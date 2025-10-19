Las palabras de Andrea Valdiri tras ganar en ‘Stream Fighters 4′: “Tengo pena”

La bailarina barranquillera lamentó lo ocurrido en la pelea que organizó Westcol - crédito @thecornertv_/TikTok

La noche del 18 de octubre marcó un episodio inesperado en el cuadrilátero del evento Stream Fighters 4, organizado por Westcol. La influenciadora barranquillera Andrea Valdiri se adjudicó una controvertida victoria tras la retirada de Yina Calderón a pocos segundos haber iniciado el combate, según se vio en videos de redes sociales.

La empresaria y bailarina barranquillera capitalizó un triunfo que, lejos de reflejar una pugna deportiva, expuso la tensión creciente en la escena de figuras digitales nacionales. Esa expectativa en torno al enfrentamiento entre Valdiri y Calderón movilizó a miles de seguidores que asistieron al evento y a numerosos espectadores en plataformas de streaming.

La barranquillera llevó la iniciativa y la DJ bajó los brazos casi de inmediato, propiciando el rápido final de la pelea estelar en 'Stream Fighters 4' - crédito @stream_fighters/Instagram

Minutos antes del combate, la organización destacó el nivel preparatorio de ambas, haciendo referencia a la rivalidad generada en redes sociales en las semanas previas.

Sin embargo, apenas iniciada la pelea, Yina Calderón, reconocida empresaria de fajas y ex participante de reality, sorprendió tanto a los presentes como a los organizadores al anunciar su retiro inmediato, provocando una oleada de abucheos y desaprobación entre el público.

El propio Westcol —figura central del evento— expresó su desacuerdo, señalando ante las cámaras que había intentado crear una velada inolvidable, pero que algunos participantes no mostraron el compromiso esperado.

Tras oficializarse la victoria, Andrea Valdiri subió al ring para dirigirse a los asistentes. En declaraciones recogidas de diferentes publicaciones, la influenciadora afirmó: “Tengo un montón de sentimientos. La verdad, tengo pena, tengo vergüenza porque ustedes vinieron para ver una buena pelea”.

La Valdiri llegó al peso de 63 kilos que exige el evento para poder pelear con Yina Calderón - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

Su intervención estuvo acompañada por cánticos y gritos de apoyo mientras matizaba su decepción por no haber tenido la oportunidad de mostrar su entrenamiento en condiciones de batalla deportiva real. A través de sus palabras, Valdiri enfatizó que la falta de competencia de su rival representó una frustración personal y para el espectáculo, reiterando en varias ocasiones el agradecimiento hacia sus seguidores y la organización.

“Tengo un montón de sentimientos. La verdad, tengo pena, tengo vergüenza porque ustedes vinieron para ver una buena pelea, Machi. De verdad, no, no, no tengo cómo decirles que... Es su tiempo perdido. Eh, me da un poco de vergüenza. No estoy tan feliz porque quería tirar trompamuñeque y volverla mierda”.

El evento, que tuvo lugar en el Coliseo MedPlus y tuvo un importante seguimiento digital, se caracterizaba por las apuestas al espectáculo, una tendencia en ascenso dentro de los contenidos transmitidos por Westcol. La salida de Yina Calderón generó distintas reacciones en redes sociales, donde usuarios y creadores de contenido debatieron la legitimidad del resultado y el impacto en la credibilidad de estos encuentros.

Las creadoras de contenido tuvieron una fuerte pelea en el pesaje de Stream Fighters - crédito @stream_fighters/ Instagram

Westcol insistió en que la organización aspiraba a garantizar una confrontación memorable y lamentó la falta de respeto hacia los fanáticos: “Cuando hay personas sin valores, sin respeto, es imposible. Pero aun así, este evento queda para la historia”, declaró el streamer con tono crítico, según recopilaciones de Infobae.

En una entrevista concedida al canal The Corner, Valdiri amplió su versión sobre lo ocurrido en el ring: “Bueno, tres golpecitos, cuatro, una costilla, papi, quedó lista”, relató, aludiendo a la rápida decisión de Calderón de no continuar.

Describió que la empresaria le comunicó al árbitro: “No, no, no aguanto más, no aguanto más”, y precisó que le ofreció continuar a un ritmo menor: “Yo te doy pasito, pero sigamos”, reveló.

Valdiri lamentó públicamente el poco compromiso de su rival con el espectáculo: “No dejes que la gente se vaya emputada, porque hay gente que pagó vuelos, pagó una entrada aquí... Esto es una vaina que no se puede mamar gallo. Si tú tenías un contrato, dale hasta el final”.

El testimonio de Valdiri incluyó detalles sobre la intensidad de su preparación física, llegando a perder ocho kilos en una semana: “No he tomado agua, no rumbeé cuatro meses”, destacó, mientras relataba su exigente rutina previa al evento.

La pelea estelar de 'Stream Fighters 4' entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en el Coliseo Medplus duró apenas 20 segundos, lo que aguantó la huilense antes de quitarse los guantes y retirarse - crédito @stream_fighters/Instagram

Cuestionó además la profesionalidad de Calderón: “Si tú sabías que no bajo una vaina de deporte, que nunca en tu puta vida hacés ejercicio, no te metas en esta cagada”, declaró en la entrevista.

Al concluir el evento, resaltó: “No me pusieron la pista, me sabotearon la entrada, no me pusieron la pista, pero no importa, ganamos”, mientras reiteró su agradecimiento al público. Al ser consultada sobre Calderón, sentenció: “Para mí ella está borrada de mi cabeza, de mis historias, de todo. Para mí ella no existe. Punto final”.

El saldo del evento incluyó debates en redes y reclamos de asistentes decepcionados. En el diálogo final, Valdiri ofreció disculpas a sus seguidores: “Una pena, de verdad, todas las personas que estuvieron en este espectáculo... yo no tengo la culpa que Gina haya hecho eso, pero les pido disculpas. Los amo con todo mi corazón y gracias por apoyar”.