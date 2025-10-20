Se agravó la crisis entre Colombia y Estados Unidos: Donald Trump acusó a Gustavo Petro de ser un “lunático con muchos problemas mentales”

Tal parece que las ayudas provenientes desde suelo norteamericano se suspenderán tras la crisis en la relación entre ambos mandatarios - crédito AmCham Colombia - REUTERS - Cancillería de Colombia

Es oficial: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arreció en la noche del domingo 19 de octubre sus duros señalamientos contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al que señaló de estar “fuera de control”. Lo hizo a bordo del avión Air Force One, en el que tuvo un breve diálogo con los periodistas, a los que también les adelantó que se vendrían nuevas medidas contra el país, por su poca cooperación en la lucha antidrogas.

“Solía ​​quejarme cuando tenían un presidente muy amable, pero no lo hacía, era pura palabrería. Colombia es una máquina de fabricar drogas, y no vamos a ser parte de eso. Así que vamos a dejar de darles todo el dinero que les estamos dando. No tiene nada que ver con que dejen de producir drogas. Y si miras los campos, están llenos de drogas, las refinan, producen enormes cantidades de cocaína y la envían a todo el mundo", dijo.

En ese sentido, afirmó que “Colombia está fuera de control. Y ahora tienen al peor presidente que han tenido. Es un lunático con muchos problemas mentales”, agregó Trump, que advirtió que quitará toda la ayuda que su Gobierno está enviando, año a año, para que se lleven a cabo una clase de programas de cooperación que, por lo visto, quedarán desfinanciados a partir de la fecha.

En desarrollo...