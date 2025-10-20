Colombia

Joven quedó en estado crítico tras recibir una descarga eléctrica: vecinos culpan a la empresa de energía

La comunidad acusó a Air-e de negligencia, por lo que piden investigaciones sobre el incidente

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
El ciudadano recibió una descarga
El ciudadano recibió una descarga eléctrica que lo dejó con heridas de gravedad - crédito Mohammed Salem/Reuters

La vida de Camilo Villa, un tatuador originario de Medellín, está en riesgo tras haber recibido una descarga eléctrica de un cable de alta tensión caído en Palomino, corregimiento del municipio de Dibulla en La Guajira. El hecho causó indignación en la comunidad local, que responsabilizó directamente a la empresa Air-e por lo que consideran una negligencia evitable.

De acuerdo con reportes del medio Alerta Caribe, el accidente ocurrió cuando un cable de alta tensión, que según los habitantes de Palomino presentaba un deterioro evidente, se desprendió de un poste y alcanzó al joven, provocándole quemaduras de extrema gravedad en diferentes partes de su cuerpo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Debido a la gravedad de la situación, el tatuador permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Clinivida IPS de Riohacha, donde su estado es crítico y su pronóstico reservado.

Habitantes denuncian que la empresa
Habitantes denuncian que la empresa ignoró reportes sobre el mal estado del cable, mientras que Air-e contradice la versión - crédito Colprensa

Según los testimonios recogidos en la zona, el mal estado del cable había sido reportado a Air-e más de 24 horas antes del suceso, sin que la empresa hubiera tomado medidas para solucionar el problema. Sin embargo, la compañía tiene una versión diferente y afirmó que no recibió ningún aviso previo sobre la situación del tendido eléctrico antes del accidente.

En medio del dolor por lo ocurrido, la familia de Camilo Villa denunció públicamente lo que consideran una omisión grave por parte de la empresa. Andrea Villa, hermana de la víctima, expresó su indignación con la siguiente declaración que fue citada por el medio local: “Esto no fue un accidente, fue una tragedia anunciada. La empresa fue advertida y no hizo nada, y ahora mi hermano está debatiéndose entre la vida y la muerte”, según declaraciones publicadas en Alerta Caribe.

El malestar no se limita al entorno familiar, pues ante los hechos también se pronunció Teodoro Bermúdez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Palomino, que manifestó su preocupación por la calidad del servicio eléctrico en la región y recordó que este tipo de situaciones no son aisladas.

De acuerdo con sus palabras: “Con este servicio tan pésimo que tiene la empresa, yo me ratifico en la idea de hacerle un paro. Aquí, en la Sierrita, hace dos años, un funcionario de la misma empresa murió carbonizado. Estos casos ameritan medidas drásticas”. Bermúdez también solicitó que se inicien investigaciones tanto penales como civiles para esclarecer responsabilidades.

Familiares y líderes locales exigen
Familiares y líderes locales exigen investigaciones y cuestionan la gestión de la empresa Air-e - crédito Daniel Marenco/ EFE

Frente a la presión social y las denuncias, Air-e Intervenida emitió un comunicado en el que lamentó lo sucedido y explicó que, tras realizar verificaciones internas, no se encontró reporte previo al hecho.

La empresa detalló que “El accidente ocurrió tras el contacto con una línea de media tensión caída, producto de las fuertes lluvias registradas horas antes. Una vez se tuvo conocimiento de este hecho, la empresa activó de inmediato el protocolo de atención y dispuso de personal especializado para apoyar las labores en el sitio”, indicó el comunicado oficial.

Además, Air-e aseguró que está colaborando con las autoridades en la investigación y que brinda acompañamiento a los familiares de Camilo Villa: “La compañía, además, colabora con las autoridades competentes en el proceso de investigación para esclarecer los hechos. De igual forma, a través del área de Gestión Comunitaria y Desarrollo Territorial, brinda acompañamiento a los familiares del ciudadano afectado”.

La empresa emitió un comunicado
La empresa emitió un comunicado oficial contradiciendo la versión de la ciudadanía - crédito Air-e / Facebook

Debido a esta situación, Air-e hizo una serie de recomendaciones a la ciudadanía: “La empresa de servicios públicos reitera el llamado a la comunidad para reportar de inmediato cualquier daño o cable caído a través de los canales oficiales y, de esta manera, evitar acercarse o manipular redes eléctricas en el suelo, priorizando siempre la seguridad personal”.

Temas Relacionados

Camilo VillaDibullaLa GuajiraPalominoAir-eDescarga eléctricaElectrocutadoColombia-Noticias

Más Noticias

Gobierno Petro admitió que le falta plata para sacar adelante la reforma a la salud: cuál es la única solución que tiene

El respaldo fiscal al ambicioso proyecto de ley está condicionado a ingresos adicionales, mientras el análisis de millones de registros y la validación de costos siguen en proceso, lo que genera preocupación en el Congreso de la República

Gobierno Petro admitió que le

Lina Garrido y Katherine Miranda describieron, en detalle, la crisis en la relación entre Gustavo Petro y Donald Trump: “Los tiene acorralados”

Las representantes a la Cámara de la oposición dedicaron fuertes mensajes contra el presidente de la República, a raíz de lo dicho por el mandatario norteamericano, que lo denominó como el “líder del narcotráfico” en Colombia, por lo que sería el fracaso de su estrategia antidrogas

Lina Garrido y Katherine Miranda

Ciclista murió tras ser arrollado por un tren en el norte de Bogotá

El hecho ocasionó graves problemas de movilidad y un despliegue de autoridades en la zona

Ciclista murió tras ser arrollado

Un participante de la carrera Allianz 15K murió a tres kilómetros para la meta

De acuerdo con los organizadores del evento, se siguieron los respectivos protocolos para atender la emergencia

Un participante de la carrera

Ministerio de Transporte anunció alivio para transportadores en Boyacá: suspende cobro de peaje en San Luis de Gaceno

La medida, resultado de la calamidad pública y la solicitud de autoridades locales, busca aliviar el impacto económico y social en comunidades afectadas por lluvias intensas y daños en la vía principal

Ministerio de Transporte anunció alivio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El audio con el que

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

Videos: tensión en Tibú por patrullaje del ELN y disparos al aire tras la presencia del Ejército en la zona

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

ENTRETENIMIENTO

Ranking Netflix en Colombia: estas

Ranking Netflix en Colombia: estas son las películas preferidas del momento

Tatiana Rentería reveló detalles de la infidelidad que ocasionó su ruptura con Diego Trujillo

K-pop iTunes Colombia: “Golden” de HUNTR/X domina el ranking de las 10 canciones más populares hoy

Melissa Gate no perdonó a Yina Calderón tras su actuación en el ring de ‘Stream Fighters 4′, con viejo video: “Hay que destruirlas sin piedad”

Bella Hadid tuvo gesto con Karol G tras recibir críticas por silenciarla: “Lo hizo por presión social”

Deportes

Futbolista colombiano se vio inmerso

Futbolista colombiano se vio inmerso en batalla campal en el fútbol boliviano: hasta la policía tuvo que intervenir

Se registraron fuertes riñas y peleas en medio del clásico entre Cali y América: fue necesaria la presencia de la policía

Colombia comenzó con pie izquierdo en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA: fue vapuleada 4-0 por España

Críticas contra Luis Díaz por no hablar con medios colombianos tras la victoria del Bayern al Dortmund: “Así quedamos”

Entrenador del Deportivo Pasto criticó el arbitraje e insinuó favorecimientos a Atlético Nacional: “Le pitan penales fijos por partido”