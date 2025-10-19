Colombia

Videos: tensión en Tibú por patrullaje del ELN y disparos al aire tras la presencia del Ejército en la zona

Decenas de personas buscaron refugio en viviendas y comercios luego de que insurgentes y tropas legitimas intercambiaran disparos, generando alarma y zozobra en la población de La Gabarra

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Videos muestran a civiles huyendo tras el cruce de disparos entre insurgentes y militares, mientras autoridades aún no confirman víctimas ni daños materiales en la zona fronteriza con Venezuela - crédito X

Sobre la tarde del domingo 19 de octubre de 2025, integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) patrullaron el corregimiento de La Gabarra, en el municipio de Tibú, ubicado en el departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, la presencia de los armados generó tensión y temor entre los habitantes, que buscaron refugio tras el inicio de disparos al aire durante un encuentro con tropas del Ejército Nacional, según informaron testigos en la zona.

Durante los hechos, los integrantes del ELN realizaron disparos al aire mientras se retiraban por una de las vías principales del corregimiento, tal como se observa en varios videos que circularon por plataformas digitales.

Los registros muestran a decenas de personas corriendo para encontrar resguardo en viviendas y comercios, en medio del intercambio de fuego entre las fuerzas legítimas y los insurgentes. Las detonaciones crearon momentos críticos para la población civil.

Habitantes de La Gabarra vivieron momentos de pánico tras la irrupción de hombres armados, quienes realizaron detonaciones durante un enfrentamiento con el Ejército Nacional, según videos y testimonios difundidos en redes sociales - crédito X

Hasta el momento, no se han reportado heridos ni víctimas fatales tras los enfrentamientos, aunque persiste un ambiente de zozobra. El hostigamiento a integrantes del Ejército Nacional continúa en algunas zonas cercanas, mientras se mantienen operativos de control para restablecer la seguridad.

Entre tanto, las autoridades militares y civiles no han emitido comunicados oficiales sobre la magnitud del hostigamiento ni sobre posibles daños materiales o el número exacto de implicados en la patrulla del ELN.

Se espera que en las próximas horas, voceros del Ejército Nacional o funcionarios de la administración local de Tibú entreguen nuevos detalles sobre la evolución de la situación y las medidas para proteger a la población del corregimiento, ubicado en una de las regiones más afectadas por la presencia de actores armados en la frontera con Venezuela.

Noticia en desarrollo...

