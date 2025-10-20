Colombia

Concejal exigió al ministro de Trabajo no hacerse el de la ‘vista gorda’ e inspeccionar a Rtvc: “Hay casos de acoso laboral”

Las declaraciones de Daniel Briceño se conocieron poco después de que Antonio Sanguino, jefe de cartera, visitara el club El Nogal, donde se investigan posibles despidos masivos; señaló que parece una persecución al sector privado

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
Daniel Briceño señaló que el Ministerio del Trabajo ha intervenido en empresas privadas, pero no en entidades públicas donde también hay denuncias - crédito @Danielbricen/X

El concejal de Bogotá Daniel Briceño se mostró indignado y lanzó un fuerte reclamo a través de sus redes sociales, en las que solicitó al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que inspeccionara las condiciones laborales en Rtvc - Sistema de medios públicos.

El abogado, también aspirante a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, denunció una serie de irregularidades graves en el trato a los trabajadores de este medio de comunicación público, al señalar que allí se presentaban situaciones de acoso laboral y contratos temporales de corta duración que afectan los derechos de los empleados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Briceño hizo un llamado explícito a Sanguino para que pusiera atención al ambiente laboral en Rtvc, al sugerir que el ministro solo se enfoca en las empresas privadas y no en las problemáticas que ocurren dentro del sector público.

Daniel Briceño aseguró que en
Daniel Briceño aseguró que en Rtvc se aplica una “táctica de presión” a través de contratos breves, por lo que pidió al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, hacer presencia en esta institución pública - crédito Catalina Olaya/Colprensa - Rtvc

Concejal Daniel Briceño pidió investigar condiciones laborales en Rtvc

“Le hacemos un llamado al ministro Antonio Sanguino para que le haga una visita a RTVC. Hay casos de acoso laboral y el 64% de los contratos se firman a 2, 3 y 4 meses. La agenda de Sanguino es en contra de la empresa privada, no en favor de los trabajadores”, escribió el concejal, al tiempo que cuestionaba la imparcialidad del Ministerio en cuanto a la protección de los derechos laborales.

En sus declaraciones, Briceño no solo compartió su preocupación por la situación de los trabajadores en Rtvc, sino que criticó la falta de acciones del jefe de cartera en contra de las presuntas vulneraciones de derechos que ocurren en el ámbito público.

Cabe resaltar que las declaraciones del concejal fueron emitidas después de que se conociera que el Ministerio de Trabajo había tomado las instalaciones del club El Nogal. De acuerdo con lo que comunicó el propio ministro a través de su cuenta en X, la visita al club tenía como objetivo investigar posibles violaciones a los derechos laborales de los trabajadores del conocido centro social, en especial, a raíz de un despido masivo ocurrido recientemente.

Daniel Briceño denunció que más
Daniel Briceño denunció que más del 60% de los contratos en Rtvc tienen una duración inferior a cuatro meses, lo que, según él, genera inseguridad laboral y presión sobre los trabajadores - crédito @Danielbricen/X

Briceño, acompañado de un video extenso en el que abordó las visitas de Sanguino a varias empresas privadas, indicó que el ministro está muy enfocado en empresas como Olímpica, D1, Van Camps y Drummond, pero nunca toma cartas en el asunto cuando se trata de entidades estatales.

En su video, el concejal expresó: “Oiga, aquí viendo lo ‘juicioso’, entre comillas, que es este cuestionado ministro de Trabajo, el señor Antonio Sanguino, en su labor de persecución de la empresa privada. Él está muy juicioso visitando empresas, ya visitó a Olímpica, al D1, Van Camps también estuvo por allá peleando con la Drummond. Y él está muy ‘juicioso’ dedicado a defender las garantías laborales de los trabajadores de las empresas privadas. Pero, señor Sanguino, yo le voy a poner una tarea desde este video. Lo invito a que vaya a Rtvc, el canal público y de propaganda liderado por el cuestionado acosador Holman Morris”.

Denuncias sobre contratos y presiones a trabajadores

El concejal también proporcionó datos alarmantes sobre las condiciones laborales dentro del medio, al destacar que más del 60% de los contratos laborales se firman por plazos cortos de entre tres y cuatro meses; según Briceño, esta práctica no es consecuencia de limitaciones presupuestarias, sino una táctica de presión psicológica hacia los empleados, quienes se ven obligados a cumplir con expectativas personales del director de la entidad.

