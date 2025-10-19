Colombia

Melissa Gate no perdonó a Yina Calderón tras su actuación en el ring de 'Stream Fighters 4′, con viejo video: "Hay que destruirlas sin piedad"

La finalista en segundo lugar de ‘La casa de los famosos Colombia 2′ reavivó la polémica al criticar la falta de compromiso de la creadora de contenido, al recordar cuando le dijo que ella era el “vivo ejemplo de que las personas solo son valientes detrás de un celular”

La barranquillera llevó la iniciativa y la DJ bajó los brazos casi de inmediato, propiciando el rápido final de la pelea estelar en 'Stream Fighters 4' - crédito @stream_fighters/Instagram

En la noche del 18 de octubre, el Coliseo MedPlus de Bogotá se llenó de emoción, expectación y controversia, pues se llevaba a cabo uno de los enfrentamientos más esperados por los seguidores del mundo digital: el combate de boxeo entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, en el evento Stream Fighters 4 organizado por Westcol.

No obstante, el resultado de la pelea no fue el que muchos anticipaban, ya que en menos de 20 segundos de que comenzara el encuentro, Yina Calderón sorprendió a todos pidiendo al juez que detuviera la pelea, alegando que no podía resistir los golpes de su contrincante.

El inesperado giro de los acontecimientos provocó que los creadores de contenido, seguidores y medios de comunicación se volcaran a las redes sociales para dar su opinión sobre lo sucedido. En medio de la polémica, una de las figuras más destacadas que alzó su voz fue Melissa Gate, que participó junto a Yina Calderón en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Melissa Gate no tardó en
Melissa Gate no tardó en comentar el incidente en sus redes sociales, al recordar su enfrentamiento con Yina Calderón durante 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @yinacalderonoficial - @meligate_oficial/Instagram

La crítica de Melissa Gate: “Solo valientes detrás de un celular”

La creadora de contenido y finalista en el reality no dudó en recordar su pasado enfrentamiento con Yina Calderón, al compartir en sus redes sociales un fragmento de uno de sus cara a cara más tensos con la influenciadora.

En este fragmento, que Melissa publicó en su cuenta de Instagram, se muestra a la paisa arremetiendo contra Yina con un discurso cargado de ironía y contundencia, durante uno de sus primeros posicionamientos.

“Hoy cuando me iba a vestir, una de mis compañeras me hizo: ¡ush! Ahora te lo devuelvo, querida. ¡Ush! Terrible tu vestido. Y cuidado, te mueves muy duro que de pronto me chuzas un ojo con una de tus mangas, querida. Eres como un domingo en la escuela, sin clase, sin estilo, sin glamour. ¿Okey? Espero que te quede muy claro”, comenzó Gate en su ‘cara a cara’.

Reviven posicionamiento de Melissa Gate contra Yina Calderón, donde la criticó por no cumplir con sus amenazas y por su actitud de “valiente detrás de una pantalla” - crédito @meligate_oficial/Instagram

Pero la crítica de Melissa no terminó ahí, pues con una actitud desafiante, añadió: “Me quedé esperando, como todos los colombianos, que cumplieras tus amenazas de que la semana pasada me ibas a hacer la vida de cuadritos y no lo has logrado. Busco enemigos nuevos, Carla (Giralda, la presentadora). Estos que tengo en la casa no me llegan ni a los tobillos”.

En lo que muchos interpretaron como una advertencia, Melissa continuó: “Eres el vivo ejemplo de que las personas solo son valientes detrás de un celular, porque cuando lo tienen a uno de frente, se les hace así”. Esta frase dejó claro el desdén de Gate hacia el comportamiento de Calderón, que a menudo ha sido conocida por crear controversia en las redes sociales, pero que en situaciones cara a cara, al mostrar una actitud mucho más cautelosa.

La publicación de este fragmento fue acompañada de un mensaje en el que Melissa expresó: “A personas como estas no se les puede dar segundas oportunidades, hay que destruirlas sin piedad”.

Melissa Gate sentenció que “a
Melissa Gate sentenció que “a personas como estas no se les puede dar segundas oportunidades”, en clara alusión a Yina Calderón - crédito @meligate_oficial/Instagram

La reacción de las redes sociales: ¿quién tiene la razón?

Las redes sociales, como era de esperar, estallaron ante estas duras palabras, dividiendo las opiniones de los seguidores. Mientras muchos coincidieron con Melissa, señalando que las palabras de Yina Calderón a menudo se quedaban solo en un discurso y que en los momentos clave no cumplía con lo que prometía; otros defendieron a la creadora de contenido, bajo el argumento de que aunque no peleó, su actitud había logrado causar un gran impacto en el evento, haciendo que Westcol perdiera el espectáculo pero aun así llevándose el dinero.

Aunque al principio del programa fueron rivales y se enfrentaron en varias ocasiones, al final de la temporada ambas lograron dejar atrás sus diferencias y llegaron a establecer una relación más cercana; sin embargo, Melissa aclaró en su momento que, aunque habían limado asperezas, no eran amigas.

Con el resurgir de este nuevo conflicto, muchos seguidores comenzaron a recordar las advertencias previas de Melissa, que había señalado en varias ocasiones la manera en que Yina Calderón se caracteriza por vivir del escándalo, el chisme y el show.

