El padre del pescador que presuntamente murió durante una operación militar estadounidense pidió ayuda al Gobierno y envió un mensaje a Trump

El padre del pescador samario involucrado en una intervención militar estadounidense en el mar Caribe pidió públicamente al Gobierno colombiano ayuda para “recuperar el cuerpo de su hijo” en caso de que esté muerto.

El hecho ha generado repercusión tanto en la ciudad de Santa Marta, núcleo familiar de la víctima, como en autoridades regionales y nacionales.

En su declaración, el hombre solicitó claridad sobre el paradero de su hijo e instó a una intervención diplomática para defender los derechos de los pescadores de la zona.

“Bueno, yo le pido al señor presidente que nos ayude con esto pa’ ve hasta dónde se puede llegar, pa’ ve. Que nos ayude con algo ahí, tan siquiera con el cadáver que sea. Está muerto, pues. Si no. Yo quiero que él nos ayude”, afirmó en diálogo a Caracol Radio.

La operación militar en la que presuntamente falleció el pescador ocurrió el 15 de septiembre de 2025 y forma parte de los controles marítimos que mantiene el Gobierno de los Estados Unidos en esa región estratégica para el tráfico de drogas.