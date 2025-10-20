Colombia

Capturaron a cuatro miembros de estructura criminal La Línea en Mariquita, Tolima: tenían drogas y munición en su poder

Según explicaron las autoridades, dentro del grupo de detenidos está alias Misael, que sería hombre de confianza de alias Cabeza de Hacha, hombre clave en la disputa por el microtráfico en la región

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Los sindicados habrían basado sus operaciones en distintos sectores del Tolima- crédito Ejército Nacional

Cuatro integrantes del grupo delincuencial organizado La Línea, entre ellos un hombre de confianza del cabecilla conocido como alias Cabeza de Hacha, fueron capturados en Mariquita, norte del Tolima, durante una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

La acción incluyó allanamientos en la zona y permitió incautar marihuana, munición y teléfonos celulares, en un golpe que las autoridades consideran clave para la seguridad local.

El operativo fue ejecutado por soldados del Batallón de Infantería N.º 16 Patriotas, adscritos a la Sexta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional.

Entre los detenidos figura alias Misael, señalado como responsable de la comercialización de estupefacientes y considerado hombre de confianza del principal cabecilla del grupo. Según información oficial, los capturados venían afectando la estabilidad de varios municipios del norte del Tolima mediante la venta y distribución de drogas.

La Línea, organización delictiva que opera en la región, ha sido identificada por las autoridades como responsable de actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes y presuntamente vinculada a homicidios selectivos en la zona. El liderazgo del grupo recae en alias Cabeza de Hacha, que habría delegado funciones clave a los ahora capturados.

Durante los allanamientos llevados a cabo en Mariquita, las fuerzas de seguridad incautaron 500 gramos de marihuana, valorados en 4 millones de pesos, además de cartuchos de diferentes calibres y varios teléfonos celulares. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente por los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas y munición.

Este fue el material incautado a los capturados- crédito Policía Nacional

Esta operación se suma a una acción previa, ocurrida días antes, en la que otros tres integrantes de La Línea fueron capturados con 300 dosis de estupefacientes. Con estas detenciones, el total de miembros aprehendidos del grupo en menos de una semana asciende a siete. Las autoridades investigan la posible relación de los capturados con homicidios selectivos registrados en la municipalidad.

El impacto de estas acciones se refleja en la percepción de mayor seguridad entre los habitantes de Mariquita y municipios vecinos. Las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía para que denuncie la presencia de grupos delincuenciales organizados, destacando que la colaboración comunitaria resulta fundamental para contrarrestar las actividades que generan inseguridad en la región.

Frente a ello, es importante mencionar que el microtráfico aparece entre los delitos que más preocupan en el Tolima.

Las autoridades han desplegado múltiples operativos en el Tolima durante los últimos meses- crédito Luis Jaime Acosta/ Reuters

Autoridades han luchado contra el microtráfico en el Tolima

La secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana del departamento identificó que los municipios de El Espinal, Mariquita, Honda y Fresno son algunos de los territorios con mayor incidencia, donde “bandas que trabajan por ganar espacios dentro de estos municipios” participan en la venta y distribución de estupefacientes (especialmente pequeñas dosis) y, en algunos casos, violencia para el control del mercado.

Por ejemplo, en un operativo realizado a mediados de 2023 en Venadillo (Tolima), la fuerza pública detuvo a seis personas pertenecientes a una red de microtráfico llamada Los Cacharros. En ese caso particular se incautaron 1.111 dosis de bazuco y 1.780 gramos de marihuana.

Las autoridades han luchado contra el microtráfico en todo el territorio nacional- crédito Pixabay

En otro caso, registrado en enero de 2025, la Policía del Tolima informó que al inicio de año se incautaron más de 10 kilogramos de marihuana y se capturaron tres personas en flagrancia por microtráfico.

Además, hay datos históricos que muestran que ya en 2021 la “Operación Plan 100 contra el microtráfico” en el departamento señalaba que el 50% de las operaciones de la Policía se estaban enfocando en esta categoría de delito. En ese año se reportaron 16 allanamientos, 55 capturas, incautaciones de 125 kilos de marihuana, 152 kilos de cocaína y 150 gramos de bazuco.

