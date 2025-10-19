Colombia

Marta Lucía Ramírez le tiró pulla al presidente Petro y Nicolás Maduro: “Dios quiera que paguen por todos sus crímenes”

La exvicepresidenta citó una publicación del exsenador Carlos Felipe Mejía para irse contra el régimen venezolano y el mandatario colombiano

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Marta Lucía Ramírez reclamó justicia
Marta Lucía Ramírez reclamó justicia internacional y pidió que los responsables de violaciones contra derechos humanos enfrenten cargos - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desató controversia en redes sociales al asegurar en una alocución que “no existe el Cartel de los Soles” y descartar que el país sudamericano sea actualmente un gran proveedor de cocaína hacia Estados Unidos.

Estas afirmaciones abrieron un nuevo capítulo en la disputa pública sobre la magnitud del narcotráfico y los presuntos lazos de altos mandos militares venezolanos con el comercio ilícito de drogas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las declaraciones de Petro generaron rápidas reacciones entre figuras políticas nacionales.

El mandatario colombiano negó vehementemente la existencia de la estructura criminal El Cartel de los Soles y calificó de exageradas las cifras que sugieren un incremento notable de las rutas de exportación de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos.

Declaraciones de Gustavo Petro sobre
Declaraciones de Gustavo Petro sobre la estructura criminal El Cartel de los Soles y el narcotráfico hizo que Marta Lucía Ramírez se pronunciara en X - crédito Juan Diego Cano/Presidencia y Mariano Vimos/Colprensa

“No existe mayor potencial de proyección de cocaína en Colombia exagerado. La exportación de cocaína no está tomando rumbo a Estados Unidos”, afirmó el jefe de Estado.

La contraofensiva discursiva provino de Carlos Felipe Mejía, exsenador y crítico abierto de la administración actual, que interpretó los dichos de Gustavo Petro como una señal de “desesperación”.

Mejía sostuvo que las revelaciones recientes de Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia chavista extraditado a Estados Unidos, incrementan la presión sobre los aliados de Nicolás Maduro.

Según expuso Mejía, “Declaraciones del ”Pollo Carvajal" lo tienen desesperado. Sabe que Maduro va a caer, y el que sigue será él”.

Pronunciamiento de Marta Lucía Ramírez: “Habrán de enfrentar la justicia cuando estén fuera del poder”

Tras lo anterior, el intercambio creció con el pronunciamiento de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien subrayó desde su cuenta en X que Maduro pagará por todos sus crímenes lanzando pulla también a Gustavo Petro por su cercanía al dictador venezolano.

“Dios quiera que paguen por todos y cada uno de sus crímenes contra la democracia y los derechos humanos de los pueblos colombiano y latinoamericanos”, afirmó.

Declaraciones de Gustavo Petro sobre
Declaraciones de Gustavo Petro sobre la organización criminal El Cartel de los Soles desataron la furia de la exvicepresidente Marta Lucía Ramírez - crédito @mluciaramirez

Para la excanciller, la justicia estadounidense podría solicitar la extradición cuando salgan del poder.

“Los que se creen inmunes, habrán de enfrentar la justicia de EEUU cuando estén fuera del poder. Quiero verlos!!”, finalizó.

Exjefe de inteligencia chavista vincula a Maduro con el financiamiento ilegal de campañas internacionales, señaló a Gustavo Petro

El proceso judicial en curso contra Hugo “el Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia militar en Venezuela, ha vuelto a poner en la mira las presuntas redes de financiamiento político internacional asociadas al chavismo.

Carvajal ha decidido colaborar con la justicia estadounidense tras declararse culpable de cuatro cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo en una corte federal de Nueva York.

Durante su cooperación, Carvajal habría entregado detalles sobre la estrategia de financiamiento internacional orquestada por el régimen venezolano mediante la petrolera estatal Pdvsa.

De acuerdo con documentos difundidos en distintos medios europeos, el exmilitar identificó a Nicolás Maduro como responsable de mantener este esquema durante su gestión de canciller y posteriormente como presidente.

Carvajal sostuvo que “el Gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años”.

Las declaraciones del exjefe de inteligencia incluyen una lista de distintos líderes y organizaciones políticas, entre quienes mencionó a Gustavo Petro.

