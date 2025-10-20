Colombia

Petro respondió a la dura carta de Álvaro Uribe y Andrés Pastrana: “Dos expresidentes de los que se tienen sospechas...”

En un fuerte mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República le salió al paso a la petición de los exmandatarios, que le pidieron que aclare su relación con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo que sería el ‘Pacto de La Picota’

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

El presidente Gustavo Petro es blanco de críticas de la oposición por la crisis en las relaciones bilaterales con Estados Unidos - crédito Yves Herman/REUTERS

La controversia que causó el lunes 20 de octubre de 2025 la publicación de una carta conjunta de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, en la que exigieron al actual mandatario, Gustavo Petro, que esclarezca su relación con el dictador venezolano, Nicolás Maduro, y el denominado ‘Pacto de La Picota’, tiene un nuevo capítulo tras la dura respuesta del primer mandatario frente a estos señalamientos.

En efecto, Petro recurrió a sus redes sociales para rechazar la legitimidad de la solicitud, y apuntó contra Uribe Vélez y sus líos judiciales. En específico, por la condena de 12 años por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, que podría confirmarse o desestimarse en segunda instancia, cuando el martes 21 de octubre el Tribunal Superior de Bogotá dé a conocer su fallo frente a este complejo expediente.

“Por respeto a la juez y a la justicia de Colombia esta carta no debe ser contestada, por dos expresidentes del que se tienen sospechas de vínculos con uno de los negocios más grandes de Colombia, y dos: porque uno ha sido condenado y paga condena por la justicia”, escribió Petro en su mensaje, haciendo una mención a la jueza Sandra Heredia, que fue la que determinó la culpabilidad de Uribe en primera instancia.

Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro protagonizó una dura respuesta contra los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana - crédito @petrogustavo/X

¿Qué decía la carta de Álvaro Uribe y Andrés Pastrana contra Gustavo Petro?

La misiva de los exmandatarios se fundamentó en recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que, según los firmantes, “ha sindicado al presidente Gustavo Petro de ser ‘líder de las drogas ilícitas que de manera decidida estimula la producción masiva de drogas en campos grandes y pequeños…’ y señala al narcotráfico como ‘el negocio más grande de Colombia’”.

En su pronunciamiento, los exjefes de Estado afirmaron lo que sería su “profunda preocupación” frente a la situación que se registra por cuenta de lo que sería el mal enfoque de la política exterior del actual Gobierno; haciendo énfasis no solo en los dos asuntos anteriormente descritos, sino en el fracaso de los procesos de negociación, como parte de la política de Paz Total con las estructuras armadas ilegales.

Declaración conjunta de los expresidentes Andrés pastrana y Álvaro Uribe hacia el mandatario Gustavo Petro - crédito @AndresPastrana_/X

“Con sentido patriótico y profunda preocupación, los expresidentes de Colombia abajo firmantes demandamos del señor presidente Petro la definición clara de su relación con la jefe del cartel de los Soles, Nicolás Maduro Moros, así como una explicación del llamado Pacto de La Picota y la consecuencia nociva de conceder representación democrática llamada Paz Total", reclamaron los exmandatarios.

En ese orden de ideas, también se habló de cómo, según los exmandatarios, esas personas sindicadas gozarían de un estatus político inexistente. Y también incluyó un llamado a las autoridades para que actúen con “serenidad, prudencia y sentido nacional, por encima del egoismo”, en el manejo de una crisis que pone en riesgo la seguridad, el bienestar del pueblo y sectores claves de la economía colombiana.

Desde el Air Force One, el presidente norteamericano fue radical en sus señalamientos contra el primer mandatario colombiano, al que encasilló en fuertes calificativos por su falta de cooperación en la lucha antidrogas - crédito suministrado a Infobae

La misiva de los expresidentes se conoció luego de las duras afirmaciones de Trump, que tanto en la red Truth Social como en declaraciones a los medios, lanzó duros calificativos hacia Petro, al que incluso catalogó como el “líder del narcotráfico” en Colombia, por lo que sería su laxitud en la lucha contra las organizaciones criminales que exportan cocaína hacia territorio norteamericano.

Colombia está fuera de control. Y ahora tienen al peor presidente que han tenido. Es un lunático con muchos problemas mentales”, agregó Trump, que señaló que quitará toda la ayuda que su Gobierno está girando para que se lleven a cabo una clase de programas de cooperación que, por lo visto, quedarán desfinanciados a partir de la fecha; en un duro golpe para el Ejecutivo colombiano.

