras el fallo. “Desde ya, informo que interpondremos, ante la Corte Suprema de Justicia, recurso de casación”, afirmó Cepeda Castro en su cuenta de X.

En la audiencia virtual celebrada en la mañana del martes 21 de octubre por el Tribunal Superior de Bogotá, los magistrados resolvieron revocar la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta anteriormente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, absolviéndolo de todos los cargos relacionados con el proceso por soborno a testigos y fraude procesal.

La decisión responde a graves deficiencias detectadas en la sentencia de primera instancia, particularmente en el análisis y valoración de las pruebas presentadas durante el juicio.

La bancada de víctimas prepara nuevas acciones tras la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y el voto disidente de la magistrada Oviedo - crédito @IvanCepedaCast/X

El fallo de segunda instancia fue suscrito por los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto. La decisión eximió al líder del Centro Democrático de los cargos originalmente imputados.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “¿Y ahora si va a presentar propuestas para su candidatura presidencial, ya que se le cayó la bandera de campaña de que había metido preso a Uribe?“; ”Despídase de la candidatura que armaron con una sentencia de primera instancia como instrumento. Lo peor será que va a perder con Pinturita”; “Se quedó sin show en su campaña Política. ¡Ya que propuestas no tenía solo se iba a reflejar en el Presidente Uribe”; “Muy bien senador, ante tanta incoherencia jurídica toca ir a la Corte Suprema de Justicia y además como se está cumpliendo con un proceso de impunidad por los jueces, es momento de ir preparando un proceso ante la Corte Interamericana por vulneración de derechos a las víctimas!”: fueron algunos de los mensajes.

Otra repercusión judicial del reciente fallo relacionado con el expresidente Álvaro Uribe ha impulsado nuevas acciones legales por parte de las víctimas del caso. A pesar de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que absolvió a Uribe de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal relacionados con los testimonios de Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés, la defensa de los afectados no da por cerrado el proceso.

Miguel Ángel del Río confirmó que irán a casación en la Corte Suprema de Justicia - crédito @migueldelrioabg/X

El abogado Miguel Ángel del Río, representante legal de las víctimas y de Deyanira Gómez, expresó en su cuenta de X que interpondrán un recurso de casación, trasladando ahora el caso ante la Corte Suprema de Justicia. Del Río enfatizó la continuidad del litigio judicial al manifestar: “Nos vamos a casación. Esta batalla no ha terminado”.

¿Qué es el recurso de casación?

El proceso de casación en Colombia funciona como un mecanismo extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia revise sentencias dictadas por tribunales superiores en segunda instancia. Según datos suministrados por la Corte Suprema de Justicia, la finalidad de este recurso reside en unificar la jurisprudencia, corregir eventuales errores judiciales y asegurar una correcta interpretación del derecho en el territorio nacional.

A diferencia de una instancia adicional, la casación no implica reabrir la totalidad del proceso, sino que se concentra en examinar posibles errores de derecho, violaciones del debido proceso o interpretaciones legales divergentes realizadas por los jueces de instancia, según precisa la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia indica que las causales para admitir el recurso están establecidas en la ley - crédito Luisa González/REUTERS

Para solicitar la casación, la parte inconforme debe demostrar que la decisión judicial cuestionada incurre en errores sustanciales que inciden en el sentido del fallo. Las causas para admitir este recurso –detalla la Corte– se encuentran expresamente reguladas en la ley, correspondiendo a la propia Corte decidir si lo admite y, en su caso, si lo resuelve modificando, revocando o anulando la sentencia recurrida.

La función central de la casación es “garantizar la coherencia y supremacía de la interpretación legal en Colombia”, conforme reafirma la Corte Suprema de Justicia, que subraya el carácter vinculante de sus decisiones en todos los niveles judiciales del país.