Voraz incendio consumió la bodega de un centro educativo en Bogotá

Las autoridades trabajan por esclarecer la situación - crédito @BomberosBogota / X

Una densa columna de humo sorprendió a los transeúntes y residentes de Bogotá durante la tarde del lunes 20 de octubre de 2025. El incendio ocurrió específicamente en la Avenida El Dorado con Carrera 69, en la localidad de Engativá, después de que las llamas tomaran fuerza y generaran afectaciones al interior de las instalaciones del Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco.

La comunidad temerosa no dudó en comunicarse con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que se movilizó rápidamente hasta el sector. Los uniformados lograron controlar las llamas para evitar pérdidas humanas y peores consecuencias en la estructura.

Las primeras imágenes y videos difundidos a través de las redes sociales mostraron la intensidad del fuego, que consumió parte de la edificación y generó alarma entre los vecinos del sector.

“Controlamos un incendio estructural en una bodega, al interior del Instituto Don Bosco, en la Calle 26 con Carrera 69. No se reportan personas lesionadas”, de acuerdo con lo confirmado por las autoridades a través de sus canales de comunicación oficiales, reiterando que la rápida intervención permitió sofocar el siniestro sin que se registraran víctimas.

Las llamas y una densa columna de humo causaron alarma en Engativá, mientras los bomberos lograron sofocar el incendio - crédito @BomberosBogota / X

Sobre las 4:46 p. m., el Cuerpo de Bomberos emitió un comunicado en el que explicó lo sucedido: “La estación Puente Aranda fue activada para la atención de un incendio en las instalaciones del centro Don Bosco”.

Cabe mencionar que las autoridades trabajan para encontrar el origen de la situación que “requirió que se atendiera también con la estación de Fontibón, la estación de Ferias, el equipo de materiales peligrosos, el equipo de investigación de incendios y el oficial de inspección. De esta manera pudimos controlarlo de manera muy rápida y así evitar que se expusieran otras edificaciones”.

El incendio, cuyas causas aún no han sido determinadas, se originó en una de las bodegas del instituto, según la información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos de Bogotá.

Asimismo, se aclaró que la emergencia fue reportada por residentes de la zona, que alertaron a las autoridades tras observar la fuerte nube de humo que invadió el sector y, al acercarse, se percataron de las llamas que salían del interior de la institución educativa.

Un incendio de gran magnitud consumió parte de una bodega en el Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco - crédito @BomberosBogota / X

Las imágenes compartidas por los bomberos evidenciaron la gravedad de la situación, con una nube de humo que opacó la visibilidad en el área y generó preocupación entre la comunidad. A pesar del impacto visual y los daños materiales ocasionados, las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas y que la situación fue controlada exitosamente.

Por el momento, el balance oficial indica que el incendio dejó únicamente pérdidas materiales en el Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el origen del fuego.

Una emergencia movilizó a los bomberos tras un fuerte incendio en una bodega del centro educativo - crédito @BomberosBogota / X

Estudiantes y trabajadores del plantel fueron evacuados

De acuerdo con la información disponible sobre el incendio que se presentó en el concurrido sector de Bogotá, las llamas se desataron en el momento en el que los estudiantes aún estaban presentes en el centro educativo, por lo que el cuerpo administrativo del plantel se apresuró a evacuar a los menores de edad, así como a los trabajadores del lugar mientras que los bomberos acudían al sector para atender la situación, garantizando así la seguridad de aquellos que se encontraban en el lugar.

Durante la jornada también se desató otra emergencia similar en el cuarto piso de una vivienda, en la Calle 47 con Carrera 3, por lo que los uniformados del sector también tuvieron que desplazarse rápidamente para acabar con las llamas. Afortunadamente, la rápida acción evitó una peor tragedia, puesto que se logró controlar el incendio estructural y no se reportaron personas lesionadas.