Daniel Briceño pidió al ministro
Daniel Briceño pidió al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, realizar una inspección en Rtvc - crédito Daniel Briceño/Facebook - Catalina Olaya/Colprensa

“Los contratan a las personas por tres meses y ahí los prueban si son fieles o si siguen como tal los parámetros o si ven al señor Hollman Morris como un dios. Si no le besan los pies a Hollman Morris durante esos tres meses, no les van a dar los siguientes tres meses”, aseguró Briceño.

Además, el concejal mencionó varias situaciones que, según él, son indicativas de acoso laboral y sexual dentro de la entidad, tales como presiones a periodistas y trabajadores: “Yo le pregunto, señor Sanguino, ¿será que todos los casos de acoso laboral, sexual, todas las presiones a periodistas, todo lo que está pasando al interior de Rtvc dirigido por el señor Hollman Morris, no es un tema laboral? ¿No es un tema de defensa de derechos de los trabajadores en Colombia?”.

Temas Relacionados

Daniel BriceñoMinisterio de TrabajoAntionio SanguinoMinistro de TrabajoRtvcHollman MorrisCondiciones laboralesAcoso laboralClub El NogalColombia-Noticias

Más Noticias

Andrés Pastrana se pronunció sobre la controversia entre Donald Trump y Gustavo Petro: “Gobierna buena parte de Colombia montado en una falsa paz”

El expresidente colombiano criticó la gestión de Petro, cuestionando la legitimidad de su mandato tras las acusaciones de Trump sobre narcotráfico

Andrés Pastrana se pronunció sobre

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El judicializado enfrenta otro proceso por un ‘falso positivo’ registrado en Santander

Judicializan a un hombre que

Petro respondió a la dura carta de Álvaro Uribe y Andrés Pastrana: “Dos expresidentes de los que se tienen sospechas...”

En un fuerte mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República le salió al paso a la petición de los exmandatarios, que le pidieron que aclare su relación con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo que sería el ‘Pacto de La Picota’

Petro respondió a la dura

La “súplica” de Vicky Dávila a Donald Trump para que no sancione a Colombia: “El panorama es aterrador”

El posible aumento de restricciones comerciales y aranceles genera preocupación en los sectores políticos que contradicen a Gustavo Petro

La “súplica” de Vicky Dávila

ELN estaría detrás de ataques contra la fuerza pública frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá

El viernes 17 de octubre de 2025 se registró una jornada de manifestaciones en el sector de Quinta Paredes, al oriente de la capital colombiana, que incluyeron actos de vandalismo, así como bloqueos sobre la calle 26, una de las más importantes en la ciudad

ELN estaría detrás de ataques
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Judicializan a un hombre que

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

Videos: tensión en Tibú por patrullaje del ELN y disparos al aire tras la presencia del Ejército en la zona

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

ENTRETENIMIENTO

Creador de contenido que estuvo

Creador de contenido que estuvo en el ‘Stream Fighters 4’ aseguró que Westcol le robó el dinero de su premio: “Yo seguiré aquí luchando”

Karen Sevillano reveló qué fue lo más duro de estar en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Sufrí”

Karina García, expareja de Andrés Altafulla, le reclamó al cantante por millonaria deuda tras la ruptura de la relación

Esta habría sido la millonaria cifra que se llevó Westcol con el ‘Stream Fighters 4′: “Gracias por confiar en mí”

Yina Calderón explicó por qué se retiró de la pelea con Andrea Valdiri en el ‘Stream Fighters 4’: “Me querían en ambulancia”

Deportes

Jóvenes en Barranquilla, inspirados en

Jóvenes en Barranquilla, inspirados en el Stream Fighters de Westcol, se retaron en una pelea: uno terminó muerto

Santiago Londoño, el delantero de la selección Colombia, fue elegido entre las promesas del fútbol mundial por The Guardian

Colombianos en redes sociales se burlaron de la selección de Argentina que perdió con Marruecos en el Mundial Sub-20: “El fútbol no olvida”

Publicaron audios del VAR del partido de Pasto vs. Nacional: técnico insinuó favorecimientos para el ‘Verdolaga’

Por qué el Cruz Azul multará a jugadores de la selección Colombia: “Los angelitos algo hicieron después del juego”