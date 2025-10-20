Concejal exigió al ministro de Trabajo no hacerse el de la ‘vista gorda’ e inspeccionar a Rtvc: “Hay casos de acoso laboral”

Daniel Briceño señaló que el Ministerio del Trabajo ha intervenido en empresas privadas, pero no en entidades públicas donde también hay denuncias - crédito @Danielbricen/X

El concejal de Bogotá Daniel Briceño se mostró indignado y lanzó un fuerte reclamo a través de sus redes sociales, en las que solicitó al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que inspeccionara las condiciones laborales en Rtvc - Sistema de medios públicos.

El abogado, también aspirante a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, denunció una serie de irregularidades graves en el trato a los trabajadores de este medio de comunicación público, al señalar que allí se presentaban situaciones de acoso laboral y contratos temporales de corta duración que afectan los derechos de los empleados.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Briceño hizo un llamado explícito a Sanguino para que pusiera atención al ambiente laboral en Rtvc, al sugerir que el ministro solo se enfoca en las empresas privadas y no en las problemáticas que ocurren dentro del sector público.

“Le hacemos un llamado al ministro Antonio Sanguino para que le haga una visita a RTVC. Hay casos de acoso laboral y el 64% de los contratos se firman a 2, 3 y 4 meses. La agenda de Sanguino es en contra de la empresa privada, no en favor de los trabajadores”, escribió el concejal, al tiempo que cuestionaba la imparcialidad del Ministerio en cuanto a la protección de los derechos laborales.

En sus declaraciones, Briceño no solo compartió su preocupación por la situación de los trabajadores en Rtvc, sino que criticó la falta de acciones del jefe de cartera en contra de las presuntas vulneraciones de derechos que ocurren en el ámbito público.

Cabe resaltar que las declaraciones del concejal fueron emitidas después de que se conociera que el Ministerio de Trabajo había tomado las instalaciones del club El Nogal. De acuerdo con lo que comunicó el propio ministro a través de su cuenta en X, la visita al club tenía como objetivo investigar posibles violaciones a los derechos laborales de los trabajadores del conocido centro social, en especial, a raíz de un despido masivo ocurrido recientemente.

Briceño, acompañado de un video extenso en el que abordó las visitas de Sanguino a varias empresas privadas, indicó que el ministro está muy enfocado en empresas como Olímpica, D1, Van Camps y Drummond, pero nunca toma cartas en el asunto cuando se trata de entidades estatales.

En su video, el concejal expresó: “Oiga, aquí viendo lo ‘juicioso’, entre comillas, que es este cuestionado ministro de Trabajo, el señor Antonio Sanguino, en su labor de persecución de la empresa privada. Él está muy juicioso visitando empresas, ya visitó a Olímpica, al D1, Van Camps también estuvo por allá peleando con la Drummond. Y él está muy ‘juicioso’ dedicado a defender las garantías laborales de los trabajadores de las empresas privadas. Pero, señor Sanguino, yo le voy a poner una tarea desde este video. Lo invito a que vaya a Rtvc, el canal público y de propaganda liderado por el cuestionado acosador Holman Morris”.

El concejal también proporcionó datos alarmantes sobre las condiciones laborales dentro del medio, al destacar que más del 60% de los contratos laborales se firman por plazos cortos de entre tres y cuatro meses; según Briceño, esta práctica no es consecuencia de limitaciones presupuestarias, sino una táctica de presión psicológica hacia los empleados, quienes se ven obligados a cumplir con expectativas personales del director de la entidad.

“Los contratan a las personas por tres meses y ahí los prueban si son fieles o si siguen como tal los parámetros o si ven al señor Hollman Morris como un dios. Si no le besan los pies a Hollman Morris durante esos tres meses, no les van a dar los siguientes tres meses”, aseguró Briceño.

Además, el concejal mencionó varias situaciones que, según él, son indicativas de acoso laboral y sexual dentro de la entidad, tales como presiones a periodistas y trabajadores: “Yo le pregunto, señor Sanguino, ¿será que todos los casos de acoso laboral, sexual, todas las presiones a periodistas, todo lo que está pasando al interior de Rtvc dirigido por el señor Hollman Morris, no es un tema laboral? ¿No es un tema de defensa de derechos de los trabajadores en Colombia?”.