Documentos entregados por Carvajal a
Documentos entregados por Carvajal a las autoridades incluyen una lista de destinos de los recursos, entre los que figura el presidente colombiano Gustavo Petro - crédito Víctor Lerena/EFE

Según la documentación revelada, “todos ellos fueron receptores de dinero enviado por el Gobierno venezolano”.

Según explicó el propio Carvajal, esos fondos se canalizaban a través de transferencias y valijas diplomáticas, método que también habría beneficiado campañas del partido español Podemos y del movimiento italiano Cinco Estrellas.

Carvajal fue extraditado desde España a Estados Unidos en 2023 después de dos años prófugo. Previo a su traslado, compareció en la Audiencia Nacional de Madrid ante el magistrado Manuel García-Castellón, donde describió el funcionamiento de las supuestas redes de financiamiento.

En una misiva remitida al juez español, el exgeneral detalló instrucciones que habría recibido para supervisar las operaciones de financiación internacional por parte del chavismo, incluyendo el caso colombiano.

La colaboración de Carvajal podría ser determinante para definir su condena, dado que el tribunal ha autorizado una audiencia adicional destinada a evaluar la información aportada, con el objetivo de alcanzar una posible reducción de su pena original.

Temas Relacionados

Marta Lucía RamírezGustavo PetroNicolás MaduroPresidente PetroEl Cartel de los SolesColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. España - EN VIVO: fecha 1 del grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

La Tricolor femenina, subcampeona en la edición 2022 del certamen, enfrenta un duro grupo junto a Costa de Marfil y Corea del Sur

Colombia vs. España - EN

Aura Rocío Restrepo y su amor por el líder del cartel de Cali: “Yo nunca sentí que vivía con un demonio”

La última pareja que tuvo ‘El Ajedrecista’ relató aspectos inéditos de su relación con el capo que murió en prisión

Aura Rocío Restrepo y su

Infidelidad, mujeres y secretos de la campaña Samper, detalles del libro del último amor de Gilberto Rodríguez Orejuela

En diálogo con Infobae Colombia, Aura Rocío Restrepo entregó detalles de su nueva obra, que será presentado en Cali

Infidelidad, mujeres y secretos de

20 segundos en ‘Stream Fighters 4′: Así fueron los puños de Andrea Valdiri que dejaron a Yina Calderón contra las cuerdas

El encuentro entre las dos creadoras de contenido no se desarrolló de la manera en que los espectadores y asistentes esperaban, debido a las constantes indirectas protagonizadas en redes

20 segundos en ‘Stream Fighters

Exfuncionaria alerta que la CUN, como la Universidad San José con Juliana Guerrero, gradúa sin cumplir requisitos académicos: “Es la punta del iceberg”

Una denuncia interna conocida por Infobae Colombia señala que la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) funcionaría como una fachada académica para emitir títulos sin cumplir normas educativas y acceder a contratos estatales sin auditoría

Exfuncionaria alerta que la CUN,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: hallan dos cuerpos con

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

ENTRETENIMIENTO

20 segundos en ‘Stream Fighters

20 segundos en ‘Stream Fighters 4′: Así fueron los puños de Andrea Valdiri que dejaron a Yina Calderón contra las cuerdas

Lista de los artistas más vistos hoy en YouTube Colombia

El extraño mundo de Jack y otras 9 películas que conquistan a los usuarios de Disney+ en Colombia

Estos podcasts encabezan la lista de los más escuchados en Spotify Colombia

Frankie Muniz, protagonista de ‘Malcolm in the Middle’, confirmado como invitado a la Comic Con Medellín

Deportes

Colombia vs. España - EN

Colombia vs. España - EN VIVO: fecha 1 del grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Los memes y reacciones tras el retiro de Yina Calderón en el Stream Fighters 4 en Bogotá

Yina Calderón aguantó 20 segundos ante Andrea Valdiri en ‘Stream Fighters 4′: así se desarrolló el evento de Westcol en el Coliseo Medplus

Yina Calderón se retira del ring en plena pelea contra Andrea Valdiri y el público la abuchea: “Se cago”

América celebró en el clásico en Palmaseca: superó al Deportivo Cali por 0-2 por la Liga BetPlay