Daniela Álvarez reveló la verdad sobre su ruptura con Lenard Vanderaa, quein la apoyó en su crisis de salud: “Cometí errores”

El proceso de perdón y autocrítica ha marcado un punto de inflexión en la vida de Daniela Álvarez, quien recientemente compartió una confesión pública sobre su relación pasada con Lenard Vanderaa.

Durante una entrevista cargada de emotividad en la que la modelo colombiana abordó los rumores y malentendidos que han rodeado el final de esa historia de amor, buscó reivindicar la verdad y reconocer sus propios errores.

En esta conversación con la dermatóloga Carolina Martínez Torrado, Daniela Álvarez decidió romper el silencio que había mantenido sobre su vida privada.

La modelo, conocida por su discreción respecto a asuntos personales, explicó que su motivación para hablar en esta ocasión fue la necesidad de hacer justicia y aclarar versiones erróneas que circularon en los últimos años.

Según relató la exreina, la relación con Lenard Vanderaa fue objeto de especulaciones y juicios que, en su opinión, no reflejaban la realidad de lo sucedido.

Entre lágrimas, Daniela Álvarez relató que su vínculo con el español atravesó momentos de gran dificultad, especialmente tras la amputación de su pierna.

La modelo reconoció que en ese periodo de vulnerabilidad y confusión cometió errores que afectaron la relación.

“Me acordaste de una persona que amé mucho, que quiero, que admiro y con la que yo me equivoqué porque cometí errores por mi vulnerabilidad, por el estado confuso en el que me encontraba”, expresó en la entrevista.

La modelo enfatizó que, contrario a lo que se ha dicho, Lenard Vanderaa no la abandonó tras su operación. “Lenard jamás me abandonó”. Con la voz entrecortada, añadió que él fue un apoyo incondicional durante el momento más difícil de su vida.

Según su testimonio, cinco meses después de la amputación, el actor viajó a Mallorca y fue ahí donde la relación llegó a su fin, pero la decisión no estuvo motivada por la situación de salud de la presentadora.

“Nunca me dio la espalda, fue el ser humano más incondicional conmigo y fui yo quien me equivoqué con él por el momento que estaba pasando”, recordó la modelo, quien también relató que viajó a Mallorca para pedirle perdón personalmente.

El aprendizaje que extrajo de esta experiencia fue profundo. Daniela Álvarez confesó que el mayor reto no fue pedir perdón a su expareja, sino perdonarse a sí misma por sus errores y por haber perdido a una persona valiosa.

“Para mí, tal vez pedir perdón no fue tan difícil como perdonarme a mí misma por lo que me había equivocado y porque había perdido a un ser humano muy bueno, y que no había estado a la altura del amor, del respeto, de la perseverancia, de la paciencia que me tuvo en ese momento tan importante de mi vida”, agregó.

Finalmente, la modelo destacó el papel fundamental que jugó el apoyo y la mirada amorosa de Lenard Vanderaa durante su proceso de recuperación, asegurando que su respeto y admiración por él permanecen intactos: “Él sabe que lo admiro y lo respetaré por siempre”.

La respuesta de su expareja en redes

La respuesta de Lenard Vanderaa no tardó en llegar y fue igualmente emotiva. A través de sus redes sociales, el actor expresó: “Solo tú y yo sabemos todo lo que vivimos… y volvería a estar ahí para ti, las veces que hiciera falta”.

La confesión de Daniela provocó una ola de reacciones de sus seguidores, quienes destacaron que es de humanos reconocer los errores que se cometieron en el pasado: “Dani, nunca es tarde para hablar de lo que en algún momento nos lastimó”; “hermosa, no cabe duda que es una mujer mucho más madura y reconoció que se equivocó al guardar silencio ante los rumores”, entre otros.