Abogado de las víctimas confirmó que apelará el fallo que absolvió a Álvaro Uribe en el caso de soborno y fraude procesal: “Esta batalla no ha terminado”

El abogado Miguel Ángel del Río, representante de las víctimas en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe, se refirió al fallo en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá.

En este fallo, los magistrados (Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto) absolvieron al líder del partido Centro Democrático del cargo soborno en actuación penal en los casos de Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés.

Asimismo, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Uribe del delito de fraude procesal.

En su cuenta de X, el abogado Miguel Ángel del Río aseguró que apelarán el fallo en segunda instancia, es decir, que el caso pasará a casación en la Corte Suprema de Justicia.

“Nos vamos a casación. Esta batalla no ha terminado”, afirmó el abogado de Deyanira Gómez, expareja de Juan Guillermo Monsalve.