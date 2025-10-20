Joven quedó en estado crítico tras recibir una descarga eléctrica: vecinos culpan a la empresa de energía

El ciudadano recibió una descarga eléctrica que lo dejó con heridas de gravedad - crédito Mohammed Salem/Reuters

La vida de Camilo Villa, un tatuador originario de Medellín, está en riesgo tras haber recibido una descarga eléctrica de un cable de alta tensión caído en Palomino, corregimiento del municipio de Dibulla en La Guajira. El hecho causó indignación en la comunidad local, que responsabilizó directamente a la empresa Air-e por lo que consideran una negligencia evitable.

De acuerdo con reportes del medio Alerta Caribe, el accidente ocurrió cuando un cable de alta tensión, que según los habitantes de Palomino presentaba un deterioro evidente, se desprendió de un poste y alcanzó al joven, provocándole quemaduras de extrema gravedad en diferentes partes de su cuerpo.

Debido a la gravedad de la situación, el tatuador permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Clinivida IPS de Riohacha, donde su estado es crítico y su pronóstico reservado.

Habitantes denuncian que la empresa ignoró reportes sobre el mal estado del cable, mientras que Air-e contradice la versión - crédito Colprensa

Según los testimonios recogidos en la zona, el mal estado del cable había sido reportado a Air-e más de 24 horas antes del suceso, sin que la empresa hubiera tomado medidas para solucionar el problema. Sin embargo, la compañía tiene una versión diferente y afirmó que no recibió ningún aviso previo sobre la situación del tendido eléctrico antes del accidente.

En medio del dolor por lo ocurrido, la familia de Camilo Villa denunció públicamente lo que consideran una omisión grave por parte de la empresa. Andrea Villa, hermana de la víctima, expresó su indignación con la siguiente declaración que fue citada por el medio local: “Esto no fue un accidente, fue una tragedia anunciada. La empresa fue advertida y no hizo nada, y ahora mi hermano está debatiéndose entre la vida y la muerte”, según declaraciones publicadas en Alerta Caribe.

El malestar no se limita al entorno familiar, pues ante los hechos también se pronunció Teodoro Bermúdez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Palomino, que manifestó su preocupación por la calidad del servicio eléctrico en la región y recordó que este tipo de situaciones no son aisladas.

De acuerdo con sus palabras: “Con este servicio tan pésimo que tiene la empresa, yo me ratifico en la idea de hacerle un paro. Aquí, en la Sierrita, hace dos años, un funcionario de la misma empresa murió carbonizado. Estos casos ameritan medidas drásticas”. Bermúdez también solicitó que se inicien investigaciones tanto penales como civiles para esclarecer responsabilidades.

Familiares y líderes locales exigen investigaciones y cuestionan la gestión de la empresa Air-e - crédito Daniel Marenco/ EFE

Frente a la presión social y las denuncias, Air-e Intervenida emitió un comunicado en el que lamentó lo sucedido y explicó que, tras realizar verificaciones internas, no se encontró reporte previo al hecho.

La empresa detalló que “El accidente ocurrió tras el contacto con una línea de media tensión caída, producto de las fuertes lluvias registradas horas antes. Una vez se tuvo conocimiento de este hecho, la empresa activó de inmediato el protocolo de atención y dispuso de personal especializado para apoyar las labores en el sitio”, indicó el comunicado oficial.

Además, Air-e aseguró que está colaborando con las autoridades en la investigación y que brinda acompañamiento a los familiares de Camilo Villa: “La compañía, además, colabora con las autoridades competentes en el proceso de investigación para esclarecer los hechos. De igual forma, a través del área de Gestión Comunitaria y Desarrollo Territorial, brinda acompañamiento a los familiares del ciudadano afectado”.

La empresa emitió un comunicado oficial contradiciendo la versión de la ciudadanía - crédito Air-e / Facebook

Debido a esta situación, Air-e hizo una serie de recomendaciones a la ciudadanía: “La empresa de servicios públicos reitera el llamado a la comunidad para reportar de inmediato cualquier daño o cable caído a través de los canales oficiales y, de esta manera, evitar acercarse o manipular redes eléctricas en el suelo, priorizando siempre la seguridad personal”.