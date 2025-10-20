Davivienda también reportó problemas en sus servicios por falla global de AWS, el sistema en la nuve de Amazon

Bancos como Bancolombia, Nequi, Davivienda y Daviplata sufren fallos por problemas en AWS - crédito Colprensa

Problemas en los servicios digitales de las principales entidades bancarias del país, entre ellas Bancolombia, Nequi, Davivienda y Daviplata, generaron inquietud entre miles de usuarios durante la mañana del lunes 20 de octubre, cuando reportaron dificultades al intentar realizar trámites financieros en línea, debido a un incidente tecnológico.

El incremento de quejas, que inició cerca de las 8:00 a. m., coincidió con reportes generalizados sobre fallos en Amazon Web Services (AWS), plataforma de servicios en la nube utilizada por múltiples aplicaciones y empresas tanto en Colombia como a nivel global.

Según información confirmada por Amazon, se detectaron errores de API y problemas de conectividad en la región US-EAST-1, lo que derivó en interrupciones tanto para usuarios individuales como para compañías que dependen de estos servicios.

La compañía indicó que continúan investigando la causa raíz de las dificultades registradas en la conectividad de red, las cuales afectan servicios de AWS como DynamoDB, SQS y Amazon Connect. Desde la empresa señalaron: “Estamos trabajando para identificar y resolver los problemas de conectividad en nuestros servicios”, asegurando que el análisis técnico sigue en curso.

La interrupción global de AWS afecta a miles de usuarios y empresas en el país - crédito Bancolombia

Por su parte, usuarios en distintas partes del país señalaron, a través de redes sociales y canales de atención de las entidades bancarias, que la imposibilidad de acceder a sus cuentas o ejecutar operaciones esenciales coincidió con los incidentes reportados en AWS.

Entre las aplicaciones más afectadas se encuentran plataformas de envío y recepción de dinero digital, consultas de saldo y operaciones con tarjetas.

Davivienda, Bancolombia y Nequi fueron afectados

Pagos con tarjeta y retiros en cajeros son, de momento, las únicas alternativas para los usuarios de Bancolombia, Nequi y Davivienda, luego de que una interrupción en la nube de Amazon Web Services (AWS) afectara el acceso a sus aplicaciones y servicios digitales.

Según declaraciones de Bancolombia recogidas en sus redes sociales, “algunas de nuestras sucursales también están sin servicio. Puedes sacar plata en nuestros cajeros y corresponsales y pagar con tarjetas en puntos de venta”.

La dependencia de la infraestructura de AWS expone la vulnerabilidad de servicios financieros y tecnológicos - crédito Davivienda

Además, la entidad bancaria explicó: “Una falla en Amazon Web Services (AWS) nos impactó a nosotros. Lo sentimos mucho. Esperamos estar de regreso muy pronto”.

En el caso de Nequi, los fallos han dejado sin acceso a su aplicación y han paralizado servicios como recargas, retiros en establecimientos y pagos por PSE o código QR. Únicamente los pagos con la tarjeta física permanecen activos.

Desde la plataforma digital, reconocieron la magnitud del incidente señalando: “La tecnología no es infalible, pero trabajamos con un equipo de profesionales para estar ahí cada que nos necesites”.

La aplicación de Davivienda también figura entre las más perjudicadas por la caída de la infraestructura de AWS. En un comunicado oficial, el banco detalló: “Debido a una interrupción en Amazon Web Services (AWS), nuestros servicios se han visto afectados. Estamos experimentando inconvenientes en la App de Davivienda y atención en nuestro call center. Mientras se soluciona la situación, puede seguir utilizando nuestras oficinas, cajeros automáticos y la página web del banco para realizar sus transacciones”.

Amazon confirma errores de API y fallos de conectividad en la región US-EAST-1 - crédito Captura Nequi

La entidad agregó que el equipo técnico de AWS está priorizando el restablecimiento del servicio y manifestó su pesar por los inconvenientes sufridos por los clientes.

Entre las funcionalidades actualmente inaccesibles para los usuarios se encuentran el ingreso a aplicaciones móviles, recargas, retiros en puntos físicos y pagos digitales a través de PSE y QR, según información proporcionada por las propias entidades bancarias.

Esta situación evidenció la dependencia de numerosas instituciones financieras y empresas tecnológicas del país respecto a la infraestructura de AWS, pues la interrupción afectó tanto a usuarios individuales como a organizaciones que dependen de la disponibilidad continua de estos servicios para sus operaciones cotidianas.