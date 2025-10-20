Colombia

Bogotá ofrece más de 1.800 vacantes de empleo, se puede aplicar hasta el sábado 25 de octubre

Las ofertas disponibles están en varios campos de conocimiento y los sueldos también varían dependiendo la experiencia y los estudios solicitados por la empresa

Por Julieth Cicua Caballero

La convocatoria de vacantes sin experiencia previa y salarios competitivos evidencia la búsqueda de soluciones estructurales para la inclusión y el avance profesional en una ciudad en constante cambio - crédito Freepik

Con 1.833 vacantes laborales disponibles y sueldos que pueden llegar hasta los seis salarios mínimos mensuales legales vigentes, la Alcaldía Mayor de Bogotá, junto a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, impulsa una nueva iniciativa para fomentar el empleo formal esta semana en la capital.

La convocatoria se encuentra abierta hasta el sábado 25 de octubre de 2025 y pone especial énfasis en incluir a candidatos de diferentes perfiles y facilitar el encuentro entre empresas y personas en busca de empleo.

El sector de servicios concentra el 82% de las vacantes ofrecidas, mientras que las áreas de comercio, industria y transporte también participan con múltiples opciones.

La mayor parte de los puestos disponibles, corresponde al sector de servicios, seguido por áreas como comercio, industria y transporte - crédito Freepik

Los salarios varían, partiendo de uno y alcanzando hasta seis salarios mínimos mensuales legales vigentes, en función del cargo y la formación necesaria. La experiencia máxima exigida llega a siete años, ampliando así el abanico para postulantes que quieran desarrollarse en ámbitos con alta demanda de personal.

Un elemento relevante es que 1.128 de las plazas no requieren experiencia previa, lo que favorece a jóvenes, personas que buscan su primer trabajo y quienes desean regresar al mercado laboral. Con esto se busca estimular el empleo formal y abrir la puerta a quienes tradicionalmente se encuentran con mayores dificultades para acceder a un puesto.

Las posiciones disponibles cubren campos como atención al cliente, logística, ventas, administración, tecnología, salud y oficios varios. Entre ellas se encuentran puestos de soldador en Ciudad Bolívar, analista senior de cartera, abogado inmobiliario, analista senior contable, coordinador de impuestos, auxiliar de servicios farmacéuticos, mensajero motorizado, ingeniero de procesos, auxiliar de almacén, nutricionista, desarrollador full stack e-learning, odontólogo general, jefe de talento humano, director de laboratorio, técnico electricista en mantenimiento, auxiliar de enfermería, inspector Siso, docente de inglés y de música, entre otros.

La postulación se gestiona virtualmente a través de la plataforma www.serviciodeempleo.gov.co, donde cada interesado puede subir o actualizar su hoja de vida y revisar los detalles de cada vacante.

Además, quienes prefieran un acompañamiento presencial pueden acercarse al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, en la carrera 13 # 27-00, local 12, abierto de lunes a viernes entre las 8:00 y 16:00.

En este lugar se brinda ayuda para el uso de la plataforma, apoyo para fortalecer el perfil laboral y opciones de formación en habilidades blandas como liderazgo y comunicación asertiva. Si un perfil resulta adecuado, la hoja de vida será remitida directamente a la empresa correspondiente.

Estas vacantes se presentan dentro de la estrategia denominada ‘Talento Capital’ para facilitar el acercamiento entre empresas y quienes buscan empleo, promoviendo la ocupación formal y el desarrollo de carrera. Para quienes deseen estar al tanto de nuevas vacantes, ferias laborales y capacitaciones, existe la posibilidad de suscribirse al canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’, el cual brinda contenidos exclusivos.

Adicionalmente, la Unidad Móvil de Empleo presta sus servicios en Ciudad Bolívar esta semana, especialmente en el barrio San Francisco (Diagonal 62 Sur # 20F-20), con atención gratuita de lunes a viernes entre las 8:00 y 16:00, y el sábado de 8:00 a 12:00.

“Seguimos trabajando para que más bogotanos accedan a empleos dignos, con condiciones justas y oportunidades de crecimiento. Esta oferta demuestra que en la ciudad hay espacio tanto para quienes inician su vida laboral como para quienes buscan nuevos retos profesionales”, manifestó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, según declaraciones recogidas por la entidad.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 25 de octubre de 2025, constituyendo una posibilidad real para la creación de empleo formal con características competitivas y un proceso accesible para todos los habitantes de Bogotá.

