Qué consecuencias trae para Colombia la suspensión de subsidios de EE. UU. en la lucha antidrogas anunciada por Donald Trump

La relación entre Estados Unidos y Colombia enfrenta una nueva etapa de tensiones debido a la decisión del presidente Donald Trump de suspender toda la ayuda financiera destinada a la lucha contra las drogas en Colombia.

Trump justificó esta medida al afirmar que el presidente Gustavo Petro presta presunto apoyo al narcotráfico y que su administración contribuye a la expansión del tráfico de drogas por la falta de acciones eficaces.

Consecuencias para Colombia

Al respecto, Infobae Colombia consultó a analistas internacionales y académicos sobre las consecuencias que la decisión de Donald Trump puede tener para Colombia.

Juan Falkonerth, analista internacional y consultor político, afirmó que el anuncio del presidente de Estados Unidos tiene un impacto considerable para Colombia en materia de asistencia militar e inteligencia.

“El impacto es considerable porque Colombia depende de los recursos, la asistencia militar y de inteligencia que Estados Unidos proporciona para combatir estructuras criminales y narcoterroristas dedicadas al narcotráfico. Estas organizaciones tienen cada vez más poder territorial y acceso a tecnología sofisticada. Se ha demostrado que, con menos hectáreas de cultivo de coca, han optimizado la producción, lo que indica que pueden incrementar el cultivo y la exportación de drogas ilícitas con menos territorio”, afirmó Juan Falkonerth a Infobae Colombia.

Y agregó: “Estos recortes económicos afectan la estructura de las Fuerzas Armadas en Colombia y dificultan el mantenimiento de equipos y la obtención de ayuda tecnológica. Un ejemplo de la importancia de esta cooperación es que las armas y el sistema antidrones que custodiaban la Casa de Nariño eran estadounidenses; el presidente Petro comprobó que incluso la seguridad del Palacio dependía de Estados Unidos. Esto ilustra la relevancia de la asistencia estadounidense en seguridad”.

Gabriel Jiménez, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, precisó a Infobae Colombia que las ayudas de Estados Unidos son importantes para el país.

Además, afirmó que la decisión del país norteamericano puede incrementar el precio del dólar en Colombia y complicar severamente las relaciones entre las dos naciones.

“Las ayudas son muy importantes para el funcionamiento del ejército y los mecanismos de intervención. En el marco de lo que antes se llamaba Plan Colombia, esto termina por desaparecer completamente. Ese es el impacto. En el corto plazo, a pesar de que se han pagado las deudas con el Fondo Monetario Internacional, el dólar podría incrementarse, lo que complica severamente las relaciones con Estados Unidos, prácticamente llevando el vínculo a un congelamiento”, precisó Gabriel Jiménez.

El director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana tildó de “escandaloso” y “preocupante” que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos hayan llegado a este punto.

“Me parece preocupante, incluso escandaloso, que las relaciones hayan llegado al punto en que Donald Trump trata al presidente de Colombia, Gustavo Petro, como a un narcotraficante, asociado al Cartel de los Soles y al Tren de Aragua. Esto demuestra una gran incomprensión y una intención de ubicar nuevamente a Colombia entre los países que no cumplen con sus compromisos internacionales, algo muy grave”, puntualizó Gabriel Jiménez a este medio.

Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, indicó a Infobae Colombia que la decisión de Donald Trump con Colombia equivale a una descertificación total del país.

“Lo que se puede inferir es que habrá una suspensión total de la ayuda en la lucha contra el narcotráfico. Este pronunciamiento equivaldría a una descertificación total, pasando por alto las exenciones por seguridad nacional que mantenían cierto flujo de recursos para este rubro con algunos actores que colaboran en la estrategia antidrogas en Colombia”, puntualizó Manuel Camilo González.

No obstante, resaltó que “esto es un capítulo más en las fricciones entre Washington y Bogotá. Aún no sabemos si este nuevo episodio puede conllevar acciones que terminen por pasar del mero enfriamiento a una ruptura de relaciones diplomáticas”.

Repercusiones diplomáticas

Respecto a las repercusiones diplomáticas que pueden surgir tras las declaraciones de Donald Trump sobre el presidente Gustavo Petro, Gabriel Jiménez indicó a Infobae Colombia que lo más probable es que los dos países llamen a consultas a sus encargados diplomáticos.

“Podría originarse, por ejemplo, que se llame a la embajadora o al encargado de negocios a consultas, lo que dificulta las relaciones. Incluso se pueden ver afectados trámites como la expedición de pasaportes. Cuando se llama a consultas, las relaciones quedan prácticamente congeladas. Para desbloquearlas y retomar el diálogo, haría falta un liderazgo claro desde Colombia, algo que actualmente no es evidente”, expresó Jiménez a este medio.

Manuel Camilo González consideró que el Gobierno nacional debe adoptar una actitud de mesura ante estos pronunciamientos y establecer puentes de comunicación bilaterales para resolver los cuestionamientos desde la administración Trump.

Finalmente, Juan Falkonerth indicó a Infobae Colombia que “en momentos de crisis debe prevalecer la altura diplomática. Si Colombia contara con una gestión sensata desde la Presidencia y la Cancillería, se entendería que estos son los momentos clave para demostrar el carácter de las relaciones internacionales. La diplomacia implica dialogar con gobiernos que piensan distinto, como es el caso actual”.