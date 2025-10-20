Colombia

Karina García, expareja de Andrés Altafulla, le reclamó al cantante por millonaria deuda tras la ruptura de la relación

La expareja que conquistó al público en el ‘reality’ ahora enfrenta una disputa económica que ha dividido a sus seguidores y pone en el centro los acuerdos detrás de sus colaboraciones artísticas

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La exintegrante de La casa de los famosos Colombia pide que su expareja le pague por haber participado en uno de sus videos musicales - crédito Infobae Colombia

Han pasado apenas unos días desde que Andrés Altafulla y Karina García confirmaron en redes sociales que su relación había llegado a su final, pero al parecer esta no habría terminado en buenos términos de acuerdo con medios locales de Barranquilla.

Al parecer, la expareja enfrenta una disputa económica captando la atención del público tras la ruptura, que inició en el reality La casa de los famosos Colombia.

La cantante paisa le ha reclamado una suma de 25 millones de pesos a Altafulla por su participación en varios videos musicales y colaboraciones, según fuentes cercanas a la artista citadas por El Universal.

Altafulla sorprendió a la modelo paisa con inesperada propuesta de matrimonio - crédito @altafulla / Instagram

Este reclamo surge después de que el barranquillero se consagrara como ganador de la segunda temporada del programa y recibiera un premio de cuatrocientos millones de pesos.

La relación entre Karina García y Altafulla se forjó bajo la mirada del público, con gestos románticos y proyectos artísticos conjuntos.

Durante la etapa final del reality, la modelo acompañó a Altafulla, protagonizando algunos de sus videoclips y fue parte fundamental en el impulso de su carrera musical.

Sin embargo, tras la ruptura, la dinámica cambió radicalmente entre los involucrados. Karina García sostiene que existía un acuerdo firmado respecto a su participación en los proyectos musicales de Altafulla, el cual, según afirma, él habría incumplido.

Altafulla y Karina García compartieron juntos después de salir del 'reality' - crédito @teamaltibq/Instagram

Por esta razón, decidió hacer valer sus derechos”, de acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio antes citado. La exigencia económica se ha convertido en el nuevo eje de conflicto entre ambos, desplazando el foco de la atención mediática desde el romance hacia el ámbito legal y financiero.

El impacto de esta disputa se ha trasladado a las redes sociales, donde los seguidores de Altafulla la acusan de “querer sacar provecho del pasado”, mientras que los fanáticos de Karina García defienden su postura y argumentan que “solo está reclamando lo que es suyo”.

La controversia ha polarizado a la audiencia, que sigue de cerca cada movimiento de la expareja.

En el plano profesional, la colaboración entre Karina García y Altafulla no se limitó a lo sentimental. Ambos consolidaron una alianza creativa que los llevó a compartir estudios de grabación, escenarios y proyectos audiovisuales.

La pareja se conoció en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

Tras la separación, optaron por mantener el silencio, aunque en septiembre Karina García confirmó que manteníancontacto cero”. Por su parte, Altafulla expresó en una entrevista que aún sentía amor por ella, pero que respetaba su decisión.

Hasta el momento, Altafulla no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la demanda económica presentada por Karina García.

Karina García pidió respeto por su decisión de terminar con Altafulla

García aclaró que la decisión de hacer pública la separación se motivó por la confusión que pudo haber causado Altafulla, quien recientemente se había referido al vínculo entre ambos en un medio de comunicación, dando a entender que la relación se mantenía en buen estado.

En el mismo mensaje, García pidió respeto y comprensión y subrayó la importancia de enfocarse en nuevos proyectos.

La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' agradeció y pidió a sus seguidores que respeten el proceso por el que ahora está pasando - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

“Enfoquémonos en todas las cosas buenas que vienen, y lo más importante en seguir adelante. Estoy concentrada en mis proyectos, saben que se viene un gran reto para mí, seguiré avanzando y luchando por mis sueños siempre, no lo duden. Pido de corazón, respeto y comprensión en este momento que es tan vulnerable para mí. Gracias por estar, gracias por escucharme, y gracias por entender que detrás de todo esto, hay un ser humano, una mujer que siente”.

La confesión de la modelo generó confusión en el artista, que el día anterior durante una entrevista había mencionado en entrevista que seguían juntos y que las cosas iban viento en popa.

