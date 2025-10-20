Colombia

“Yo no soy bruta”, revelan frase que dijo Yina Calderón a su entrenador tras abandonar la pelea con Andrea Valdiri

Un video viral muestra el momento en que Calderón comunicó al entrenador su decisión de dejar el combate

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

La famosa conversó con su entrenador y le entregó detalles de su decisión de retirarse - crédito ferxxaatv / TikTok

La noche del 18 de octubre de 2025, la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters 4, que era una de las más esperadas del evento terminó con un desenlace inesperado, teniendo en cuenta que pasaron tan solo unos segundos antes de que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia decidiera abandonar el ring.

Esta situación fue ampliamente difundida a través de las redes sociales y generó un intenso debate entre los seguidores del evento organizado por Westcol, que se mostró muy molesto contra la empresaria de fajas por bajarse del cuadrilátero sin dar la pelea.

El popular creador de contenido lanzó críticas a la famosa tan solo minutos después de su acto: “Cuando hay una persona sin valores, sin honor y sin respeto, no se puede hacer nada. Esa mujer queda vetada. Valdiri, te mereces una buena pelea, una buena contrincante, un buen rival. Te pido perdón, pero no controlamos los actos de mujeres tan asquerosas que no representan a Colombia. Un ruido para que Yina Calderón se vaya para la puta mierda”.

Westcol no dudó en criticar a Yina Calderón por retirarse de la pelea - crédito @westcol/IG y captura de pantalla Canal RCN

El combate, que comenzó cerca de las 11:00 p. m., contaba con alrededor de 4 millones de espectadores en las plataformas de streaming tanto a nivel local como internacional. Sin embargo, desde el inicio, Andrea Valdiri mostró mayor destreza y rapidez en el intercambio inicial de golpes.

Ante esta situación, Yina Calderón optó por retirarse, sin tener en cuenta las solicitudes del público que exigía una pelea y de los organizadores que le pedían que reconsiderara su decisión. La reacción de los asistentes fue inmediata y el ambiente en el recinto de eventos se tornó tenso, lo que obligó a que la empresaria abandonara el escenario escoltada por el equipo de seguridad.

La pelea estelar de 'Stream Fighters 4' entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en el Coliseo Medplus duró apenas unos segundos, lo que aguantó la huilense antes de quitarse los guantes y retirarse - crédito @stream_fighters/Instagram

Las palabras de Yina a su entrenador

Un video que circula en redes sociales demostró qué ocurrió en el momento previo a la retirada de Yina Calderón. En las imágenes, se observa a la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia dialogando con su entrenador antes de comunicar oficialmente su decisión al juez.

Según el registro audiovisual, Calderón expresó: “Hágame caso, me va a noquear y no le voy a dar el gusto. Me voy a ir de aquí, yo no soy bruta”. Esta declaración, captada en el ring, fue interpretada por muchos como la explicación sobre la decisión que tomó.

La pelea entre las famosas era uno de los eventos más esperados a través de las redes sociales - crédito @stream_fighters/ Instagram

Cabe recordar que, al día siguiente de la pelea, Yina Calderón utilizó su cuenta de Instagram para referirse a lo ocurrido en Stream Fighters 4. En una historia publicada en la red social, la creadora de contenido afirmó: “Quedaste con tu cinturón y yo con toda la atención. Yo no vivo del boxeo, yo vivo del show”.

Con estas palabras, la polémica creadora de contenido reiteró que su interés principal nunca estuvo relacionado con ganar la pelea, sino en el espectáculo que generó a su alrededor.

Yina Calderón le envió una indirecta a Andrea Valdiri tras las reacciones en redes sobre su abandono en la pelea - crédito @yinacalderontv/IG

A su vez, Andrea Valdiri se disculpó con el público en varias ocasiones, teniendo en cuenta que no pudo brindarles el show que esperaban: “En la vida hay que tener coherencia. Hablar detrás de una pantalla es muy fácil, ¿pero asumir la responsabilidad? No le llamen inteligencia a la mediocridad. Gracias Colombia, no ganamos un cinturón, nos ganamos el respeto“.

Asimismo, en el post en el que compartió el video viral de la conversación de Yina y su entrenador también agregó la siguiente frase: “Me va a noquear y no le voy a dar el gusto’, las palabras de ga- Yina”, recordando el sobrenombre que le pusieron a su contrincante al ver que no peleó.

Las llamativas publicaciones de Sofía

María José Pizarro reiteró que

Exasesor de Donald Trump aconsejó

Golpe contra los AK47 en

Top 10 Netflix Colombia: "Nadie
Judicializan a un hombre que

Top 10 Netflix Colombia: "Nadie

Dayro Moreno salió al paso

